Smart Fibonacci Maximus

Fibo-Trend-Smart MAXIMUS

Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der verschiedene technische Analysewerkzeuge in einer umfassenden Anzeige integriert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Handelsgelegenheiten mit hoher Genauigkeit zu identifizieren, indem er eine Kombination aus Fibonacci-, ZigZag- und Preisaktionsbestätigung verwendet.

Hauptmerkmale

Intelligente Fibonacci-Retracement 11 anpassbare Fibonacci-Levels (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 200%)

Verschiedene Farben für jedes Level zur einfachen Identifizierung

Automatische Aktualisierung basierend auf den letzten ZigZag-Schwungpunkten

Fibo Fan für bessere Trendvisualisierung Integriertes ZigZag Automatische Swing-Punkt-Erkennung mit anpassbaren Parametern: ExtDepth : Berechnungstiefe ExtDeviation : Minimale Abweichung ExtBackstep : Rückschritt

Rauschfilterung zur Vermeidung falscher Signale Intelligente Trend-Erkennung Dynamische Trenderkennung auf Basis der Preisbewegung

Preisaktionsbestätigung durch Analyse von Hochs und Tiefs

Automatische Trendlinien, die sich an Swing-Punkte anpassen KAMA-Farbkerzen Farbige Kerzen basierend auf der Bewegung des Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)

Blau (Aqua) für Aufwärtstrend

Rosa (DeepPink) für einen Abwärtstrend

Einstellbare Empfindlichkeitsschwelle Smart Alert System (inaktiv) Automatische Benachrichtigung , wenn der Kurs Fibonacci-Levels erreicht

Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte

Minimum Swing Points Filter zur Vermeidung übermäßiger Alarme

Eingabe-Parameter

Fibonacci-Einstellungen

ShowFib : Fibonacci aktivieren/deaktivieren

FiboLevel1 bis FiboLevel11 : Fibonacci-Levels

Color_Level1 bis Color_Level11 : Farbe für jedes Level

ZigZag-Konfiguration

Zeitrahmen : ZigZag-Periode

ExtDepth : Berechnungstiefe (Standard: 12)

ExtDeviation : Mindestabweichung (Voreinstellung: 5)

ExtBackstep : Rückschritt (Voreinstellung: 3)

Trend-Erkennung

ShowTrend : Trendlinie anzeigen

UseDynamicTrendDetection : Dynamische Trenderkennung verwenden

TrendThreshold : Trendbestätigungsschwelle (Voreinstellung: 0.382)

Candle-Einstellungen

MA_Period2 : KAMA-Periode (Voreinstellung: 5)

ThresholdMult : Schwellenwertmultiplikator für die Empfindlichkeit (Standardwert: 1)

Alarmsystem (inaktiv)

AlertEnabled : Chart-Alarm aktivieren

PushNotificationEnabled : Push-Benachrichtigungen einschalten

MinSwingPoints : Mindestschwingungspunkte für die Validierung (Standardwert: 4)

Wie es funktioniert

Analyse-Prozess

ZigZag identifiziert den letzten Hoch- und Tiefpunkt des Kurses. Fibonacci wird auf der Grundlage der erkannten Schwungpunkte aufgezeichnet. Trend Detection analysiert die Trendrichtung anhand von Fibonacci-Levels. Die KAMA-Kerze bestätigt visuell die Preisbewegung. Das Alarmsystem sendet Benachrichtigungen, wenn die Kriterien erfüllt sind.

Handelssignale (inaktiv)

Kaufsignal : Preis berührt Fibonacci-Support-Level + Bestätigung des Aufwärtstrends

Verkaufssignal : Preis berührt das Fibonacci-Widerstandsniveau + Bestätigung des Abwärtstrends

Ausstiegssignal: Der Preis erreicht das Fibonacci-Ziel (123,6%, 138,2%, etc.)

Anpassung

Visuelle Anpassung

Die Chartfarben sind standardmäßig auf ein dunkles Thema (schwarzer Hintergrund) eingestellt.

Gitternetzlinien werden für eine saubere Ansicht ausgeblendet.

DieOHLC-Anzeige ist deaktiviert, um Platz zu sparen.

Technische Anpassung

Alle Parameter sind anpassbar an die Handelsanforderungen.

Unterstützung mehrerer Zeitrahmen für eine flexible Analyse.

Kompatibilität aller Paare für verschiedene Handelsinstrumente.

Wichtige Hinweise

Vorteile

All-in-One-Lösung , die mehrere Indikatoren kombiniert.

Automatische Aktualisierung ohne signifikante Neuberechnung.

Benutzerfreundlich mit leicht verständlichen Parametern.

Hochgradig anpassbar für verschiedene Handelsstile.

Beschränkungen

Erfordert das Verständnis von Fibonacci und Preisaktionen.

Nicht empfohlen für Anfänger ohne Ausbildung.

Die Leistung hängt von den Parametereinstellungenab.

Kompatibilität

Plattform : MetaTrader 5

Zeitrahmen : Alle Zeitrahmen (M1 bis MN1)

Paare : Alle Instrumente (Forex, Aktien, Commodities)

Version: MQL5

Empfohlene Verwendung

Für Scalper

Verwenden Sie niedrigere Timeframes (M1-M15)

Setzen Sie ThresholdMult auf einen niedrigeren Wert für höhere Empfindlichkeit

Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für schnelle Alarme

Für Swing Trader

Verwenden Sie höhere Timeframes (H1-D1)

Setzen Sie MinSwingPoints auf einen höheren Wert für eine stärkere Bestätigung

Verwenden Sie Fibonacci-Erweiterungen für Gewinnziele

Risiko-Management

Verwenden Sie immer einen Stop-Loss.

Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren zur Bestätigung.

Testen Sie die Parameter auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Dieser Indikator ist ein leistungsfähiges Analyseinstrument, wenn er richtig eingesetzt und mit einem angemessenen Money Management kombiniert wird.