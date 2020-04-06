Thunder Breaker

Thunder Breaker EA ist ein fortschrittliches Ausbruchssystem für schwebende Orders, das für Märkte mit starker Volatilität und direktionalem Momentum entwickelt wurde. Durch die Analyse von Volatilitätsausweitungen, Momentumverschiebungen und strukturellen Ausbruchszonen platziert der EA strategisch schwebende Orders auf Schlüsselniveaus. Diese Orders werden nur aktiviert, wenn ein echter Ausbruch stattfindet, so dass das System saubere Richtungsbewegungen erfassen und die meisten falschen Signale herausfiltern kann. Dieser strukturierte Ansatz erhöht die Einstiegsgenauigkeit und verbessert die Trendfolgeeffizienz bei schnellen Kursbewegungen.

Live-Konto-Link：https://www.mql5.com/zh/signals/2343387

Zusätzlich zu seiner Ausbruchslogik verfügt der Thunder Breaker EA über einen kontrollierten Progressive Lot Scaling-Mechanismus. Wenn die Ausbruchsrichtung klarer wird und das Momentum sich weiter verstärkt, erhöht das System schrittweise die Positionsgröße auf regulierte Weise. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Methoden ist diese progressive Skalierung sicherer, stabiler und vollständig regelbasiert. Sie ermöglicht eine stärkere Gewinnausweitung bei bestätigten Trends, während sie bei unruhigen oder unsicheren Bedingungen ein defensives Verhalten beibehält.

Der EA eignet sich für XAUUSD und die wichtigsten FX-Paare wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und andere. Er funktioniert optimal in Marktumgebungen, die durch steigende Volatilität, direktionale Expansion und saubere Ausbruchsstrukturen gekennzeichnet sind. Mit einem übersichtlichen Parameter-Layout können Händler Lotgrößen, Skalierungsschritte und Risikopräferenzen entsprechend ihrer Kontogröße und Handelsziele einfach konfigurieren.

Der Parameter Risikokontrolle (empfohlen: AUS) ist als optionale risikobezogene Einstellung konzipiert. Sowohl für den realen Handel als auch für das Backtesting sollte dieser Schalter auf AUS bleiben, damit der EA mit seiner vollständigen ursprünglichen Strategielogik arbeiten kann, was eine optimale Leistung und ein konsistentes Verhalten unter allen Marktbedingungen gewährleistet.

Der Thunder Breaker EA ist ideal für Händler, die einen zuverlässigen Ausbruchsmechanismus suchen, der in der Lage ist, in schnelllebigen Marktphasen Richtungsmomente zu erfassen. Seine Kombination aus strukturierten Einstiegen, sauberer Breakout-Erkennung und kontrollierter Skalierung bietet eine leistungsstarke automatisierte Lösung, um stabile, hochwertige Breakout-Handelsergebnisse zu erzielen.


