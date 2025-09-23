Trading Dashboard Pro: MetaTrader 5 究極のコマンドセンター

⭐⭐⭐⭐⭐ あなたのMT5ターミナルをプロ仕様のトレードステーションへ

Trading Dashboard Pro は、プロトレーダー、プロップファーム（Prop Firm）挑戦者、そして真剣なスキャルパーのために設計された、包括的なリスク管理および口座分析ツールです。重要な市場データと口座の健全性指標を一つのエレガントなインターフェースに統合します。

🚀 なぜこのダッシュボードが必要なのか？

1. プロップファーム・トレーダー向け (FTMO, MFF等)

プロップファームには厳格な日次ドローダウン (Daily Drawdown)ルールがあります。

✅ 解決策: このダッシュボードは、当日および当月の 最大ドローダウン (Max DD) を具体的に追跡・表示します。許容損失リミットまであとどれくらいか、一目で把握できます。

2. スキャルパーおよびデイトレーダー向け

✅ 解決策: 「日次トレード分析」セクションが即座に更新され、「今日」と「昨日」の純利益、取引ロット数、取引回数を瞬時に表示します。

3. リスク管理（口座の健全性）

✅ 解決策: 余剰証拠金と有効証拠金レベルに基づいて、ステータスと色（安全、注意、危険）が動的に変化し、強制ロスカットの前に視覚的に警告します。

📊 主な機能詳細

リアルタイム監視: 残高と有効証拠金のギャップ、証拠金維持率を可視化。

残高と有効証拠金のギャップ、証拠金維持率を可視化。 ポジションサマリー: 買い(Buy)と売り(Sell)の比率、ロット数、損益の概要。

買い(Buy)と売り(Sell)の比率、ロット数、損益の概要。 履歴パフォーマンス分析: 日次、週次、月次での最大ドローダウンと利益を確認可能。

日次、週次、月次での最大ドローダウンと利益を確認可能。 バランスチャート: 口座残高の成長曲線をダッシュボード上に直接描画。

多言語サポート対応（日本語含む）。