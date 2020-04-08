Volume Profil MT5

Volume Profile Rectangle

Resumo

Indicador interativo de perfil de volume que exibe uma análise horizontal do volume negociado em cada nível de preço dentro de uma área selecionada. Cria automaticamente um retângulo móvel e mostra barras coloridas que representam a distribuição do volume de compra (bullish) e de venda (bearish).

O que faz:

  • Exibe o volume horizontal: Visualiza a distribuição do volume em cada nível de preço em forma de barras horizontais

  • Análise de alta/baixa: Colore as barras em verde (volume comprador predominante) ou vermelho (volume vendedor predominante)

  • Retângulo interativo: Atualiza-se automaticamente quando o retângulo de seleção é movido

  • Criação automática: Gera um retângulo padrão ao iniciar, pronto para uso imediato

Como funciona:

  1. Seleção de área: Um retângulo (criado automaticamente ou manualmente) define a área de análise (tempo + preço)

  2. Distribuição do volume: Divide a faixa de preço em níveis (resolução configurável) e distribui o volume das velas selecionadas

  3. Coloração inteligente: Analisa cada nível para determinar se o volume comprador ou vendedor é predominante

  4. Exibição dinâmica: As barras são redesenhadas automaticamente ao mover, dar zoom ou rolar o gráfico

  5. Filtro opcional: Pode filtrar velas com base no corpo ou nas sombras (filtro vertical)

Configurações principais:

Retângulo

  • RectangleName: Nome do retângulo de referência (padrão: "VolumeRect")

  • AutoCreateRectangle: Criação automática do retângulo ao iniciar

Visual

  • MaxBarWidthPixels: Largura máxima das barras (padrão: 120 pixels)

  • PriceLevels: Resolução = número de níveis de preço analisados (padrão: 50)

  • ColorUp / ColorDown: Cores para volume comprador (verde) e vendedor (vermelho)

  • OffsetLeftPixels: Distância entre o retângulo e as barras (10 pixels)

Filtragem

  • IncludePriceFilter: Ativa o filtro vertical de preço

  • PriceFilterMode:

    • None (0): Todas as velas

    • Body (1): Filtra apenas pelo corpo da vela

    • Full-Wick (2): Filtra pela vela completa (incluindo sombras)

Atualização

  • UpdateMode: Modo de atualização (OnDrag = ao mover / Timer = automático)

  • TimerIntervalMs: Intervalo de atualização no modo temporizador (500 ms)

Por que é útil:

Identifica zonas de alta atividade: Mostra instantaneamente os níveis de preço com maior concentração de volume (POC - Point of Control)

Analisa o sentimento do mercado: Distingue zonas de acumulação compradora (verde) e vendedora (vermelho) para antecipar reações do preço

Suportes e resistências dinâmicos: Níveis com alto volume frequentemente atuam como suporte ou resistência

Análise flexível: Mova o retângulo para analisar qualquer período ou faixa de preço sem reconfigurar o indicador

Visão institucional: Revela onde ocorreram grandes volumes de negociação, indicando zonas de interesse institucional

Complemento ao volume tradicional: Fornece uma visão lateral (horizontal) em comparação com os histogramas de volume baseados em tempo

Versões disponíveis: MT4 (.mq4) e MT5 (.mq5) – funcionalidades idênticas


