Trading Dashboard Pro

Trading Dashboard Pro: 최고의 MT5 트레이딩 지휘 본부

⭐⭐⭐⭐⭐ 당신의 터미널을 전문 트레이딩 스테이션으로 업그레이드하세요

Trading Dashboard Pro는 단순한 지표가 아닙니다. 전문 트레이더와 프랍 트레이딩(Prop Firm) 도전자를 위해 설계된 종합 리스크 관리 및 계좌 분석 유틸리티입니다. 중요한 시장 데이터와 계좌 상태를 하나의 우아한 인터페이스로 통합합니다.

🚀 이 대시보드가 필요한 이유

1. 프랍 트레이딩 (FTMO, MFF 등) 도전자
프랍 회사들은 일일 드로다운(Daily Drawdown)에 대해 엄격한 규칙을 가지고 있습니다.
솔루션: 우리 대시보드는 오늘과 이번 달의 최대 드로다운(Max DD)을 추적하여 표시합니다. 일일 손실 한도에 얼마나 근접했는지 즉시 알 수 있습니다.

2. 스캘퍼 및 데이 트레이더
솔루션: 일일 거래 분석 섹션은 "오늘"과 "어제"의 순이익, 거래 랏(Lot) 수, 총 거래 횟수를 한눈에 보여줍니다.

3. 계좌 리스크 관리
솔루션: 마진 레벨에 따라 색상과 상태(안전, 주의, 위험)가 동적으로 변경되어, 스탑아웃(Stop Out) 발생 전에 시각적으로 경고합니다.

📊 상세 기능

  • 실시간 모니터: 잔고(Balance) 대 평가금(Equity) 차이 및 마진 상태 시각화.
  • 포지션 요약: 매수 vs 매도 비율, 총 랏(Lot), 손익(P/L) 스냅샷.
  • 과거 성과 분석: 일별, 주별, 월별 최대 드로다운 및 수익 분석.
  • 밸런스 차트: 대시보드 내에 계좌 성장 곡선을 직접 표시.

다국어 지원 포함.

