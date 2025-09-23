Trading Dashboard Pro: 최고의 MT5 트레이딩 지휘 본부

⭐⭐⭐⭐⭐ 당신의 터미널을 전문 트레이딩 스테이션으로 업그레이드하세요

Trading Dashboard Pro는 단순한 지표가 아닙니다. 전문 트레이더와 프랍 트레이딩(Prop Firm) 도전자를 위해 설계된 종합 리스크 관리 및 계좌 분석 유틸리티입니다. 중요한 시장 데이터와 계좌 상태를 하나의 우아한 인터페이스로 통합합니다.

🚀 이 대시보드가 필요한 이유

1. 프랍 트레이딩 (FTMO, MFF 등) 도전자

프랍 회사들은 일일 드로다운(Daily Drawdown)에 대해 엄격한 규칙을 가지고 있습니다.

✅ 솔루션: 우리 대시보드는 오늘과 이번 달의 최대 드로다운(Max DD)을 추적하여 표시합니다. 일일 손실 한도에 얼마나 근접했는지 즉시 알 수 있습니다.

2. 스캘퍼 및 데이 트레이더

✅ 솔루션: 일일 거래 분석 섹션은 "오늘"과 "어제"의 순이익, 거래 랏(Lot) 수, 총 거래 횟수를 한눈에 보여줍니다.

3. 계좌 리스크 관리

✅ 솔루션: 마진 레벨에 따라 색상과 상태(안전, 주의, 위험)가 동적으로 변경되어, 스탑아웃(Stop Out) 발생 전에 시각적으로 경고합니다.

📊 상세 기능

실시간 모니터: 잔고(Balance) 대 평가금(Equity) 차이 및 마진 상태 시각화.

잔고(Balance) 대 평가금(Equity) 차이 및 마진 상태 시각화. 포지션 요약: 매수 vs 매도 비율, 총 랏(Lot), 손익(P/L) 스냅샷.

매수 vs 매도 비율, 총 랏(Lot), 손익(P/L) 스냅샷. 과거 성과 분석: 일별, 주별, 월별 최대 드로다운 및 수익 분석.

일별, 주별, 월별 최대 드로다운 및 수익 분석. 밸런스 차트: 대시보드 내에 계좌 성장 곡선을 직접 표시.

다국어 지원 포함.