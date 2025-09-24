Smart Fibonacci Maximus

📊 Deskripsi Umum**
**Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1** adalah indikator trading canggih yang mengintegrasikan berbagai alat analisis teknikal dalam satu tampilan yang komprehensif. Indikator ini dirancang untuk membantu trader mengidentifikasi peluang trading dengan akurasi tinggi menggunakan kombinasi Fibonacci, ZigZag, dan konfirmasi price action.

🎯 Fitur Utama**

1. Smart Fibonacci Retracement**
- **11 Level Fibonacci** yang dapat dikustomisasi (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, 200%)
- **Warna berbeda untuk setiap level** untuk memudahkan identifikasi
- **Auto-update** berdasarkan swing point ZigZag terbaru
- **Fibo Fan** untuk visualisasi trend yang lebih baik

2. ZigZag Terintegrasi**
- **Deteksi swing point** otomatis dengan parameter yang dapat disesuaikan:
  - `ExtDepth`: Kedalaman perhitungan
  - `ExtDeviation`: Deviasi minimum
  - `ExtBackstep`: Langkah kembali
- **Filter noise** untuk menghindari sinyal palsu

3. Smart Trend Detection**
- **Deteksi tren dinamis** berdasarkan pergerakan harga
- **Konfirmasi price action** dengan analisis higher high/low lower
- **Trend line otomatis** yang menyesuaikan dengan swing point

4. KAMA Color Candles**
- **Candle berwarna** berdasarkan pergerakan Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)
- **Warna biru (Aqua)** untuk trend naik
- **Warna pink (DeepPink)** untuk trend turun
- **Threshold sensitivitas** yang dapat disesuaikan

5. Sistem Alert Cerdas** (Non-Aktif)
- **Notifikasi otomatis** ketika harga menyentuh level Fibonacci
- **Push notification** ke perangkat mobile
- **Filter minimum swing points** untuk menghindari alert berlebihan

⚙️ Parameter Input**

**Fibonacci Settings**
- `ShowFib`: Aktif/nonaktif Fibonacci
- `FiboLevel1` hingga `FiboLevel11`: Level Fibonacci
- `Color_Level1` hingga `Color_Level11`: Warna masing-masing level

**ZigZag Configuration**
- `Timeframe`: Periode waktu ZigZag
- `ExtDepth`: Kedalaman perhitungan (default: 12)
- `ExtDeviation`: Deviasi minimum (default: 5)
- `ExtBackstep`: Langkah kembali (default: 3)

 **Trend Detection**
- `ShowTrend`: Tampilkan garis trend
- `UseDynamicTrendDetection`: Deteksi tren dinamis
- `TrendThreshold`: Threshold konfirmasi tren (default: 0.382)

**Candle Settings**
- `MA_Period2`: Periode KAMA (default: 5)
- `ThresholdMult`: Pengali threshold sensitivitas (default: 1)

**Alert System** (Non-Aktif)
- `AlertEnabled`: Aktifkan alert chart
- `PushNotificationEnabled`: Aktifkan push notifikasi
- `MinSwingPoints`: Minimum swing points untuk validasi (default: 4)

 **📈 Cara Kerja**

 **Proses Analisis**
1. **ZigZag** mengidentifikasi swing high dan swing low terbaru
2. **Fibonacci** diplot berdasarkan swing point yang terdeteksi
3. **Trend Detection** menganalisis arah trend berdasarkan level Fibonacci
4. **KAMA Candle** memberikan konfirmasi visual pergerakan harga
5. **Alert System** memberi notifikasi ketika kriteria terpenuhi

**Sinyal Trading** (Non-Aktif)
- **Buy Signal**: Harga menyentuh level support Fibonacci + konfirmasi trend naik
- **Sell Signal**: Harga menyentuh level resistance Fibonacci + konfirmasi trend turun
- **Exit Signal**: Harga mencapai target Fibonacci (123.6%, 138.2%, dll)

 **🎨 Customization**

 **Visual Customization**
- **Warna chart** otomatis disetel ke tema gelap (black background)
- **Grid lines** disembunyikan untuk tampilan yang bersih
- **OHLC display** dinonaktifkan untuk menghemat space

 **Technical Customization**
- **Semua parameter** dapat disesuaikan sesuai kebutuhan trading
- **Multiple timeframe** support untuk analisis yang fleksibel
- **All pairs compatibility** untuk berbagai instrument trading

 **⚠️ Catatan Penting**

 **Kelebihan**
- ✅ **All-in-one solution** menggabungkan multiple indicator
- ✅ **Auto-update** tanpa repaint yang signifikan
- ✅ **User-friendly** dengan parameter yang mudah dipahami
- ✅ **Highly customizable** untuk berbagai style trading

**Keterbatasan**
- ⚠️ **Membutuhkan pemahaman** Fibonacci dan price action
- ⚠️ **Tidak disarankan** untuk trader pemula tanpa edukasi
- ⚠️ **Performa tergantung** pada parameter setting

**📱 Kompatibilitas**
- **Platform**: MetaTrader 5
- **Timeframe**: Semua timeframe (M1 hingga MN1)
- **Pairs**: Semua instrument (Forex, Stocks, Commodities)
- **Version**: MQL5

 **🎓 Rekomendasi Penggunaan**

 **Untuk Scalpers**
- Gunakan timeframe rendah (M1-M15)
- Set `ThresholdMult` lebih kecil untuk sensitivitas tinggi
- Aktifkan push notification untuk alert cepat

**Untuk Swing Traders**
- Gunakan timeframe tinggi (H1-D1)
- Set `MinSwingPoints` lebih tinggi untuk konfirmasi kuat
- Manfaatkan Fibonacci extension untuk target profit

**Risk Management**
- Selalu gunakan stop loss
- Kombinasikan dengan indikator lain untuk konfirmasi
- Test parameter di demo account sebelum live trading

**Indikator ini merupakan alat bantu analisis yang powerful ketika digunakan dengan benar dan dikombinasikan dengan money management yang tepat.**
Filtro:
Findolin
1489
Findolin 2025.09.25 10:01 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Syamsurizal Dimjati
2805
Risposta dello sviluppatore Syamsurizal Dimjati 2025.09.25 22:07
Thank you,
you can start with: (on the chart) Properties > color. this option can be done without me having to add an indicator parameter for the change. please try.
Rispondi alla recensione