추천 제품
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
지표
Indicator MTF Qristalium Arrows is a semi - automatic trading system. It works on all currency pairs.  The indicator uses three rules: 1) we trade only on the trend, 2)"buy when everyone sells and sell when everyone buys", 3) the Price always goes against the crowd.  Indicator MTF Arrows Qristalium filter rules across multiple time frames using the built-in indicators. If the trend matches on the selected time intervals, the indicator will give an arrow to enter the market. Then you make you
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
지표
RSI / TDI 알림 대시보드를 사용하면 거래하는 모든 주요 쌍에서 RSI를 한 번에(귀하가 선택 가능) 모니터링할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 1. 여러 시간 프레임을 선택하면 일반적인 거래 조건을 넘어 확장된 여러 시간 프레임이 있을 때 대시가 표시됩니다. 가격이 여러 기간에 걸쳐 과매수 또는 과매도 수준에 도달하여 최근에 가격이 크게 밀리고 있으므로 곧 철회 또는 반전이 예정되어 있음을 나타내는 훌륭한 지표입니다. 2. 하나의 기간(당신이 가장 선호하는 거래)과 여러 RSI 수준을 사용하여 해당 기간에 RSI 확장의 강도를 보여줍니다. 이것은 가격이 너무 오랫동안 한 방향으로 매우 세게 밀렸고 시장이 차익실현을 해야 할 때 평균 회귀 거래를 취하기 위한 훌륭한 전략입니다. 예시 스크린샷에서 H4 RSI가 25레벨을 넘어 2쌍으로 확장된 것을 볼 수 있습니다. 이는 일반적인 가격 조치보다 훨씬 더 멀리 있기 때문에 매수할 좋은 기회입니다. 대
Gold Market Regime Filter
Steven Pitacco
지표
Gold Market Regime Filter – Professional Trend & Market Condition Indicator for XAUUSD Gold Market Regime Filter is a professional trading indicator designed to identify high-quality market conditions on XAUUSD , helping traders avoid low-probability trades and focus only on favorable trend environments . This indicator does not generate buy or sell signals . Its purpose is to filter the market , allowing traders and Expert Advisors to operate only when market conditions are optimal . What
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
지표
VR 그리드 표시기는 사용자 정의 설정으로 그래픽 그리드를 생성하도록 설계 되었습니다. 표준 그리드 와 달리 VR 그리드는 원형 레벨 을 구축하는 데 사용됩니다. 사용자의 선택에 따라 라운드 수준 사이의 단계는 임의적일 수 있습니다. 또한 VR Grid는 다른 인디케이터나 유틸리티와는 달리 기간이 바뀌거나 단말기를 재부팅해도 그리드의 위치 를 유지합니다. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 4] 수직 수준 은 실제 시간 간격을 기준으로 하며 누락 또는 존재하지 않는 기간은 무시 합니다. 따라서 레벨 사이의 단계는 사용자가 선택한 값과 엄격하게 일치합니다. VR 그리드 표시기를 사용할 때 트레이더는 모든 수준에서 스타일 , 수직선 및 수평선의 색상 및 두께를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 금융 상품의 라운드 수준 을 제어할 수 있습니다. 라운
FREE
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
지표
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
지표
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
지표
MultiFrame Trend Detector: Advanced Forex Trend Analysis Indicator The MultiFrame Trend Detector is a powerful MetaTrader 5 indicator that provides traders with comprehensive trend analysis across multiple timeframes. By dynamically adjusting trend thresholds based on the relationship between timeframes, the MultiFrame Trend Detector delivers reliable and consistent trend detection for all Forex pairs and precious metals. Key Features Custom Timeframe Analysis : Analyze trends across multiple, u
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
지표
표시기는 현재 시세를 작성하여 과거 시세와 비교할 수 있으며 이를 바탕으로 가격 변동을 예측합니다. 표시기에는 원하는 날짜로 빠르게 이동할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다. 옵션: 기호 - 표시기가 표시할 기호 선택. SymbolPeriod - 지표가 데이터를 가져올 기간 선택. IndicatorColor - 표시기 색상. HorisontalShift - 지시자가 그린 따옴표를 지정된 막대 수만큼 이동합니다. Inverse - true는 인용 부호를 반대로, false - 원래 보기를 반전합니다. ChartVerticalShiftStep - 차트를 수직으로 이동합니다(키보드의 위/아래 화살표). 다음은 날짜를 입력할 수 있는 텍스트 필드의 설정으로, '엔터'를 누르면 즉시 이동할 수 있습니다.
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
지표
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
지표
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Momentum Flow Indicator: Decode the Market's True Intent Are you tired of indicators that only work in trending markets, leaving you confused during consolidations? Do you struggle to distinguish between a genuine momentum breakout and a false move within a ranging market? The Visual Momentum Flow Indicator is your solution. This meticulously engineered tool is designed not just to follow trends, but to interpret the very character of the market, giving you a distinct edge by clearly ide
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
지표
