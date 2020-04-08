Volume Profil MT5
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Резюме
Интерактивный индикатор профиля объёма, отображающий горизонтальное распределение объёма сделок на каждом уровне цены в выбранной области. Автоматически создаёт перемещаемый прямоугольник и показывает цветные полосы, представляющие распределение бычьего и медвежьего объёма.
Что делает:
-
Отображает горизонтальный объём: Визуализирует распределение объёма на каждом уровне цены в виде горизонтальных полос
-
Бычий/медвежий анализ: Окрашивает полосы в зелёный (преобладает бычий объём) или красный (преобладает медвежий объём)
-
Интерактивный прямоугольник: Автоматически обновляется при перемещении области выделения
-
Автоматическое создание: Создаёт прямоугольник по умолчанию при запуске для мгновенного использования
Как работает:
-
Выбор зоны: Прямоугольник (создаётся автоматически или вручную) определяет зону анализа (время + цена)
-
Распределение объёма: Делит ценовой диапазон на уровни (разрешение настраивается) и распределяет объём выбранных свечей
-
Интеллектуальная окраска: Анализирует каждый уровень, чтобы определить, преобладает ли бычий или медвежий объём
-
Динамическое отображение: Полосы автоматически перерисовываются при перемещении, зуме или прокрутке графика
-
Необязательный фильтр: Может фильтровать свечи по телу или по всей свече (вертикальный фильтр)
Основные настройки:
Прямоугольник
-
RectangleName: Имя прямоугольника (по умолчанию: "VolumeRect")
-
AutoCreateRectangle: Автоматическое создание прямоугольника при запуске
Визуализация
-
MaxBarWidthPixels: Максимальная ширина полос (по умолчанию 120 пикселей)
-
PriceLevels: Разрешение = количество уровней цены для анализа (по умолчанию 50)
-
ColorUp / ColorDown: Цвета для бычьего (зелёный) и медвежьего (красный) объёма
-
OffsetLeftPixels: Расстояние между прямоугольником и полосами (10 пикселей)
Фильтрация
-
IncludePriceFilter: Включает вертикальный фильтр по цене
-
PriceFilterMode:
-
None (0): Все свечи
-
Body (1): Только тело свечи
-
Full-Wick (2): Вся свеча (включая тени)
-
Обновление
-
UpdateMode: Режим обновления (OnDrag = при перемещении / Timer = автоматически)
-
TimerIntervalMs: Интервал обновления в режиме таймера (500 мс)
Почему это полезно:
Определяет зоны высокой активности: Мгновенно показывает ценовые уровни с наибольшей концентрацией объёма (POC — Point of Control)
Анализирует настроение рынка: Отличает бычьи (зелёные) и медвежьи (красные) зоны накопления для прогнозирования движения цены
Динамическая поддержка/сопротивление: Уровни с большим объёмом часто выступают в роли поддержки или сопротивления
Гибкий анализ: Можно перемещать прямоугольник и анализировать любые участки графика без перенастройки индикатора
Институциональный анализ: Показывает, где происходили крупные сделки — области интереса крупных участников рынка
Дополнение к классическому объёму: Предоставляет горизонтальный (профильный) вид объёма в отличие от традиционных временных гистограмм
Доступные версии: MT4 (.mq4) и MT5 (.mq5) — одинаковый функционал