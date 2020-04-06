Ares Quantum ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Hedge-Trading-System, das auf Machine Learning- und Deep Learning-Technologie basiert.

Es ist für Gold (XAUUSD) und wichtige Währungspaare wie EURUSD und GBPUSD konzipiert und ermöglicht eine intelligente Erkennung von Volatilität, präzises Einstiegs-Timing und adaptives Risikomanagement.

Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-Systemen verwendet Ares Quantum eine bidirektionale Hedge-Engine, die Positionsgröße und -richtung dynamisch an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst. Das Smart Volatility Control-System sorgt für eine ausgewogene Performance sowohl in Trend- als auch in Schwankungsphasen und hält die Stabilität auch bei starken Kursschwankungen aufrecht.

Der KI-Kern lernt kontinuierlich aus Live-Handelsdaten, um die Einstiegslogik zu verfeinern, interne Parameter zu optimieren und sich mit dem Markt weiterzuentwickeln. Dies gewährleistet eine wirklich intelligente, selbstanpassende Strategie, die in verschiedenen Umgebungen konsistent und robust bleibt.

📊 Empfohlenes Setup: Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD - 15-minütiger Zeitrahmen

💰 Empfohlenes Guthaben: Mindestens 3000 USD

⚙️ Hinweis: Der EA verfügt über einen Risikoschalter (Abschaltung empfohlen).

Bitte schalten Sie diesen während des Backtestings oder des Live-Handels aus, um die volle KI-Handelslogik zu aktivieren und eine optimale Performance zu gewährleisten.

Hauptvorteile:

⚡ AI Deep Learning - Intelligent Decision Engine

⚡ Multi-Symbol-Anpassung - Gold & wichtige Währungen

⚡ Erweiterte Hedge-Logik - Stabilität in zwei Richtungen

⚡ Intelligente Volatilitätskontrolle - Langfristige Konsistenz

Ares Quantum - Wo intelligente Balance auf KI-Präzision trifft.