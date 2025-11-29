Mystic Pulse

Mystic Pulse V2.0 ist ein Trendstärkeindikator, der auf dem Directional Movement System (DI+ / DI-) basiert. Er zählt, wie viele aufeinanderfolgende Kerzen eine zunehmende bullische oder bearische Dynamik aufweisen. Eine steigende DI+ erzeugt einen positiven Zähler (Aufwärtsdruck), während eine steigende DI- einen negativen Zähler (Abwärtsdruck) erzeugt. Diese Zählungen werden zurückgesetzt, wenn das Momentum nachlässt, was eine klare visuelle Darstellung der Trendbeständigkeit und möglicher Umkehrungen ermöglicht.

Diese MQL5-Version ist eine Konvertierung des ursprünglichen TradingView-Skripts von chervolino:


Empfohlene Produkte
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
Der "Breakout Finder" ist ein technischer Indikator, der dazu dient, potenzielle Kursausbrüche und -durchbrüche auf einem Chart automatisch zu erkennen. Der Clou dieses Indikators ist sein robustes Signalfiltersystem, das Händlern hilft, falsche Signale (Fakeouts) zu vermeiden und sich auf Handelsmöglichkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Hauptmerkmale Automatische Pivot-Punkt-Erkennung: Der Indikator identifiziert automatisch signifikante Pivot-Hochs und -Tiefs auf dem Chart
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Indikatoren
Wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten handeln, wird dieser Indikator Ihr bester Helfer sein. Hier ist, was er kann: Zeigt Signale an, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte kreuzen (zum Beispiel schlägt ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen von unten nach oben durch - Wachstum ist möglich). Benachrichtigt Sie auf alle Arten: piept im Terminal, sendet eine Benachrichtigung an das Telefon und einen Brief an die Post — jetzt verpassen Sie definitiv keinen Deal. Flexibel konfigurier
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe Trendindikator, basierend auf dem ADX / ADXWilder Indikator Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Wie der Indikator funktioniert : Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Haussebewegung
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Trendindikator auf der Grundlage des ADX / ADXWilder-Indikators Der Indikator zeigt Trendbereiche anhand der Daten des ADX oder ADXWilder-Indikators an. Wie der Indikator funktioniert: Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Aufwärtsbewegung; Wenn der PDI kleiner als der NDI ist, handelt es sich um eine Abwärtsbewegung; wenn der ADX kleiner oder gleich dem in den Parametern angegebenen Filterwert ist, dann liegt keine Bewegung vor. Eingabeparameter des Indikators : Bere
FREE
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experten
Divergence RSI Trader basiert auf Divergenzen im Chart und Indikator (RSI Level 14). Die Strategie von Divergence RSI Trader Tiefs und Hochs im Chart und RSI - Indikator zu finden, zu analysieren um danach die Positionen  zu eröffnen. EA wurde im EURUSD H1 im Strategietester getestet und Standardmäßig an diese Währung angepasst. EA wurde auch mit anderen Einstellungen bei GBPUSD M5 10 Jahre lang getestet und mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Weil das eine kostenlose Version ist, werden keine
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experten
Der   Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)   ist ein vollautomatisches Handelssystem, das   zwei MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikatoren   mit dem   Stochastischen Oszillator   kombiniert, um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination der Trendbestätigung von MACD mit der Momentum-Analyse des Stochastic bietet dieser EA präzise Ein- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: •   Doppelte MACD-Strategie   – Zwei MACD-Indikatoren mit unterschiedlichen Einstel
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Ausbrüche auf Point-And-Figure- oder Kagi-ähnlichen, benutzerdefinierten Symbolcharts an, die von speziellen Expert Advisors wie PointFigureKagiCharts erstellt wurden. Dieser Indikator ist nur für benutzerdefinierte Instrumente anwendbar, die auf diese Weise generiert wurden (mit zeitlich unveränderlichen Balken, die ein Vielfaches einer vordefinierten Boxgröße sind). Es macht keinen Sinn, ihn auf andere Charts anzuwenden. Die Ausbrüche nach oben oder unten sind durch Pfe
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experten
Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Indikatoren
