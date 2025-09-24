Smart Fibonacci Maximus

📊 Deskripsi Umum**
**Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1** adalah indikator trading canggih yang mengintegrasikan berbagai alat analisis teknikal dalam satu tampilan yang komprehensif. Indikator ini dirancang untuk membantu trader mengidentifikasi peluang trading dengan akurasi tinggi menggunakan kombinasi Fibonacci, ZigZag, dan konfirmasi price action.

🎯 Fitur Utama**

1. Smart Fibonacci Retracement**
- **11 Level Fibonacci** yang dapat dikustomisasi (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, 200%)
- **Warna berbeda untuk setiap level** untuk memudahkan identifikasi
- **Auto-update** berdasarkan swing point ZigZag terbaru
- **Fibo Fan** untuk visualisasi trend yang lebih baik

2. ZigZag Terintegrasi**
- **Deteksi swing point** otomatis dengan parameter yang dapat disesuaikan:
  - `ExtDepth`: Kedalaman perhitungan
  - `ExtDeviation`: Deviasi minimum
  - `ExtBackstep`: Langkah kembali
- **Filter noise** untuk menghindari sinyal palsu

3. Smart Trend Detection**
- **Deteksi tren dinamis** berdasarkan pergerakan harga
- **Konfirmasi price action** dengan analisis higher high/low lower
- **Trend line otomatis** yang menyesuaikan dengan swing point

4. KAMA Color Candles**
- **Candle berwarna** berdasarkan pergerakan Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)
- **Warna biru (Aqua)** untuk trend naik
- **Warna pink (DeepPink)** untuk trend turun
- **Threshold sensitivitas** yang dapat disesuaikan

5. Sistem Alert Cerdas** (Non-Aktif)
- **Notifikasi otomatis** ketika harga menyentuh level Fibonacci
- **Push notification** ke perangkat mobile
- **Filter minimum swing points** untuk menghindari alert berlebihan

⚙️ Parameter Input**

**Fibonacci Settings**
- `ShowFib`: Aktif/nonaktif Fibonacci
- `FiboLevel1` hingga `FiboLevel11`: Level Fibonacci
- `Color_Level1` hingga `Color_Level11`: Warna masing-masing level

**ZigZag Configuration**
- `Timeframe`: Periode waktu ZigZag
- `ExtDepth`: Kedalaman perhitungan (default: 12)
- `ExtDeviation`: Deviasi minimum (default: 5)
- `ExtBackstep`: Langkah kembali (default: 3)

 **Trend Detection**
- `ShowTrend`: Tampilkan garis trend
- `UseDynamicTrendDetection`: Deteksi tren dinamis
- `TrendThreshold`: Threshold konfirmasi tren (default: 0.382)

**Candle Settings**
- `MA_Period2`: Periode KAMA (default: 5)
- `ThresholdMult`: Pengali threshold sensitivitas (default: 1)

**Alert System** (Non-Aktif)
- `AlertEnabled`: Aktifkan alert chart
- `PushNotificationEnabled`: Aktifkan push notifikasi
- `MinSwingPoints`: Minimum swing points untuk validasi (default: 4)

 **📈 Cara Kerja**

 **Proses Analisis**
1. **ZigZag** mengidentifikasi swing high dan swing low terbaru
2. **Fibonacci** diplot berdasarkan swing point yang terdeteksi
3. **Trend Detection** menganalisis arah trend berdasarkan level Fibonacci
4. **KAMA Candle** memberikan konfirmasi visual pergerakan harga
5. **Alert System** memberi notifikasi ketika kriteria terpenuhi

**Sinyal Trading** (Non-Aktif)
- **Buy Signal**: Harga menyentuh level support Fibonacci + konfirmasi trend naik
- **Sell Signal**: Harga menyentuh level resistance Fibonacci + konfirmasi trend turun
- **Exit Signal**: Harga mencapai target Fibonacci (123.6%, 138.2%, dll)

 **🎨 Customization**

 **Visual Customization**
- **Warna chart** otomatis disetel ke tema gelap (black background)
- **Grid lines** disembunyikan untuk tampilan yang bersih
- **OHLC display** dinonaktifkan untuk menghemat space

 **Technical Customization**
- **Semua parameter** dapat disesuaikan sesuai kebutuhan trading
- **Multiple timeframe** support untuk analisis yang fleksibel
- **All pairs compatibility** untuk berbagai instrument trading

 **⚠️ Catatan Penting**

 **Kelebihan**
- ✅ **All-in-one solution** menggabungkan multiple indicator
- ✅ **Auto-update** tanpa repaint yang signifikan
- ✅ **User-friendly** dengan parameter yang mudah dipahami
- ✅ **Highly customizable** untuk berbagai style trading

**Keterbatasan**
- ⚠️ **Membutuhkan pemahaman** Fibonacci dan price action
- ⚠️ **Tidak disarankan** untuk trader pemula tanpa edukasi
- ⚠️ **Performa tergantung** pada parameter setting

**📱 Kompatibilitas**
- **Platform**: MetaTrader 5
- **Timeframe**: Semua timeframe (M1 hingga MN1)
- **Pairs**: Semua instrument (Forex, Stocks, Commodities)
- **Version**: MQL5

 **🎓 Rekomendasi Penggunaan**

 **Untuk Scalpers**
- Gunakan timeframe rendah (M1-M15)
- Set `ThresholdMult` lebih kecil untuk sensitivitas tinggi
- Aktifkan push notification untuk alert cepat

**Untuk Swing Traders**
- Gunakan timeframe tinggi (H1-D1)
- Set `MinSwingPoints` lebih tinggi untuk konfirmasi kuat
- Manfaatkan Fibonacci extension untuk target profit

**Risk Management**
- Selalu gunakan stop loss
- Kombinasikan dengan indikator lain untuk konfirmasi
- Test parameter di demo account sebelum live trading

