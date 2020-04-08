Volume Profil MT5

Volume Profile Rectangle

概要

インタラクティブな出来高プロファイル指標で、選択したエリア内の各価格レベルにおける取引量の水平方向分布を表示します。自動的に移動可能な長方形を作成し、買い優勢と売り優勢の出来高分布を色付きバーで視覚化します。

機能概要：

  • 水平出来高の表示：各価格レベルの出来高分布を水平バーとして表示

  • 強気／弱気分析：強気（買い）優勢を緑、弱気（売り）優勢を赤で表示

  • インタラクティブな長方形：選択範囲の長方形を動かすと自動で再計算・更新

  • 自動生成：起動時にデフォルトの長方形を自動作成し、すぐに使用可能

動作原理：

  1. エリア選択：長方形（自動または手動で作成）で分析範囲（時間＋価格）を指定

  2. 出来高分布：価格範囲を複数のレベルに分割（解像度設定可能）し、選択されたローソク足の出来高を分配

  3. スマートカラーリング：各価格レベルで買いと売りのどちらが優勢かを判定

  4. 動的表示：チャートの移動、ズーム、スクロール時にバーが自動的に再描画

  5. オプションフィルター：ローソク足の実体またはヒゲを基準にフィルタリング可能（垂直フィルター）

主な設定：

長方形

  • RectangleName：基準となる長方形の名前（デフォルト："VolumeRect"）

  • AutoCreateRectangle：起動時に長方形を自動作成

表示設定

  • MaxBarWidthPixels：バーの最大幅（デフォルト：120ピクセル）

  • PriceLevels：解像度＝分析する価格レベルの数（デフォルト：50）

  • ColorUp / ColorDown：買い出来高（緑）／売り出来高（赤）の色設定

  • OffsetLeftPixels：長方形とバーの間隔（10ピクセル）

フィルタリング

  • IncludePriceFilter：価格に基づく垂直フィルターを有効化

  • PriceFilterMode

    • None (0)：すべてのローソク足

    • Body (1)：実体のみを対象

    • Full-Wick (2)：ヒゲを含むローソク足全体を対象

更新

  • UpdateMode：更新モード（OnDrag＝移動時／Timer＝自動）

  • TimerIntervalMs：タイマーモード時の更新間隔（500ミリ秒）

有用なポイント：

高出来高ゾーンを特定：出来高が集中する価格レベル（POC - Point of Control）を瞬時に特定

市場心理の分析：買い（緑）・売り（赤）の蓄積ゾーンを区別し、価格反応を予測

動的なサポート／レジスタンス：高出来高レベルはしばしばサポートまたはレジスタンスとして機能

柔軟な分析：長方形を動かすだけで任意の期間・価格帯を分析可能、再設定不要

機関投資家の動向を把握：大口出来高の発生箇所を可視化し、機関投資家の関心ゾーンを特定

従来型出来高の補完：時間軸ベースの出来高ヒストグラムとは異なる、水平方向（価格ベース）の視点を提供

対応バージョン：MT4 (.mq4) および MT5 (.mq5) — 同一機能を搭載


おすすめのプロダクト
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
インディケータ
Live broadcast of the indicator on YouTube. Please click on the link below for more credibility. There are also videos of the indicator that you can watch. Note that the broadcast is late, do not rely on it. Only a review of the indicator is only a review of the indicator’s accuracy, which does not lose almost and the profit rate reaches 95%. I will work with great accuracy on the CRASH coin 1000 INDICES
SUM Market Profile Heat
Liu Ying Pei
インディケータ
Market Profile Heat indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible to use a fr
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
インディケータ
Buyer Seller Arrows – 自信を持ってトレード！ すべてのタイムフレーム（M1 から MN1 まで）で、買い手と売り手の力を直感的に分析できる革新的なツールです。色分けされたパーセンテージと矢印によって、 市場のダイナミクスを瞬時に把握 できます。 主な機能: 緑の上向き矢印 = 買い手優勢 赤の下向き矢印 = 売り手優勢 各タイムフレーム (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) における パーセンテージ強度 カラーコード による素早い識別（鮮やかな緑と赤） 動作原理: 買い圧力と売り圧力のバランス を追跡 EMA と SMA を用いて強度を計算 リアルタイムでトレンドの優勢 を表示 理想的なエントリーとエグジットポイント を特定するサポート トレーダーに選ばれる理由: 非常に分かりやすいビジュアル – 複雑なチャート不要、純粋な市場の強さを表示 迅速な意思決定 – スキャルピングやスイングトレードに最適 完全にカスタマイズ可能 – 自分のトレードスタイルに合わせてパラメータを調整 他のインジケーターとの
Fixed Range Volume Profile MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
インディケータ
MT5のアラート付きの自動固定範囲ボリュームプロファイル この指標は、価格がより多くの時間を費やした場所を示し、取引に使用できる重要なレベルを強調しています。 また、特定の取引セッションの最も重要な価格レベル、バリュー エリア、およびコントロール バリューの概要を示す、経時的な価格密度を示すことができます。 このインジケーターは、M1 と D1 の間の時間枠に添付でき、日次、週次、月次、さらには日中のセッションの市場プロファイルを表示します。 時間枠が短いほど、精度が高くなります。 可視性を高めるには、より長い時間枠をお勧めします。 フリードローの長方形セッションを使用して、任意の時間枠でカスタム マーケット プロファイルを作成することもできます。 プロファイルのブロックを描画するために、6 つの異なる配色を使用できます。 プロファイルを単色ヒストグラムとして描画することも可能です。 または、強気/弱気バーに基づいてプロファイルを色付けすることもできます。 このインディケータは裸の価格アクションに基づいており、標準的なインディケータは使用しません。 バリュー エリアの高値と安値
