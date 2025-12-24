👑 Signal King EA: Den Markt mit Präzision beherrschen

Haben Sie genug von komplexen Handelsstrategien und inkonsistenten Ergebnissen? Der Signal King EA (Expert Advisor) ist Ihre neue Kommandozentrale für den automatisierten Handel, die sorgfältig für eine leistungsstarke Ausführung auf dem volatilen Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Dies ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot. Es handelt sich um ein kalkuliertes, sich selbst anpassendes System, das mithilfe eines ausgefeilten Signal King-Indikators, der durch wichtige Bestätigungsfaktoren wie Momentum, Volatilität und Volumen verstärkt wird, wahrscheinliche Einstiegspunkte erkennt. Vergessen Sie riskante, veraltete Methoden - der Signal King EA arbeitet mit einem strikten, fortschrittlichen Money-Management-Ansatz und vermeidet gefährliche Martingale- und Grid-Strategien.

🚀 Die wichtigsten Vorteile, die Sie erleben werden:



Goldmarkt-Fokus: Voroptimiert und einsatzbereit für den M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen auf Ihrem Gold-Chart, so dass Sie hochfrequente Bewegungen in einem der dynamischsten Vermögenswerte der Welt erfassen können. Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Broker: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Intelligentes, sicheres Money Management: Verwendet ein dynamisches, wahrscheinlichkeitsbasiertes Lot-Sizing-System. Der EA skaliert Ihre Handelsgröße automatisch auf der Grundlage der Stärke des erkannten Signals, wodurch das Gewinnpotenzial bei starken Setups maximiert wird, während das Kapital bei schwächeren Setups geschützt wird.

Fortschrittlicher Trailing-Schutz: Enthält einen intelligenten ATR-basierten Trailing-Stop , der erst dann aktiviert wird, wenn Ihr Handel einen signifikanten Gewinn erzielt hat, und der Gewinne sicher absichert, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Unerschütterliche Kapitalsicherheit: Eine tägliche Cut-Loss-Funktion fungiert als eingebautes Sicherheitsnetz, um Ihre Verluste zu begrenzen und Ihr Handelskapital zu bewahren, damit Sie Ihr Konto nicht überbewerten.

Nicht-Hedge, Nicht-Grid Strategie: Handelt verantwortungsbewusst mit einer geradlinigen Strategie, die auf Trendumkehr und -fortsetzung basiert und ein transparentes und überschaubares Risiko gewährleistet.

🛠 Brauchst du Hilfe? Egal ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich helfe dir gerne bei der Einrichtung. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



⚙️ Gebrauchsfertige Parameter (Optimiert für Gold M5):



Der Signal King EA ist auf Einfachheit und Leistung ausgelegt. Hängen Sie ihn einfach an Ihren M5-Gold-Chart an, und er ist bereit, Trades auszuführen. Sie behalten jedoch die volle Kontrolle über die folgenden anpassbaren Eingaben:

Risikoprozentsatz: Ihr gewünschter Prozentsatz des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren möchten (z. B. 1,0 für ein Risiko von 1 %). Setzen Sie den Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lose: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn Risikoprozentsatz deaktiviert ist).

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster, um nicht-optimale Marktzeiten zu vermeiden.

ATRPeriod / ATRThreshold: Steuern Sie den Volatilitätsfilter des EA, um sicherzustellen, dass er nur bei aktiven Marktbedingungen handelt.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Legen Sie einen langfristigen Trendfilter (Standard: 150-Perioden-EMA auf Daily) für die direktionale Ausrichtung fest.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Ihr maximal akzeptabler Equity Drawdown für den Tag. Standardmäßig auf 8,0 eingestellt.

ST_ATRM-Multiplikator / ST_ATRPeriode: Die Grundeinstellungen für das proprietäre Signal King-basierte Einstiegssystem.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Passen Sie den Trailing-Stop-Abstand für eine effektive Gewinnsicherung an.

ATR_Profit_Multiplikator: Der Multiplikator, der das Gewinnniveau (in ATR-Einheiten) bestimmt, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

TagBereich: Der Rückblickzeitraum (in Tagen), der zur Berechnung des Take Profit-Ziels auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Volatilität verwendet wird.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Analyse von Charts und dem Hinterfragen Ihrer Eingaben.

Der Signal King EA bietet Ihnen die Disziplin, die fortschrittliche Logik und den Kapitalschutz, den Sie benötigen, um den Goldmarkt mit Zuversicht zu navigieren.

Laden Sie den Signal King EA noch heute herunter und beginnen Sie, wie ein König zu handeln!