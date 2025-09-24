Smart Fibonacci Maximus
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
Fibo-Trend-Smart MAXIMUS
Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der verschiedene technische Analysewerkzeuge in einer umfassenden Anzeige integriert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Handelsgelegenheiten mit hoher Genauigkeit zu identifizieren, indem er eine Kombination aus Fibonacci-, ZigZag- und Preisaktionsbestätigung verwendet.
Hauptmerkmale
-
Intelligente Fibonacci-Retracement
-
11 anpassbare Fibonacci-Levels (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 123,6%, 138,2%, 150%, 161,8%, 200%)
-
Verschiedene Farben für jedes Level zur einfachen Identifizierung
-
Automatische Aktualisierung basierend auf den letzten ZigZag-Schwungpunkten
-
Fibo Fan für bessere Trendvisualisierung
-
-
Integriertes ZigZag
-
Automatische Swing-Punkt-Erkennung mit anpassbaren Parametern:
-
ExtDepth : Berechnungstiefe
-
ExtDeviation : Minimale Abweichung
-
ExtBackstep : Rückschritt
-
-
Rauschfilterung zur Vermeidung falscher Signale
-
-
Intelligente Trend-Erkennung
-
Dynamische Trenderkennung auf Basis der Preisbewegung
-
Preisaktionsbestätigung durch Analyse von Hochs und Tiefs
-
Automatische Trendlinien, die sich an Swing-Punkte anpassen
-
-
KAMA-Farbkerzen
-
Farbige Kerzen basierend auf der Bewegung des Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)
-
Blau (Aqua) für Aufwärtstrend
-
Rosa (DeepPink) für einen Abwärtstrend
-
Einstellbare Empfindlichkeitsschwelle
-
-
Smart Alert System (inaktiv)
-
Automatische Benachrichtigung, wenn der Kurs Fibonacci-Levels erreicht
-
Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte
-
Minimum Swing Points Filter zur Vermeidung übermäßiger Alarme
-
Eingabe-Parameter
Fibonacci-Einstellungen
-
ShowFib : Fibonacci aktivieren/deaktivieren
-
FiboLevel1 bis FiboLevel11 : Fibonacci-Levels
-
Color_Level1 bis Color_Level11 : Farbe für jedes Level
ZigZag-Konfiguration
-
Zeitrahmen : ZigZag-Periode
-
ExtDepth : Berechnungstiefe (Standard: 12)
-
ExtDeviation : Mindestabweichung (Voreinstellung: 5)
-
ExtBackstep : Rückschritt (Voreinstellung: 3)
Trend-Erkennung
-
ShowTrend : Trendlinie anzeigen
-
UseDynamicTrendDetection : Dynamische Trenderkennung verwenden
-
TrendThreshold : Trendbestätigungsschwelle (Voreinstellung: 0.382)
Candle-Einstellungen
-
MA_Period2 : KAMA-Periode (Voreinstellung: 5)
-
ThresholdMult : Schwellenwertmultiplikator für die Empfindlichkeit (Standardwert: 1)
Alarmsystem (inaktiv)
-
AlertEnabled : Chart-Alarm aktivieren
-
PushNotificationEnabled : Push-Benachrichtigungen einschalten
-
MinSwingPoints : Mindestschwingungspunkte für die Validierung (Standardwert: 4)
Wie es funktioniert
Analyse-Prozess
-
ZigZag identifiziert den letzten Hoch- und Tiefpunkt des Kurses.
-
Fibonacci wird auf der Grundlage der erkannten Schwungpunkte aufgezeichnet.
-
Trend Detection analysiert die Trendrichtung anhand von Fibonacci-Levels.
-
Die KAMA-Kerze bestätigt visuell die Preisbewegung.
-
Das Alarmsystem sendet Benachrichtigungen, wenn die Kriterien erfüllt sind.
Handelssignale (inaktiv)
-
Kaufsignal: Preis berührt Fibonacci-Support-Level + Bestätigung des Aufwärtstrends
-
Verkaufssignal: Preis berührt das Fibonacci-Widerstandsniveau + Bestätigung des Abwärtstrends
-
Ausstiegssignal: Der Preis erreicht das Fibonacci-Ziel (123,6%, 138,2%, etc.)
Anpassung
Visuelle Anpassung
-
DieChartfarben sind standardmäßig auf ein dunkles Thema (schwarzer Hintergrund) eingestellt.
-
Gitternetzlinien werden für eine saubere Ansicht ausgeblendet.
-
DieOHLC-Anzeige ist deaktiviert, um Platz zu sparen.
Technische Anpassung
-
Alle Parameter sind anpassbar an die Handelsanforderungen.
-
Unterstützungmehrerer Zeitrahmen für eine flexible Analyse.
-
Kompatibilität aller Paare für verschiedene Handelsinstrumente.
Wichtige Hinweise
Vorteile
-
All-in-One-Lösung, die mehrere Indikatoren kombiniert.
-
Automatische Aktualisierung ohne signifikante Neuberechnung.
-
Benutzerfreundlich mit leicht verständlichen Parametern.
-
Hochgradig anpassbar für verschiedene Handelsstile.
Beschränkungen
-
Erfordert das Verständnis von Fibonacci und Preisaktionen.
-
Nicht empfohlen für Anfänger ohne Ausbildung.
-
Die Leistung hängt von den Parametereinstellungenab.
Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen (M1 bis MN1)
-
Paare: Alle Instrumente (Forex, Aktien, Commodities)
-
Version: MQL5
Empfohlene Verwendung
Für Scalper
-
Verwenden Sie niedrigere Timeframes (M1-M15)
-
Setzen Sie ThresholdMult auf einen niedrigeren Wert für höhere Empfindlichkeit
-
Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für schnelle Alarme
Für Swing Trader
-
Verwenden Sie höhere Timeframes (H1-D1)
-
Setzen Sie MinSwingPoints auf einen höheren Wert für eine stärkere Bestätigung
-
Verwenden Sie Fibonacci-Erweiterungen für Gewinnziele
Risiko-Management
-
Verwenden Sie immer einen Stop-Loss.
-
Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren zur Bestätigung.
-
Testen Sie die Parameter auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
Dieser Indikator ist ein leistungsfähiges Analyseinstrument, wenn er richtig eingesetzt und mit einem angemessenen Money Management kombiniert wird.
you can start with: (on the chart) Properties > color. this option can be done without me having to add an indicator parameter for the change. please try.