CME CallPut Option Ratio MT5
Vasiliy Sokolov
5 (1)
インディケータ
Call/Put Ratio is one of the most well-known indicators of the market sentiment. The indicator has been developed by Martin Zweig. It is based on real volumes of the CBOE option market. As we know, a Call option gives its owner the right to buy the underlying asset at a predetermined price. A Put option gives the right to sell it. Thus, increasing volumes for Call options indicate the increasing demand. The growth of Put option volumes shows that supply starts exceeding demand. If we divide the
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
インディケータ
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
インディケータ
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Simple Anchored VWAP MT5
Suvashish Halder
インディケータ
Simple Anchored VWAP   is a lightweight yet powerful tool designed for traders who want precise volume-weighted levels without complexity. This indicator lets you anchor VWAP from any point on the chart and instantly see how price reacts around institutional volume zones. MT4 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/155320 Join To Learn Market Depth -   https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx Using VWAP bands and dynamic levels, the tool helps you understand where real buying and s
FREE
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
KT Forex Volumeは、通貨ペアの買いと売りのボリュームをカラーのヒストグラムで表示します。ボリュームとは、資産の買い取引と売り取引の総量を指します。 FX市場では： 買いのボリュームが売りのボリュームを上回ると、通貨ペアの価格は上昇する傾向があります。 売りのボリュームが買いのボリュームを上回ると、通貨ペアの価格は下落する傾向があります。 特徴 ティックボリュームのデータを用いてトレードを確認することで、不利な取引を回避できます。 大口トレーダーの流れに沿ったトレードを支援します。 すべてのMetaTraderアラートに対応しています。 ティックボリュームの活用 他の市場と異なり、スポットFX市場は中央集権化されていないため、リテールトレーダーにとって正確な取引ボリュームデータを得るのは困難です。 ベテランのFXトレーダーであるCaspar Marneyは2011年に論文を発表し、ティックボリュームと実際の取引ボリュームとの間に高い相関と精度があると結論付けました。 ヒストグラムの計算式 KT Forex VolumeインジケーターはChaikinオシレーターを基にし
Smart DOM Driver
Evgeny Shevtsov
ユーティリティ
The utility displays the order book, as well as increases its depth, remembering the location of applications that have gone beyond the current "window" view. With the utility user can perform quick trading actions in one click - placing/cancelling/editing of explicit and hidden orders, and also opening/editing positions. Utility features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorde
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
ユーティリティ
Growth Guard - Empower Your Portfolio Management Are you managing multiple EAs on MT5 and struggling to stay on top of their performance? Growth Guard is your ultimate monitoring solution, designed to keep a watchful eye on external Expert Advisors (EAs). Seamlessly tracking profit factors, consecutive losses, and other vital metrics, Growth Guard ensures your trading portfolio remains optimized and secure. How It Works The system comprises two components: Growth Guard Indicator – Attach this to
Range profile
Mikhail Nazarenko
インディケータ
The indicator automatically calculates the level and   real volume       Point of control, and also displays the market profile for an array of candles, within the boundaries of a rectangle. If your strategy is based on taking profit on a rebound from price accumulations,   the Range profile indicator will become the main tool in scalping trading. Point of control is calculated based on the total volume for each tick or minute candles, depending on the settings and trading timeframe. In the abse
