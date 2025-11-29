Mystic Pulse V2.0 ist ein Trendstärkeindikator, der auf dem Directional Movement System (DI+ / DI-) basiert. Er zählt, wie viele aufeinanderfolgende Kerzen eine zunehmende bullische oder bearische Dynamik aufweisen. Eine steigende DI+ erzeugt einen positiven Zähler (Aufwärtsdruck), während eine steigende DI- einen negativen Zähler (Abwärtsdruck) erzeugt. Diese Zählungen werden zurückgesetzt, wenn das Momentum nachlässt, was eine klare visuelle Darstellung der Trendbeständigkeit und möglicher Umkehrungen ermöglicht.

Diese MQL5-Version ist eine Konvertierung des ursprünglichen TradingView-Skripts von chervolino: