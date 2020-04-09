Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
- Utilitys
- Duy Van Nguy
- Version: 1.0
TRADE PANEL PRO - Fortschrittliches Risikomanagement für Prop-Firmen
Professionelles Trading-Tool für Prop Trader und Einzelhändler
SCHLÜSSEL-FEATURES
- DREI INTELLIGENTE GELDMANAGEMENT-MODI
- Normaler Modus: Traditionelle manuelle Loseingabe
- Risiko % Modus: Automatische Berechnung des Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos
- Festgelegter Verlust-Modus: Automatische Berechnung des Lots auf der Grundlage des maximalen USD-Verlusts
- HANDELSLINIEN - VISUELLE AUFTRAGSPLATZIERUNG
- Zeichnen Sie Entry, TP, SL direkt auf dem Chart mit Drag & Drop
- Automatische Erkennung von Ordertypen: BUY STOP, SELL STOP, BUY LIMIT, SELL LIMIT
- Anzeige vollständiger Informationen: RR Ratio, USD Gewinn/Verlust, Risiko %
- Visuelle Risiko/Belohnungszonen mit Farbkodierung
- Detaillierte Etiketten mit Echtzeit-Updates
- VORSCHAUBEREICH - SEHEN SIE, BEVOR SIE HANDELN
- Anzeige des Einstiegskurses in Echtzeit
- Zielgewinn (USD + %)
- Maximaler Verlust (USD + %)
- Auftragsstatus: Bereit/Ausstehend/Ungültig mit farblicher Unterscheidung
- Automatische RR-Ratio-Berechnung
- FORTSCHRITTLICHES POSITIONSMANAGEMENT
- Break Even: Automatisches Verschieben des SL zum Einstiegspunkt, wenn der Trigger erreicht wird
- Trailing Stop: Intelligenter Trailing Stop folgt dem Preis
- Teilweises Schließen: Schließen Sie einen bestimmten Prozentsatz (%) aller Aufträge oder einzelner Positionen
- SL/TP verbergen: SL/TP vor dem Broker verbergen
- POSITIONSETIKETTEN - SCHNELLE AUFTRAGSVERFOLGUNG
- Schöne Etiketten, die alle laufenden Orders anzeigen
- Klicken Sie, um das Kontextmenü mit den Funktionen zu öffnen:
- Order schließen
- Umkehren
- Close % (anpassbar)
- Trailing Stop pro Position
- Break Even pro Position
- Anzeige von Lot, TP-Punkten, Profit USD, RR-Ratio
- EIN-KLICK-AKTIONEN
- Linien zeichnen: Schnelles Zeichnen von TP/SL/Entry-Linien
- Zurücksetzen: Alles auf Standard zurücksetzen
- Alle schließen: Alle Aufträge mit Bestätigung schließen
- Löschen: Alle Zeilen und Etiketten löschen
BENUTZERINTERFACE
- Dunkles professionelles Thema: Professionelle dunkle Benutzeroberfläche, leicht zu erkennen
- Reaktionsfähiges Design: Automatische Anpassung an das Diagramm
- Farbkodiert: Klare farbliche Unterscheidung (Grün = Kaufen, Rot/Orange = Verkaufen)
- Tooltipps: Detaillierte Hinweise bei Mausbewegung
- Bewegliches Panel: Position nach Belieben anpassen
FLEXIBLE EINSTELLUNGEN
Eingabe-Parameter:
- Standard Losgröße
- Standard TP/SL (Punkte)
- Schlupf
- Magische Zahl
- Risiko % für Auto-Calculate
- Fester Verlust USD
- Break Even Auslöser/Gewinn (Pips)
- Trailing Start/Schritt (Pips)
- Teilweises Schließen %
- Farbanpassung (Kaufen, Verkaufen, Panel)
WIE ZU BENUTZEN
Methode 1: Schnelles Handeln
- Wählen Sie den Modus (Normal/Risk%/Fixed Loss)
- Lot/Risiko%/Max Loss eingeben
- TP und SL (Punkte) eingeben
- Vorschau überprüfen
- Klicken Sie auf BUY/SELL
Methode 2: Pending Orders mit Linien
- Klicken Sie auf "Draw Lines" (Linien zeichnen)
- Ziehen Sie die Einstiegslinie nach oben/unten
- TP-Linie und SL-Linie ziehen
- Etiketten und Zonen anzeigen
- Klicken Sie auf "Ausführungsbereit", um eine schwebende Order zu platzieren.
Methode 3: Verwalten von laufenden Aufträgen
- Klicken Sie auf Position Label
- Wählen Sie eine Aktion aus dem Kontextmenü
- Aktivieren/Deaktivieren von Trailing Stop oder Break Even für jede Order
SICHERHEIT UND KONTROLLE
- Separate Magic Number
- Bestätigung vor Close All
- Lot Min/Max/Schritt prüfen
- StopLevel-Abstand prüfen
- Preise nach Ziffern normalisieren
- Vollständige Fehlerbehandlung
KOMPATIBILITÄT
- Plattform: MetaTrader 5
- Alle Paare: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen
- Alle Zeitrahmen: M1 bis MN1
- Makler: FOK Füllung Unterstützung (anpassbar)
GESTALTEN FÜR
- Prop Firm Traders: Strenges Risikomanagement gemäß den Vorschriften
- Swing-Händler: Pending Orders mit Lines
- Scalper: Schneller Ein-Klick-Handel
- Daytrader: Automatischer Trailing Stop und Break Even
- Einsteiger: Intuitive Oberfläche, einfach zu bedienen