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
インディケータ
Haven Volume Profileは、取引量の分布に基づいて重要な価格レベルを識別するための多機能なボリュームプロファイル分析インジケーターです。市場をより深く理解し、重要なエントリーポイントとエグジットポイントを特定したいプロのトレーダー向けに設計されています。 その他の製品 ->  こちら 主な機能： Point of Control (POC) 計算 - 最大の取引活動が行われるレベルで、最も流動性の高いレベルを特定するのに役立ちます Value Area（高い活動の領域）の定義とカスタマイズ可能な取引量の割合で、取引範囲をより正確に評価できます ティックボリュームと実際の取引量の両方に対応し、さまざまな市場タイプや取引戦略に対応しています 計算期間（日数）の柔軟な設定により、任意の時間枠にツールを適応させることができます ターミナルのライトテーマとダークテーマに自動的に適応し、ユーザーインターフェースの視覚的な体験を向上させます レベルの視覚化が明確で、スタイルや色をカスタマイズでき、グラフ分析と迅速な意思決定を支援します このインジケーターは、重要な価格レベルや統合ゾー
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
インディケータ
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
インディケータ
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
インディケータ
Gold Trend - これは優れた株価テクニカル指標です。指標のアルゴリズムは、資産の値動きを分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映しています。 最高の指標シグナル： - 売りの場合 = 赤のヒストグラム + 赤のショートポインター + 同じ方向に黄色のシグナル矢印 + 赤色のトレンド方向矢印 。 - 買いの場合 = 青のヒストグラム + 青のロングポインター + 同じ方向の水色のシグナル矢印 + 青色のトレンド方向矢印 。 インジケータの利点 1. このインディケータは、高い精度でシグナルを発信します。 2. 確定した矢印シグナルは、トレンドが変化したときにのみ再描画されます。 3. どのブローカーのMetaTrader 5取引プラットフォームでも取引できます。 4. あらゆる資産（通貨、金属、暗号通貨、株式、指数など）を取引できます。 5. M15-H1タイムフレーム（中期取引）で取引するのがよい。 6. 各トレーダーがインディケータを自分用に簡単にカスタマイズできるよう、インディケータ設定で個々のパラメータ（TF、色など）を変更できます。 7.
VolumeRotor AI Pro With News
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
インディケータ
NOTE THAT THIS INDICATOR IS AN UPGRADE OF MY OTHER INDICATOR found at  https://www.mql5.com/en/market/product/148163?source=Site +Profile+Seller  NOTE THAT IN THE PREVIOUS INDICATOR, I DID NOT INCLUDE NEWS ALERT AND THEIR IMPACT AND TIMING (CHECK SCREENSHOTS) IF YOU ARE A TRADER, YOU CANNOT AFFORD NOT HAVING THIS INDICATOR, WHY? Because most of you, news normally blows your accounts and trades, hence, this indicator is the ultimate solution (f or instance, one of the screenshots shows that job s
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
インディケータ
このインジケーターは、離散ハートレー変換に基づいています。この変換を使用すると、財務時系列を処理するときにさまざまなアプローチを適用できます。このインジケーターの特徴は、その読み取り値がチャート上の1つのポイントではなく、インジケーター期間のすべてのポイントを参照していることです。 時系列を処理する場合、インジケーターを使用すると、時系列のさまざまな要素を選択できます。フィルタリングの最初の可能性は、このアプローチに基づいています。不要な高周波成分はすべて単に破棄されます。最初の図は、この方法の可能性を示しています。CutOffパラメーターを選択すると、元の時系列の詳細を選択できます（赤い線-主要な情報のみが残りますCutOff = 0、黄色-主要な最低周波数期間CutOff = 1 、青-最も高周波のノイズはすべて破棄されますCutOff = 4）。ただし、これが唯一の可能性ではありません。ノイズ成分は、追加のフィルタリングで抑制できます。 このインジケーターには両方のオプションが実装されています。そのパラメータは次のとおりです。 iPeriod-インジケーター期間 Shift-現
Tick Profile Free
Elia Burstein
5 (3)
インディケータ
This indicator will show a vertical representation of the volume distribution within a selected user range. This is a free version of the full product. It is limited to use on a week old data or older. Find the full product at  https://www.mql5.com/en/market/product/42234 . Main features: This Indicator will create an image that will allow viewing the tick volume per price level in a graphical form. The indicator will work on any range size in any time-frame, limited only by your computer mem
FREE
MS Daily Draw Down