Willkommen bei HiperCube Renko Candles Rabattcode für 25% bei Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Dieser Indikator liefert Ihnen echte Marktinformationen und wandelt sie in den Renko Candle Style um. Definition Renko-Charts sind eine Art Finanzdiagramm, das Preisänderungen misst und darstellt, wobei Ziegel (oder Balken) verwendet werden, um Preisbewegungen darzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlestick-Charts zeigen Renko-Charts keine zeitbasierten Informationen an, sondern konzentrieren sic
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Produktübersicht Enhanced MACD Pro ist eine fortschrittliche Implementierung des klassischen MACD-Indikators (Moving Average Convergence Divergence), die mit professionellen Funktionen für ernsthafte Trader erweitert wurde. Dieser Indikator kombiniert die traditionelle MACD-Analyse mit modernen Warnsystemen und visuellen Optimierungen. Warum sollten Sie sich für den Enhanced MACD Pro entscheiden? Mehrere Alarmsysteme : 3 verschiedene Alarmmodi, um jede Handelsmöglichkeit zu nutzen Anpassbare
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Sylvan Crash500 Heiken Ashi
Quintin Francois Vanwyk
4.83 (6)
Indikatoren
NUR FÜR CRASH 500!! MT5 *Dies ist ein glattes Heiken-Ashi-Setup, das für den CRASH 500 in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden soll. *Sie sind herzlich eingeladen, es auch auf anderen Märkten zu testen. *Ich werde auch andere Indikatoren veröffentlichen, die beim Handel mit dem Crash 500 Markt helfen. *Sie können diesen Indikator verwenden, um die Preise zu glätten, wenn Sie Probleme mit dem Lesen der Charts haben. * Bitte beachten Sie, dass Heiken Ashi nicht die tatsächliche Pr
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indikatoren
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر - فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volumen) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine direkte Portierung eines bekannten MetaTrader 4-Indikators, der im Internet frei verfügbar ist. Er wird nicht neu gezeichnet. Er implementiert eine Art von Ausbruchsstrategie. Die Pfeile zeigen die Marktrichtung an. Verwenden Sie den Indikator auf M15-Charts und höher. Der Indikator zeichnet zwei Bänder in der Nähe des Kursgeschehens und generiert Signale, wenn der Kurs unter dem unteren Band und auch über dem oberen Band schließt. Der Indikator verwendet periodische Hö
FREE
OHLC Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der OHLC-Indikator zeigt die aktuellen und historischen Werte von High, Low, Open, Close und Mid für einen bestimmten Zeitraum an. Er kann die aktuellen Werte oder die Werte der vorherigen Sitzung darstellen. Der Bereich des Indikators kann aus einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Sitzung berechnet werden. Levels Höchststand der aktuellen oder vorherigen Sitzung. Tiefststand der aktuellen oder vorherigen Sitzung. Eröffnung der aktuellen oder vorhergehenden Sitzu
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Indikatoren
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE Ein effektiver Indikator für Ihre Verhandlungen Der ToolBot-Indikator bringt die Berechnung von Kerzen und eine probabilistische Analyse, damit Sie mehr Sicherheit für sich selbst haben. Testen Sie auch unseren KOSTENLOSEN Tops und Bottoms Indikator: : https: //www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Testen Sie auch unseren GRATIS Indikator (RSI, ATR, ADX, OBV): https: //www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Testen Sie unseren EA ToolB
FREE
MACD with Histogram Color Change
Tiago Azevedo Amorim Martins
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert als Momentum-Oszillator, wird aber vor allem zur Trendbeobachtung verwendet. Obwohl es sich um einen Oszillator handelt, arbeitet der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) nicht mit Überschreitungsbedingungen (wie OverBought oder OverSold). Grafisch wird er als zwei Linien und ein Histogramm mit der Differenz zwischen ihnen dargestellt. Der Standard-Metatrader verfügt über diesen Indikator, allerdings nur mit den beiden Linien und ohne Histogramm. Auf diese W
FREE
MACD indicators
Xiao Dong Feng
Indikatoren
MACD-Indikatoren https://mql5.com Dieser MACD-Indikator sieht etwas anders aus als der MACD-Indikator, der in vielen anderen Charting-Programmen zu finden ist. Wenn der Wert des Signallinien-Parameters größer ist als der Wert des MACD-Parameters, gibt der Indikator eine Kaufaufforderung, und wenn der Signallinien-Parameter kleiner ist als der Wert des MACD-Parameters, gibt der Indikator eine Verkaufsaufforderung.
