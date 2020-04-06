Vector AI

Vector AI ist ein intelligentes Handelssystem, das auf einer Multi-Symbol-Strukturanalyse und Mean-Reversion-Prinzipien basiert. Es ist so konzipiert, dass es ein stabiles, gleichmäßiges und nachhaltiges langfristiges Wachstum ermöglicht. Das System überwacht kontinuierlich Preisabweichungen, Cross-Pair-Verhalten und strukturelle Veränderungen über mehrere korrelierte Instrumente hinweg, identifiziert statistisch günstige Reversionsmöglichkeiten und führt Trades auf diversifizierte Weise aus, um das Ein-Punkt-Engagement zu reduzieren.

Link：https://www.mql5.com/zh/signals/2348419 zur Live-Kontoüberwachung

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die sich auf aggressive Einstiege oder Single-Pair-Signale verlassen, konzentriert sich Vector AI auf Ausgewogenheit, Stabilität und eine kontrollierte Verteilung der Handelsaktivitäten. Es umfasst mehrere Umgebungsfiltermechanismen, die die Kontolast, Symbolaktivität, Marktbedingungen und Ausführungsqualität bewerten, bevor neue Positionen eröffnet werden. Wenn das Umfeld nicht für einen stabilen Betrieb geeignet ist, reduziert das System automatisch seine Aktivität, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Im Live-Handel verhält sich Vector AI wie eine Strategie mit "glatter Kurve" und vermeidet die Abhängigkeit von extremen Marktbewegungen oder Ausbrüchen hoher Volatilität. Stattdessen nutzt es die natürlichen Wahrscheinlichkeitsmerkmale der Mean-Reversion und verteilt seine Ein- und Ausstiege so, dass ein konsistentes Aktienverhalten erhalten bleibt. Dadurch eignet sich das System für Händler, die eine gleichmäßige langfristige Performance gegenüber kurzfristigen Schwankungen bevorzugen.

Vector AI wird für M15-Charts von korrelierten Cross-Pairs wie AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD und ähnlichen nicht-trending Instrumenten empfohlen, wo es optimale Stabilität und Konsistenz zwischen Backtesting und Live-Handel erreicht.

Der EA enthält einen Schalter für den Verifizierungsmodus, der nur für spezielle Zwecke verwendet wird.
Deaktivieren Sie diesen für Backtests und den Live-Handel, um sicherzustellen, dass das System nach seiner normalen Logik arbeitet.

Ganz gleich, ob Sie ein stabiles Wachstum, eine Diversifizierung über mehrere Paare oder einen automatisierten Rahmen mit geringer Volatilität anstreben, Vector AI bietet eine robuste und zuverlässige Struktur für eine langfristige Performance.