Evander Osei Nyarko
インディケータ
Daily Drawdown Indicator for MT5 Unlock your trading potential with our Daily Drawdown Indicator! This powerful tool provides real-time monitoring of daily drawdown levels, allowing traders to stay informed and make smarter decisions. Easily track your performance and manage risk by visualizing drawdown in a clear, user-friendly interface. Whether you're a beginner or an experienced trader, this indicator is essential for maintaining discipline and optimizing your trading strategy. Elevate you
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
インディケータ
Market Profile helps the trader to identify the behavior if major market players and define zones of their interest. The key feature is the clear graphical display of the range of price action, in which 70% of the trades were performed. Understanding of the location of volume accumulation areas can help traders increase the probability of success. The tool can be used as an independent system as well as in combination with other indicators and trading systems. this indicator is designed to suit
Triangular Moving Average Profesional
Magdalena Estefania Colonna
インディケータ
Professional TMA Version 1.0 - Advanced Technical Analysis OVERVIEW The Professional TMA Centered is an advanced technical indicator based on the Triangular Moving Average (TMA) that provides multidimensional market analysis through accurate signals, dynamic bands, and automatic reversal point detection. What is a TMA (Triangular Moving Average)? The TMA is a doubly smoothed moving average that significantly reduces market noise while remaining sensitive to trend changes. Unlike traditiona
Basic Volume Profile MT5
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
メタトレーダー用ボリュームプロファイルインジケーターで、ボリューム分析の威力を実感してください！ /   MT4バージョン ベーシックボリュームプロファイルは、取引の最適化を目指すマニュアルトレーダーのために特別に設計されたインジケーターです。ボリューム・プロファイル・インジケータは、市場の動きをより深く理解したい本格的なトレーダーにとって不可欠なツールです。当社の革新的なソリューションにより、取引量が価格にどのように分布しているかを明確かつ簡潔に視覚化することができます。これにより、支持線・抵抗線、集積・分配ゾーン、重要なコントロール・ポイントなど、主要な注目エリアを特定することができます。特定の日の取引量を表示する通常の出来高インジケーターとは異なり、ベーシック・ボリューム・プロファイルは特定の価格における取引量を表示します。 当社のインジケータは、直感的でカスタマイズ可能なインターフェイスを備えており、お客様の取引の好みに合わせてカスタマイズすることができます。 特徴 価格チャート上に出来高プロフィールを明確に表示。 出来高の多いエリアと少ないエリアを素早く識別。 取引ス
Volume Delta Candles
Suvashish Halder
インディケータ
Volume Delta Candles offer a straightforward way to analyze trading activity within each candle, making it easier to see what's happening without needing an extra volume indicator. This tool uses lower timeframe or real-time data to show the percentage of buying and selling volume within a candle as a colored bar. Make sure you understand Volume and Volume Delta before jumping in. If you’re not sure, reach out to me first for a quick rundown. But if you're already familiar, you're good to go! Ke
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
インディケータ
KT Momentum Arrows インジケーターは、一方向への急激なボラティリティとバンドの乖離に基づいて計算される、瞬間的なブレイクアウトを検出するツールです。動きの強さとタイミングを捉えることに特化しており、モメンタムトレードに最適です。 価格が上部バンドを上抜けして終値が確定したときに買いシグナルが、下部バンドを下抜けしたときに売りシグナルが発生します。 バンドの広がりとボラティリティの両方に影響を与える「係数（Magnitude Coefficient）」が入力として用いられます。通貨ペアや時間軸に応じて最適な値を選定し、分析することが推奨されます。 主な特徴 リペイントなし！ モメンタムトレーダーにとって優れたエントリーツール。 勝率、平均利益、勝ち/負けなどのパフォーマンス分析機能付き。 デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに対応。 入力パラメーター 履歴バー数:  インジケーター計算に使用するローソク足の数。 マグニチュード係数:  バンドの拡張とボラティリティ計測に使う単一の係数。 パフォーマンス分析:  利益傾向のラインを含む分析を表示/非表示に切