Haven Fibonacci Volume Profiles — 자동 시장 범위 분석기 Haven Fibonacci Volume Profiles 를 소개합니다. 이는 시장 분석을 한 차원 높여주는 강력한 도구입니다. 이 지표는 중요한 피봇 포인트를 기반으로 구축된 핵심 가격 범위를 자동으로 식별하고, 각 범위에 상세한 볼륨 프로파일과 피보나치 레벨을 겹쳐 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 유동성이 어디에 집중되어 있는지, 그리고 진정한 지지 및 저항 레벨이 어디에 위치하는지 즉시 파악할 수 있습니다. 다른 제품 -> 여기 . 어떤 범위가 유효한지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 이 지표는 과거 및 현재 가격 범위를 모두 표시하여 시장 상황에 대한 완전한 이해를 제공하며, 모든 복잡한 작업을 대신 처리해 줍니다. 주요 지표 기능 자동 범위 감지: 지표가 중요한 고점과 저점(피봇)을 자동으로 찾아 그 사이에 가격 범위를 구성합니다. 상세한 볼륨 프로파일: 각 범위에 대해 볼륨 프로파일이
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
지표
Weighted average price indicator or VWAP. The well-known standard VWAP with the beginning of the day is added with the function of selecting the periodization. It can be calculated both every day and on other periods. Also the indicator allows to exclude the volume from the calculation, which will allow using it on the cryptocurrencies and forex. There is an alert for a VWAP price crossing. There are 1 and 2 standard deviation. Settings: Volume: turning volume on and off in the calculation mecha
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
지표
Gold Venamax - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다. 표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = true;
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
지표
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
지표
스토캐스틱 멀티커런시 스캐너 대시보드 MT5 는 스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 여러 통화 쌍과 시간 프레임을 모니터링하도록 설계된 강력한 도구입니다. 심볼과 시간 프레임(M1에서 MN1까지)을 기준으로 신호를 정리하는 그리드 형식으로 제공됩니다. 트레이더는 전략에 맞게 특정 시간 프레임을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. MT4 버전은 여기에서 확인할 수 있습니다: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 자세한 문서는 여기에서 클릭하세요: 문서 이 도구는 다음 스토캐스틱 전략을 기반으로 신호를 표시합니다: 과매수/과매도 전략: 스토캐스틱이 과매수(상위 레벨 초과) 또는 과매도(하위 레벨 미만) 구역에 진입하거나 벗어날 때 신호가 생성되어 잠재적인 반전을 나타냅니다. 역레벨 전략: 스토캐스틱이 사용자 정의 또는 자동 계산된 상위 또는 하위 레벨을 역방향으로 교차할 때 신호가 트리거되어 모멘텀의 변화를 시사합니다. 크로스오버 전략: 스
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
지표
Gold Master Indicator MT5 - Institutional Precision for XAUUSD The Gold Master Indicator is an advanced analysis tool specifically designed for the unique volatility of the Gold (XAUUSD) market. This indicator not only tracks the price but also identifies liquidity zones and institutional turning points where the probability of reversals is higher. Unlike standard indicators, Gold Master uses a data smoothing algorithm to eliminate market noise, allowing traders to capture clean movements on t
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
지표
AW 양초 패턴 표시기는 강력한 양초 패턴 스캐너와 결합된 고급 추세 표시기의 조합입니다. 가장 신뢰할 수 있는 30개의 촛대 패턴을 인식하고 강조 표시하는 데 유용한 도구입니다. 또한 색상 막대를 기반으로 하는 현재 추세 분석기입니다.       크기를 조정하고 위치를 지정할 수 있는 플러그인 다중 시간 프레임 추세 패널. 트렌드 필터링에 따라 패턴 표시를 조정하는 고유한 기능. 장점: 캔들 패턴을 쉽게 식별 결과를 다시 그리지 않습니다 내장된 다중 시간 추세 패널 비활성화된 패턴 유형(1, 2, 3 촛불) 패턴 표시 시 트렌드 필터링 조정 MT4 version -> HERE  / Instructions and description  -> HERE 표시된 패턴 목록: 망치 패턴 핀 업 / 핀 다운 약세 하라미 / 강세 하라미 Bearish Harami Cross / Bullish Harami Cross 피벗 포인트 반전 업 / 피벗 포인트 반전 다운 더 높은 종가와 함께 낮은 더블
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
지표
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Market Structure Confluence for MT5
Minh Truong Pham
지표
OVERVIEW This script is called "Market Structure Confluence" and it combines classic market structure analysis with a dynamic volatility-based band system to detect shifts in trend and momentum more reliably. It tracks key swing points (higher highs, higher lows, lower highs, lower lows) to define the trend, then overlays a basis and ATR-smoothed volatility bands to catch rejection signals and highlight potential inflection points in the market. CONCEPTS Market structure is the foundation
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
지표
틱 스프레드 불균형 기반 지표. TF: 모든 타임프레임(M1 ~ D1)에서 작동. 통화쌍: Forex, 지수, 금 및 CFD 지원 (JPY, Gold, CFD 상품 자동 조정). 설정: TickWindow (200) – 틱 관찰 윈도우 SpreadWeight (1.5) – 스프레드 가중치 NormalizationPeriod (20) – 정규화 기간 (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – 알림 임계값 AlertCooldown (300s) – 알림 쿨다운 시간 결론: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 는 OHLC 변동과 스프레드를 분석하여 매수/매도 압력을 감지하고, 시장 방향성과 불균형 구역을 명확히 보여줍니다.
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
지표
Unlock the power of Smart Money Concepts (SMC) with the cleanest FVG indicator on the market. Smart FVG Pro is not just another gap detector. It is designed for professional traders who need to filter out noise and focus on high-probability reversal zones. Unlike standard indicators that clutter your chart with every minor gap, Smart FVG Pro uses advanced filtering logic (Trend + Volatility) and a unique "Smart Mitigation" system to automatically remove invalidated zones, keeping your chart clea
Visual Solar Flare Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Solar Flare Indicator The Solar Flare Indicator is a versatile and customizable tool designed for traders who value precision and adaptability. Built to empower traders of all levels, this indicator highlights key market dynamics to support strategic decision-making. Please note, the indicator is provided without pre-optimization, giving you the freedom to tailor its settings to your specific needs. Behind the Strategy – How It Works: The Solar Flare is rooted in a combination of technical anal
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
지표
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
지표
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
지표
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
지표
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
지표
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
5 (1)
Experts
PrecisionGold PRO: The Institutional Approach to XAUUSD Algorithmic Trading Welcome to the documentation for PrecisionGold PRO , a trading system engineered to solve the inherent volatility problems of the Gold market. This is not a "get rich quick" scheme; it is a discipline-enforcing algorithm designed for serious capital growth. Zero-Compromise Safety: NO Grid. NO Martingale. NO Arbitrage. Core Philosophy: "Sniper Entries based on Market Structure. " SECTION 1: THE "SNIPER" LOGIC DEC
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
GoldStorm Pro - 고급 다중 전략 프랙탈 트레이딩 시스템 개요 GoldStorm Pro는 고급 프랙탈 돌파 전략을 사용하여 금(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 정교한 엑스퍼트 어드바이저(EA)입니다. 이 시스템은 세 가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 엄격한 리스크 관리를 유지하면서 다양한 시장 움직임을 포착합니다. 주요 기능   다중 전략 아키텍처 전략 A (보수적) : 높은 확률의 설정을 이용한 장기 스윙 트레이딩 전략 B (공격적) : 변동성이 큰 움직임을 위한 모멘텀 기반 돌파 매매 전략 C (추세 추종) : 상당한 수익 확보를 위한 주요 추세 추종   고급 프랙탈 분석 다중 타임프레임 프랙탈 감지 시스템 사용자 정의 가능한 좌/우측 봉 확인 동적 조회 기간 최적화 오프셋 버퍼를 이용한 스마트 진입 가격 계산 ️ 포괄적인 리스크 관리 백분율 기반 포지션 크기 조정 일일 최대 거래 한도 고급 자금 관리 확인 다중 안전 필터 및 유효성 검사
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
FlashXbestEA - Professional Williams %R Grid Trading System Revolutionary DCA Strategy with Advanced Market Intelligence FlashXbestEA represents the next generation of automated grid trading, combining Williams %R momentum analysis with sophisticated Dollar Cost Averaging (DCA) techniques. This EA intelligently manages multiple positions using advanced mathematical models to maximize profits while protecting capital through smart recovery mechanisms. Core Trading Logic Williams %R Direction Stra
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
Cloud DCA Pro EA - Advanced Ichimoku DCA Trading System Product Overview Cloud DCA Pro is a sophisticated Expert Advisor combining Ichimoku Kinko Hyo analysis with intelligent Dollar Cost Averaging strategy. Designed for systematic, emotion-free trading without traditional stop losses. Key Features No Stop Loss Strategy - Uses smart DCA levels instead of hard stops Ichimoku Cloud Analysis - Professional trend detection and filtering Intelligent DCA System - Progressive position averaging with mu
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
지표
RSI Advanced - Elevate Your Analysis & High-Potential Trade Signals Overview RSI Advanced is a powerful custom indicator for MetaTrader 5, designed to elevate your technical analysis and provide reliable trading signals. This indicator integrates a standard Relative Strength Index (RSI) with a sophisticated system of Moving Averages (MA) and Bollinger Bands (BB) applied directly to the RSI's data. Furthermore, it incorporates advanced divergence detection capabilities, empowering traders to iden
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
유틸리티
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Advanced Trade Management Utility (IMPORTANT: This is a Trade Management Utility, NOT an automated trading system. It intelligently closes existing positions to reduce drawdown; it DOES NOT open any new trades.) Struggling with drawdown and manually managing complex offsetting positions? Introducing the Smart Order Hedging EA MT5 Pro , a powerful utility designed to automatically find and close combinations of your existing profitable and losing trades on MetaTr
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
유틸리티
Magic Order Manager EA v1.02 - Professional Trading Assistant Smart Position Management Tool with Auto Take Profit System Product Description Magic Order Manager is a professional-grade Expert Advisor designed to optimize trading profits through smart automation and risk control. This position management tool provides automated profit taking based on customizable rules while maintaining comprehensive risk monitoring. Key Features Intelligent Auto Take Profit Automatically closes all positions wh
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
유틸리티
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Position Optimizer Overview PosiOptimizer EA is a sophisticated position management tool designed to optimize hedging strategies by intelligently closing counter-directional order pairs. This Expert Advisor uses advanced algorithms including K-means clustering, hash maps, and Sharpe ratio analysis to identify and close the most optimal position pairs while maintaining controlled drawdown and desired buy/sell ratios. Key Features Advanced Pairing Algorithms The EA
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
유틸리티
EA Performance Monitor - Your Trading Command Center Overview EA Performance Monitor is a comprehensive monitoring tool for MetaTrader 5 that provides real-time oversight of all Expert Advisors running across your charts. This utility displays performance metrics, risk assessment, and account health in a centralized dashboard, enabling efficient portfolio management and informed decision-making. Key Features Mission Control Dashboard Transform your trading workspace into a professional command
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
지표
Trading Dashboard Pro MT4: The Ultimate Command Center Modernize Your Classic MetaTrader 4 Terminal Immediately Trading Dashboard Pro MT4 is not just an indicator; it is a comprehensive risk management and account analysis utility designed specifically to bring the power of modern analytics to the classic MT4 platform. Designed for professional traders, Prop Firm candidates (FTMO, MFF, The Funded Trader), and serious scalpers, it consolidates critical market data, account health metrics, a
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experts
Enhanced Candlestick DCA EA - Professional Trading Strategy Description The Enhanced Candlestick DCA EA is a sophisticated multi-strategy trading system that combines Japanese candlestick pattern analysis with advanced Dollar Cost Averaging (DCA) position management. Developed with both safety and profitability in mind, this EA dynamically adapts to changing market conditions through its intelligent entry system and comprehensive risk management framework. Key Features Entry System Candlestick P
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
필터:
Nguyen Manh Hung
132
Nguyen Manh Hung 2025.10.12 14:06 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Fiormai1010
26
Fiormai1010 2025.10.12 09:32 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

sandrorjbr
21
sandrorjbr 2025.10.03 04:05 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

KDest
582
KDest 2025.09.30 05:39 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Khac Thanh Bui
4631
개발자의 답변 Khac Thanh Bui 2025.10.03 03:56
Thank bro!
리뷰 답변