Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management


TRADE PANEL PRO - Fortschrittliches Risikomanagement für Prop-Firmen

Professionelles Trading-Tool für Prop Trader und Einzelhändler

SCHLÜSSEL-FEATURES

  1. DREI INTELLIGENTE GELDMANAGEMENT-MODI
  • Normaler Modus: Traditionelle manuelle Loseingabe
  • Risiko % Modus: Automatische Berechnung des Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos
  • Festgelegter Verlust-Modus: Automatische Berechnung des Lots auf der Grundlage des maximalen USD-Verlusts
  1. HANDELSLINIEN - VISUELLE AUFTRAGSPLATZIERUNG
  • Zeichnen Sie Entry, TP, SL direkt auf dem Chart mit Drag & Drop
  • Automatische Erkennung von Ordertypen: BUY STOP, SELL STOP, BUY LIMIT, SELL LIMIT
  • Anzeige vollständiger Informationen: RR Ratio, USD Gewinn/Verlust, Risiko %
  • Visuelle Risiko/Belohnungszonen mit Farbkodierung
  • Detaillierte Etiketten mit Echtzeit-Updates
  1. VORSCHAUBEREICH - SEHEN SIE, BEVOR SIE HANDELN
  • Anzeige des Einstiegskurses in Echtzeit
  • Zielgewinn (USD + %)
  • Maximaler Verlust (USD + %)
  • Auftragsstatus: Bereit/Ausstehend/Ungültig mit farblicher Unterscheidung
  • Automatische RR-Ratio-Berechnung
  1. FORTSCHRITTLICHES POSITIONSMANAGEMENT
  • Break Even: Automatisches Verschieben des SL zum Einstiegspunkt, wenn der Trigger erreicht wird
  • Trailing Stop: Intelligenter Trailing Stop folgt dem Preis
  • Teilweises Schließen: Schließen Sie einen bestimmten Prozentsatz (%) aller Aufträge oder einzelner Positionen
  • SL/TP verbergen: SL/TP vor dem Broker verbergen
  1. POSITIONSETIKETTEN - SCHNELLE AUFTRAGSVERFOLGUNG
  • Schöne Etiketten, die alle laufenden Orders anzeigen
  • Klicken Sie, um das Kontextmenü mit den Funktionen zu öffnen:
    • Order schließen
    • Umkehren
    • Close % (anpassbar)
    • Trailing Stop pro Position
    • Break Even pro Position
  • Anzeige von Lot, TP-Punkten, Profit USD, RR-Ratio
  1. EIN-KLICK-AKTIONEN
  • Linien zeichnen: Schnelles Zeichnen von TP/SL/Entry-Linien
  • Zurücksetzen: Alles auf Standard zurücksetzen
  • Alle schließen: Alle Aufträge mit Bestätigung schließen
  • Löschen: Alle Zeilen und Etiketten löschen

BENUTZERINTERFACE

  • Dunkles professionelles Thema: Professionelle dunkle Benutzeroberfläche, leicht zu erkennen
  • Reaktionsfähiges Design: Automatische Anpassung an das Diagramm
  • Farbkodiert: Klare farbliche Unterscheidung (Grün = Kaufen, Rot/Orange = Verkaufen)
  • Tooltipps: Detaillierte Hinweise bei Mausbewegung
  • Bewegliches Panel: Position nach Belieben anpassen

FLEXIBLE EINSTELLUNGEN

Eingabe-Parameter:

  • Standard Losgröße
  • Standard TP/SL (Punkte)
  • Schlupf
  • Magische Zahl
  • Risiko % für Auto-Calculate
  • Fester Verlust USD
  • Break Even Auslöser/Gewinn (Pips)
  • Trailing Start/Schritt (Pips)
  • Teilweises Schließen %
  • Farbanpassung (Kaufen, Verkaufen, Panel)

WIE ZU BENUTZEN

Methode 1: Schnelles Handeln

  1. Wählen Sie den Modus (Normal/Risk%/Fixed Loss)
  2. Lot/Risiko%/Max Loss eingeben
  3. TP und SL (Punkte) eingeben
  4. Vorschau überprüfen
  5. Klicken Sie auf BUY/SELL

Methode 2: Pending Orders mit Linien

  1. Klicken Sie auf "Draw Lines" (Linien zeichnen)
  2. Ziehen Sie die Einstiegslinie nach oben/unten
  3. TP-Linie und SL-Linie ziehen
  4. Etiketten und Zonen anzeigen
  5. Klicken Sie auf "Ausführungsbereit", um eine schwebende Order zu platzieren.

Methode 3: Verwalten von laufenden Aufträgen

  1. Klicken Sie auf Position Label
  2. Wählen Sie eine Aktion aus dem Kontextmenü
  3. Aktivieren/Deaktivieren von Trailing Stop oder Break Even für jede Order

SICHERHEIT UND KONTROLLE

  • Separate Magic Number
  • Bestätigung vor Close All
  • Lot Min/Max/Schritt prüfen
  • StopLevel-Abstand prüfen
  • Preise nach Ziffern normalisieren
  • Vollständige Fehlerbehandlung

KOMPATIBILITÄT

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Alle Paare: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
  • Alle Zeitrahmen: M1 bis MN1
  • Makler: FOK Füllung Unterstützung (anpassbar)

GESTALTEN FÜR

  • Prop Firm Traders: Strenges Risikomanagement gemäß den Vorschriften
  • Swing-Händler: Pending Orders mit Lines
  • Scalper: Schneller Ein-Klick-Handel
  • Daytrader: Automatischer Trailing Stop und Break Even
  • Einsteiger: Intuitive Oberfläche, einfach zu bedienen