FREE
Price Momentum
Flavio Javier Jarabeck
4.92 (12)
Indikatoren
Der Value Chart Indikator stellt die Preisentwicklung in einer neuen Form dar. Dieser Indikator, Price Momentum , wurde auf der Grundlage aller Berechnungen entwickelt, die in dem Buch "Dynamic Trading Indicators " von Mark W. Helweg und David Stendahl (2002) vorgestellt wurden. Die Technik umfasst de-trendete Preise aus einem benutzerdefinierten Analysezeitraum und die Hinzufügung einer Volatilitätsindexkorrektur. Das Ergebnis ist ein Oszillator mit 3 Zonen: Fairer Kurswert, überkaufte/überverk
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indikatoren
Einführung Reversal Candles ist ein hochmoderner, nicht nachzeichnender Forex-Indikator , der durch eine ausgeklügelte Kombination von Signalen Kursumkehrungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhersagen kann. Signal Kaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Aufwärtspfeil darunter angezeigt wird Verkaufen, wenn die letzte geschlossene Kerze eine dunklere Farbe hat (anpassbar) und ein Abwärtspfeil über ihr angezeigt wird
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
5 (2)
Indikatoren
Expert Advisor Version (EA) Wenn Sie automatisierten Handel anstelle von manuellen Signalen bevorzugen, finden Sie die Expert Advisor-Version dieses Indikators hier: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Dieser Indikator berechnet Preis-Wiedereinstiegszeitpunkte (ReEntry), nachdem eine Kerze außerhalb der Bollinger-Bänder ausgebrochen ist, und kombiniert dieses Signal mit einer RSI-Bestätigung , um Fehlalarme zu reduzieren. Ein Buy ReEntry -Signal wird erkannt, wenn der Preis zuvor unter
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Indikatoren
Genießen Sie den kostenlosen Candle Color Indikator. Der Kijun Sen ist ein Element des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators, der für viele Trader viel zu kompliziert ist und sie daher oft verwirrt. Wir haben ihn vereinfacht, so dass der Kijun Sen seine Farbe ändert, wenn er ohne den Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo und Down Kumo aktiviert wird. Passen Sie die Periodenparameter und Farben Ihrer Wahl an. Ideal für Anfänger und erfahrene Trader. Stellen Sie Ihren Zeitraum ein und genießen Sie Viel Glück
FREE
Cross MA histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indikatoren
Der Cossover-MA-Histogramm-Indikator ist ein einfaches Werkzeug, das den Trend auf der Grundlage der Überkreuzung von gleitenden Durchschnitten anzeigt. Geben Sie einfach zwei gleitende Durchschnitte und zusätzliche Parameter wie MA-Methode und angewandter Preis an. Wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, ist das Histogramm grün und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA liegt, ist das Histogramm rot und zeigt einen Abwärtstrend an.
FREE
Original MACD
Kirill Paskhin
5 (6)
Indikatoren
Moving Average Convergence/Divergence ist ein von Gerald Appel entwickelter technischer Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um die Stärke und Richtung des Trends zu überprüfen sowie Umkehrpunkte zu identifizieren. Der im MetaTrader 5 eingebaute MACD-Indikator entspricht nicht der Idee des Autors (Gerald Appel): - die MACD-Linie wird grafisch als Histogramm dargestellt, aber das Histogramm spiegelt die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie wider; - die Signa
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension