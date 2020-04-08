Volume Profil MT5

Resumen

Volume Profile Rectangle

Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista.

Qué hace:

Muestra el volumen horizontal : Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales

Análisis alcista/bajista : Colorea las barras en verde (volumen alcista dominante) o rojo (volumen bajista dominante)

Rectángulo interactivo : Se actualiza automáticamente cuando se mueve el rectángulo de selección

Creación automática: Genera un rectángulo por defecto al iniciar para su uso inmediato

Cómo funciona:

Selección de zona: Un rectángulo (creado automáticamente o manualmente) define la zona de análisis (tiempo + precio) Distribución del volumen: Divide el rango de precios en niveles (resolución configurable) y distribuye el volumen de las velas seleccionadas Coloración inteligente: Analiza cada nivel para determinar si predomina el volumen alcista o bajista Visualización dinámica: Las barras se redibujan automáticamente al mover, hacer zoom o desplazar el gráfico Filtro opcional: Puede filtrar velas según su cuerpo o mechas (filtro vertical)

Configuración principal:

Rectángulo

RectangleName : Nombre del rectángulo de referencia (por defecto: "VolumeRect")

AutoCreateRectangle: Creación automática del rectángulo al inicio

Visual

MaxBarWidthPixels : Ancho máximo de las barras (por defecto: 120 píxeles)

PriceLevels : Resolución = número de niveles de precio analizados (por defecto: 50)

ColorUp / ColorDown : Colores para volumen alcista (verde) y bajista (rojo)

OffsetLeftPixels: Distancia entre el rectángulo y las barras (10 píxeles)

Filtrado

IncludePriceFilter : Activa el filtro vertical de precio

PriceFilterMode : None (0): Todas las velas Body (1): Filtra según el cuerpo de la vela Full-Wick (2): Filtra según la vela completa (incluidas las mechas)



Actualización

UpdateMode : Modo de actualización (OnDrag = al mover / Timer = automático)

TimerIntervalMs: Intervalo de actualización en modo temporizador (500 ms)

Por qué es útil:

Identifica zonas de alta actividad: Detecta instantáneamente los niveles de precio con mayor concentración de volumen (POC - Point of Control)

Analiza el sentimiento del mercado: Distingue zonas de acumulación alcista (verde) y bajista (rojo) para anticipar reacciones del precio

Soportes y resistencias dinámicos: Los niveles con alto volumen suelen actuar como soportes o resistencias

Análisis flexible: Mueve el rectángulo para analizar cualquier periodo o rango de precios sin reconfigurar el indicador

Visión institucional: Revela dónde se han negociado grandes volúmenes, mostrando zonas de interés institucional

Complemento al volumen clásico: Ofrece una vista lateral (horizontal) frente a la vista temporal de los histogramas de volumen tradicionales





Versiones disponibles: MT4 (.mq4) y MT5 (.mq5) – funcionalidades idénticas