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
作者のその他のプロダクト
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
MTF TREND DASHBOARD - マルチタイムフレーム トレンド分析ツール 7つのタイムフレーム（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）のトレンド方向を同時に表示する強力なビジュアルダッシュボード。 === 主な特徴 === EMAクロスオーバーによるリアルタイム・マルチタイムフレームトレンド検出 RSI値と買われ過ぎ／売られ過ぎカラー表示 動的なトレンド強度バー 市場全体のバイアスシグナル（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral） スプレッド、ATR、Bid/Ask のリアルタイム表示 カスタマイズ可能なネオンカラー付きモダンなダークテーマ パネルサイズは 50〜200% に拡大可能 チャートの任意の位置に移動可能 === シグナル === BUY ：高速MA > 低速MA ＋ RSI > 50 SELL ：高速MA < 低速MA ＋ RSI < 50 シグナル強度は MA/ATR 比率に基づく === カスタマイズ === 高速/低速 MA の期間 RSI の期間 ATR の期間 パネル全体のカラー設定 パネル位置とスケール === 推
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
AMD適応型移動平均線 (AAMA) AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。 主な特徴： カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去 AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown） ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整 リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示 複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別 Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化 使用方法： このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
インディケータ
SimpleCustomBox – MT5 セッションボックス & 高値/安値ライン インジケーター 概要： SimpleCustomBox は、MetaTrader 5 用の強力で使いやすいトレーディングインジケーターです。 チャート上で特定の取引セッションを視覚的に強調表示でき、カスタム時間範囲を設定し、そのセッションの高値・安値を即座に確認できます。 明確なビジュアル境界により、よりスマートな取引判断をサポートします。 デイトレーダー、スキャルパー、または日中の値動きに基づくトレーダーに最適です。 主な機能： カスタムセッション時間: 任意の時間範囲（例：02:00～06:00）を色付きの長方形でハイライト表示。 動的セッションボックス: 日ごとに自動更新され、複数の過去日を表示して履歴分析が可能。 高値/安値ライン: セッションの高値・安値ラインを描画し、指定した時刻まで延長可能（例：14:00 まで）。 カスタマイズ可能なビジュアル: ボックスの色、線の色、線の太さ、線のスタイル（実線・点線・破線など）を自由に調整。 自動更新: ボックスとラインはリアルタイムで更新され、最
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
ティックスプレッドの不均衡に基づくインジケーター。 TF： すべての時間足（M1〜D1）に対応。 ペア： Forex、指数、ゴールド、CFD に対応（JPYペア、ゴールド、CFD向けに自動調整）。 設定： TickWindow (200) – ティック観察ウィンドウ SpreadWeight (1.5) – スプレッドの重み付け NormalizationPeriod (20) – 正規化期間（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – アラート閾値 AlertCooldown (300s) – アラートのクールダウン時間 結論： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 は、OHLC の変動とスプレッドを分析して買い/売り圧力を検出し、市場の方向性と不均衡ゾーンを明確に示します。
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Mean Reversion Probability – 統計的リバーサルインジケーター 概要 本インジケーターは、過去の過剰拡張データをもとに、価格が200期間移動平均線（MA200）へ回帰する統計的確率を算出する機関投資家向けツールです。市場の疲労ゾーンを定量的に特定します。 主な特徴 高度な統計分析 – 500件以上の過去拡張データをもとに実際の確率を計算 確率スコア (0〜99%) – 平均への回帰確率を正確に定量化 疲労検出 – 拡張の期間と強度を測定 マルチアセット対応 – Forex、株価指数、金、仮想通貨、CFDに自動対応 スマートアラート – 稀だが信頼性の高いシグナル（確率 >80%、期間 >15バー） プロ仕様の表示 – シンプルで見やすいインスティテューショナルデザイン 分析方法 リアルタイムで以下を分析： 価格とMA200の正規化距離（ATR換算） 最後の平均回帰からの拡張期間 最大拡張に至るまでの時間 過去平均との比較 確率計算: 距離スコア（最大60%）：現在値 vs 過去比 期間スコア（最大40%）：拡張時間 vs 平均 疲労ボーナス（+15%）：
