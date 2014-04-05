Volume Profil MT5

Volume Profile Rectangle – Produktbeschreibung

Übersicht

Interaktiver Volumenprofil-Indikator, der eine horizontale Analyse des gehandelten Volumens auf jedem Preisniveau innerhalb eines ausgewählten Bereichs anzeigt. Er erstellt automatisch ein verschiebbares Rechteck und zeigt farbige Balken, die die Verteilung von bullischem und bärischem Volumen darstellen.

Was er macht:

  • Zeigt horizontales Volumen an: Visualisiert die Volumenverteilung auf jedem Preisniveau als horizontale Balken

  • Bullisch/Bärisch-Analyse: Färbt Balken grün (bullisches Volumen dominiert) oder rot (bärisches Volumen dominiert)

  • Interaktives Rechteck: Aktualisiert sich automatisch, wenn das Auswahlrechteck bewegt wird

  • Automatische Erstellung: Erstellt beim Start ein Standardrechteck für die sofortige Verwendung

Wie es funktioniert:

  1. Zonenauswahl: Ein Rechteck (automatisch oder manuell erstellt) definiert den Analysebereich (Zeit + Preis)

  2. Volumenverteilung: Teilt die Preisspanne in Level (konfigurierbare Auflösung) und verteilt das Volumen der ausgewählten Kerzen

  3. Intelligente Färbung: Analysiert jedes Preisniveau, um zu bestimmen, ob bullisches oder bärisches Volumen überwiegt

  4. Dynamische Anzeige: Balken werden automatisch neu gezeichnet, wenn das Diagramm verschoben, gezoomt oder gescrollt wird

  5. Optionale Filterung: Kann Kerzen nach Körper oder Schatten filtern (vertikaler Filter)

Haupteinstellungen:

Rechteck

  • RectangleName: Name des Referenzrechtecks (Standard: "VolumeRect")

  • AutoCreateRectangle: Automatische Erstellung des Rechtecks beim Start

Darstellung

  • MaxBarWidthPixels: Maximale Balkenbreite (Standard: 120 Pixel)

  • PriceLevels: Auflösung = Anzahl der analysierten Preislevel (Standard: 50)

  • ColorUp / ColorDown: Farben für bullisches (grün) und bärisches (rot) Volumen

  • OffsetLeftPixels: Abstand zwischen Rechteck und Balken (10 Pixel)

Filterung

  • IncludePriceFilter: Aktiviert den vertikalen Preisfilter

  • PriceFilterMode:

    • None (0): Alle Kerzen

    • Body (1): Filtert nur nach dem Kerzenkörper

    • Full-Wick (2): Filtert nach der gesamten Kerze (einschließlich Dochten)

Aktualisierung

  • UpdateMode: Aktualisierungsmodus (OnDrag = beim Verschieben / Timer = automatisch)

  • TimerIntervalMs: Aktualisierungsintervall im Timer-Modus (500 ms)

Warum es nützlich ist:

Erkennt Zonen hoher Aktivität: Identifiziert sofort Preisniveaus mit konzentriertem Volumen (POC – Point of Control)

Marktstimmung analysieren: Unterscheidet bullische (grün) und bärische (rot) Akkumulationszonen, um Preisreaktionen vorherzusehen

Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen: Preisniveaus mit hohem Volumen fungieren häufig als Unterstützung oder Widerstand

Flexible Analyse: Bewegen Sie das Rechteck, um beliebige Zeiträume oder Preisbereiche zu analysieren, ohne die Indikatoreinstellungen zu ändern

Institutionelles Trading-Tool: Zeigt, wo große Volumen gehandelt wurden – Hinweise auf institutionelles Interesse

Ergänzung zu herkömmlichem Volumen: Bietet eine seitliche (horizontale) Ansicht im Gegensatz zu zeitbasierten Volumenhistogrammen

Verfügbare Versionen: MT4 (.mq4) und MT5 (.mq5) – identische Funktionen


