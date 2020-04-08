Volume Profil MT5
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Resumen
Indicador interactivo de perfil de volumen que muestra un análisis horizontal del volumen negociado en cada nivel de precio dentro de una zona seleccionada. Crea automáticamente un rectángulo móvil y muestra barras de colores que representan la distribución del volumen alcista y bajista.
Qué hace:
-
Muestra el volumen horizontal: Visualiza la distribución del volumen en cada nivel de precio mediante barras horizontales
-
Análisis alcista/bajista: Colorea las barras en verde (volumen alcista dominante) o rojo (volumen bajista dominante)
-
Rectángulo interactivo: Se actualiza automáticamente cuando se mueve el rectángulo de selección
-
Creación automática: Genera un rectángulo por defecto al iniciar para su uso inmediato
Cómo funciona:
-
Selección de zona: Un rectángulo (creado automáticamente o manualmente) define la zona de análisis (tiempo + precio)
-
Distribución del volumen: Divide el rango de precios en niveles (resolución configurable) y distribuye el volumen de las velas seleccionadas
-
Coloración inteligente: Analiza cada nivel para determinar si predomina el volumen alcista o bajista
-
Visualización dinámica: Las barras se redibujan automáticamente al mover, hacer zoom o desplazar el gráfico
-
Filtro opcional: Puede filtrar velas según su cuerpo o mechas (filtro vertical)
Configuración principal:
Rectángulo
-
RectangleName: Nombre del rectángulo de referencia (por defecto: "VolumeRect")
-
AutoCreateRectangle: Creación automática del rectángulo al inicio
Visual
-
MaxBarWidthPixels: Ancho máximo de las barras (por defecto: 120 píxeles)
-
PriceLevels: Resolución = número de niveles de precio analizados (por defecto: 50)
-
ColorUp / ColorDown: Colores para volumen alcista (verde) y bajista (rojo)
-
OffsetLeftPixels: Distancia entre el rectángulo y las barras (10 píxeles)
Filtrado
-
IncludePriceFilter: Activa el filtro vertical de precio
-
PriceFilterMode:
-
None (0): Todas las velas
-
Body (1): Filtra según el cuerpo de la vela
-
Full-Wick (2): Filtra según la vela completa (incluidas las mechas)
-
Actualización
-
UpdateMode: Modo de actualización (OnDrag = al mover / Timer = automático)
-
TimerIntervalMs: Intervalo de actualización en modo temporizador (500 ms)
Por qué es útil:
Identifica zonas de alta actividad: Detecta instantáneamente los niveles de precio con mayor concentración de volumen (POC - Point of Control)
Analiza el sentimiento del mercado: Distingue zonas de acumulación alcista (verde) y bajista (rojo) para anticipar reacciones del precio
Soportes y resistencias dinámicos: Los niveles con alto volumen suelen actuar como soportes o resistencias
Análisis flexible: Mueve el rectángulo para analizar cualquier periodo o rango de precios sin reconfigurar el indicador
Visión institucional: Revela dónde se han negociado grandes volúmenes, mostrando zonas de interés institucional
Complemento al volumen clásico: Ofrece una vista lateral (horizontal) frente a la vista temporal de los histogramas de volumen tradicionales
Versiones disponibles: MT4 (.mq4) y MT5 (.mq5) – funcionalidades idénticas