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Density V2.40 価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。 時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。 基本概念: 水平バー = 各価格の取引量 バーが長いほど出来高が多い 赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス 主な用途: 実際のサポート・レジスタンスの特定 POC（コントロールポイント） の確認 バリューエリア（総出来高の70%） の定義 低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用 カラーガイド: 青 = 低出来高（価格が素早く通過） 黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン） 赤 = 高出来高（機関ゾーン） トレード戦略: 赤ゾーンでの反発買い VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り 出来高を伴うPOCブレイクで参入 POCへの戻りでエントリー 青ゾーンを目標に設定 設定: 初心者: 1.0 / 100% / 1.0 スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5 スイング: 2.0 / 50% / 1.5 技術情報: バージョン: 2.40 プラットフォーム: MT5 対応資産
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
エキスパート
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Spike Signal v1.2 — MT5インジケーター、Boom/Crashの急激なスパイクを検出し、スキャルピングシグナルを生成。 TF： すべての時間足で動作（推奨：M1〜M15）。 ペア： DerivのBoom/Crash合成指数向けに設計、他のボラティリティ資産にも対応。 設定： SpikeSensitivity / MinSize – スパイク検出感度と最小サイズ EMA (8/21) – エントリークロス信号 RSI (14) – トレンドフィルター TP/SL Points – 利確・損切ポイント Trailing Exit / Alerts – 追尾ロジックとアラート 簡潔な結論： Spike Signal v1.2 は強い上昇・下降スパイクを自動検出し、Buy/Sell矢印を表示、TP/SLまたはトレーリングで出口を管理します。Boom/Crashスキャルピングに最適です。
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
インディケータ
短い説明： Iceblock — 高出来高だが価格変動が小さいクラスターを検出するMT4インジケーター（アイスバーグ様の挙動）。 TF： すべての時間足で動作（M1〜D1）。 通貨ペア： Forex、指数、ゴールド、CFDに対応。 設定項目： VolumeLookback – 平均出来高計算のためのバー数 VolumeThreshold – 異常な出来高を判定する倍率 ClusterSize – クラスター確認の近接バー数 RangeComparisonPeriod – 高値–安値の平均範囲算出期間 簡潔な結論： Iceblockは出来高は高いが価格変動が小さい箇所を強調表示します。アイスバーグ注文と似た効果を示唆しますが、MT4の出来高と価格データのみを使用します。矢印は異常活動のマーキングで、取引シグナルではありません。
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標 PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。 指標の目的 VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。 主な用途: 価格が VWAP より上 → 強気傾向 価格が VWAP より下 → 弱気傾向 標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる 価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用 日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。 主な特徴 MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算 日足で
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
機関投資家向け流動性圧縮インジケーター このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。 表示: プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。 主な特徴 早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。 多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。 リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。 明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。 互換性: MT4 および MT5 に対応。 使用方法 対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。 ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。 解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。 パラメーター BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。 Norm_
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
インディケータ
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
インディケータ
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
インディケータ
AutoPivot - 自動ピボットポイントインジケーター MT4用の高機能インジケーターで、日次・週次・月次の主要ピボットポイント（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3）を自動的に計算・表示し、前日の高値（PDH）および安値（PDL）も同時に描画します。トレーダーがサポート・レジスタンスゾーンを素早く把握できるよう設計されています。 主な機能： インテリジェントな時間枠認識 ：チャートのタイムフレーム（H4、D1、W1）を自動検出し、各時間軸に最適化されたピボット計算を実行。 前日高値・安値表示 ：PDH/PDLを自動で描画し、現在価格との位置関係を直感的に確認可能。 サポート／レジスタンスゾーン表示 ：PDH/PDLと隣接するピボットラインの間に半透明ゾーンを生成し、反転やブレイクアウトの可能性を視覚化。 8種類のカラーテーマ ：クラシック、ダーク、ライト、ブルー、プロフェッショナルなど8つのプリセットテーマを搭載。色、ラインスタイル、透明度も自由にカスタマイズ可能。 価格ラベルの表示オプション ：各ピボットラインに対応する価格とコンパクトなラベル
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信