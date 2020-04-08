Volume Profil MT5

Автоматический профиль объема с фиксированным диапазоном с оповещениями для MT5 Этот индикатор показывает, где цена провела больше времени, выделяя важные уровни, которые можно использовать в торговле. и может отображать плотность цен с течением времени, выделяя наиболее важные ценовые уровни, области значения и контрольное значение данной торговой сессии. Этот индикатор можно прикрепить к таймфреймам между M1 и D1, и он будет показывать профиль рынка для дневных, недельных, месячных или даже