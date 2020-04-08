概要

Volume Profile Rectangle

インタラクティブな出来高プロファイル指標で、選択したエリア内の各価格レベルにおける取引量の水平方向分布を表示します。自動的に移動可能な長方形を作成し、買い優勢と売り優勢の出来高分布を色付きバーで視覚化します。

機能概要：

水平出来高の表示 ：各価格レベルの出来高分布を水平バーとして表示

強気／弱気分析 ：強気（買い）優勢を緑、弱気（売り）優勢を赤で表示

インタラクティブな長方形 ：選択範囲の長方形を動かすと自動で再計算・更新

自動生成：起動時にデフォルトの長方形を自動作成し、すぐに使用可能

動作原理：

エリア選択：長方形（自動または手動で作成）で分析範囲（時間＋価格）を指定 出来高分布：価格範囲を複数のレベルに分割（解像度設定可能）し、選択されたローソク足の出来高を分配 スマートカラーリング：各価格レベルで買いと売りのどちらが優勢かを判定 動的表示：チャートの移動、ズーム、スクロール時にバーが自動的に再描画 オプションフィルター：ローソク足の実体またはヒゲを基準にフィルタリング可能（垂直フィルター）

主な設定：

長方形

RectangleName ：基準となる長方形の名前（デフォルト："VolumeRect"）

AutoCreateRectangle：起動時に長方形を自動作成

表示設定

MaxBarWidthPixels ：バーの最大幅（デフォルト：120ピクセル）

PriceLevels ：解像度＝分析する価格レベルの数（デフォルト：50）

ColorUp / ColorDown ：買い出来高（緑）／売り出来高（赤）の色設定

OffsetLeftPixels：長方形とバーの間隔（10ピクセル）

フィルタリング

IncludePriceFilter ：価格に基づく垂直フィルターを有効化

PriceFilterMode ： None (0)：すべてのローソク足 Body (1)：実体のみを対象 Full-Wick (2)：ヒゲを含むローソク足全体を対象



更新

UpdateMode ：更新モード（OnDrag＝移動時／Timer＝自動）

TimerIntervalMs：タイマーモード時の更新間隔（500ミリ秒）

有用なポイント：

高出来高ゾーンを特定：出来高が集中する価格レベル（POC - Point of Control）を瞬時に特定

市場心理の分析：買い（緑）・売り（赤）の蓄積ゾーンを区別し、価格反応を予測

動的なサポート／レジスタンス：高出来高レベルはしばしばサポートまたはレジスタンスとして機能

柔軟な分析：長方形を動かすだけで任意の期間・価格帯を分析可能、再設定不要

機関投資家の動向を把握：大口出来高の発生箇所を可視化し、機関投資家の関心ゾーンを特定

従来型出来高の補完：時間軸ベースの出来高ヒストグラムとは異なる、水平方向（価格ベース）の視点を提供

対応バージョン：MT4 (.mq4) および MT5 (.mq5) — 同一機能を搭載