**Indikator ini merupakan alat bantu analisis yang powerful ketika digunakan dengan benar dan dikombinasikan dengan money management yang tepat.**
Produits recommandés
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicateurs
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
ADX Histogram Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
ADX Histogram Indicator for MetaTrader 5 This indicator is a trend analysis utility available in MetaTrader 5, designed to assist traders in detecting market direction and evaluating trend strength with precision. When the ADX line is sloping up or down, it signals a trending condition. A flat, sideways ADX line usually indicates a lack of momentum or market consolidation. This tool works effectively across different financial markets and supports all forex pairs. «Indicator Installation & User
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indicateurs
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicateurs
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
ADXW Cloud
Shahabeddin Baset
4.6 (5)
Indicateurs
This is Wilder's ADX with cloud presentation of DI+ & DI- lines. Features 4 standard lines of the ADX indicator: DI+, DI-, ADX, ADXR cloud presentation of DI+/DI- lines with transparent colors applicable to all time-frames and all markets What Is ADX J. Welles Wilder Jr., the developer of well-known indicators such as RSI, ATR, and Parabolic SAR, believed that the Directional Movement System, which is partially implemented in ADX indicator, was his most satisfying achievement. In his 1978 book,
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicateurs
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicateurs
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Heiken Ashi Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Heiken Ashi Indicator for MetaTrader 5 The Heiken Ashi Indicator for MetaTrader 5 (MT5) integrates smoothed price action with dynamic average calculations to help traders interpret trend momentum and reversal setups more effectively. This tool builds on the Heiken Ashi methodology, rendering price data as histogram bars in a dedicated panel beneath the main price chart. It enables traders to spot clearer directional trends by removing short-term volatility. «Indicator Installation & User Guide»
FREE
MACD 2 Color Histogram Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
MACD 2 Color Histogram Indicator MT5 The   MACD 2 Color Histogram Indicator MT5   is designed to measure price momentum and highlight potential entry signals in trading. This indicator presents histograms in two distinct colors:   green bars signal bullish momentum , while   red bars highlight bearish momentum . «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  MACD 2 Color Histogram Indicator MT4   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:   Refined Order B
FREE
Multi Moving Average MT5
Stefanus Wardoyo
Indicateurs
This is simple indicator for displaying Multi Moving Average line in chart, with one single Indicator. Just place the indicator in your chart, select how many MAs you want to display.  And you are ready to go. Parameters can be changed on the fly by the control panel provided by the Indicator. And you can show/hide the Moving Average line just with check/unchecked in the Panel. This indicator are still in development, if you have any further feature request, please let me know in the comment.
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (6)
Indicateurs
Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps Summary Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option. What it does Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (1)
Indicateurs
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicateurs
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Rainbow MMA Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Rainbow Multi Moving Average Indicator MT5 The Rainbow Multi Moving Average Indicator utilizes 66 moving averages with varying periods to present a clear visualization of market trend behavior. Each moving average line is displayed in a different color, creating a rainbow-like spectrum on the chart. The primary function of this tool is to simplify the process of identifying the overall market direction and assist in visually analyzing price movement trends. «Indicator Installation & User Guide»
FREE
MACD 3 Color Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Download the MACD 3 Color Indicator for MetaTrader 5 The MACD 3 Color Oscillator available on the MetaTrader 5 terminal assists traders in detecting momentum shifts and spotting potential trend changes. It features a green signal curve alongside two histogram variations in light and dark purple tones, which visually indicate trend continuation or reversal. The alternating histogram colors and the movement of the signal line above or below the zero level can highlight possible buy or sell opportu
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Indicateurs
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
RSI on Moving Average Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
RSI On Moving Average Indicator for MT5 The RSI On Moving Average Indicator Merges Moving Average Crossovers with the Relative Strength Index (RSI) to provide a powerful tool for assessing market momentum and trend direction. By integrating these two analytical methods, this indicator enhances trading precision, helping traders identify potential buy and sell opportunities more effectively. This indicator operates with two oscillating lines fluctuating between 0 and 100 , which signal optimal en
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indicateurs
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
WaveTrend Pro Arrow
Bambang Nugroho
Indicateurs
WaveTrendPro Arrow – Adaptive Cross Signal with Smart Alerts Description WaveTrendPro Arrow is a clean and powerful visual indicator designed to detect trend-reversal points using the classic WaveTrend oscillator (WT1/WT2 cross) , enhanced with intelligent on-chart arrows , real-time alerts , and mobile push notifications . Unlike traditional WaveTrend indicators that display signals in a subwindow, this version shows precise entry arrows directly on the main chart , positioned adaptively
FREE
Oil SMT Divergence ICT Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
SMT Divergence Oil Indicator ICT MT5 The SMT Divergence Oil Indicator for MetaTrader 5 is designed to analyze price divergences between energy-related assets, helping traders identify potential trend reversals or continuations. By tracking deviations between correlated markets, this indicator offers valuable insights into price movements. When a divergence is detected in the primary (mother) asset chart, the indicator automatically highlights corresponding divergences in related markets: Bullish
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indicateurs
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MultiClock
Achadi Hari Soebagio
Indicateurs
Indicator Name: DualClockWithSignalTime.mq5 Description: The DualClockWithSignalTime is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to display three pieces of real-time information directly on the chart: Broker Server Time Local Computer Time Last Signal Time (BUY/SELL) This indicator is helpful for traders who need to monitor both the broker's time and their own local time, ensuring better synchronization of trading actions. Additionally, it automatically detects and displays the latest BUY
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicateurs
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Plus de l'auteur
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for micro account / cent account XAUUSD - GOLD (️ Catatan : Sistem berbasis grid mengandung risiko tinggi saat tren panjang tanpa retrace. Gunakan modal yang sesuai dan pahami risikonya.) RUHM REBORN adalah Expert Advisor berbasis Grid + ATR Entry yang dikembangkan untuk memberikan hasil trading yang konsisten, stabil, dan adaptif pada pair XAUUSD (Gold) . EA ini dirancang khusus untuk akun USD Cent , sehingga dapat berjalan dengan modal relatif terjangkau namun dengan kestabila
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
Filtrer:
Findolin
1489
Findolin 2025.09.25 10:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Syamsurizal Dimjati
2749
Réponse du développeur Syamsurizal Dimjati 2025.09.25 22:07
Thank you,
you can start with: (on the chart) Properties > color. this option can be done without me having to add an indicator parameter for the change. please try.
Répondre à l'avis