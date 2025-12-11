Verlieren Sie kein Geld mehr durch plötzliche Spread-Ausweitungen.

In modernen volatilen Märkten (insbesondere Gold und Kryptowährungen) können sich die Spreads innerhalb von Sekunden verdoppeln. Manuelle Spread Timer sind veraltet und lästig zu konfigurieren.

Der Pro Smart Spread Timer (Pro SST) löst dieses Problem mit der "Zero Config Technology™".

Legen Sie ihn einfach auf einen beliebigen Chart. Er analysiert automatisch die letzten 100 Balken, lernt den "normalen" Spread für das jeweilige Symbol und setzt sofort die perfekte Alarmschwelle.

✅ Warum Pro SST?

Zero Setup: Sie müssen nicht "2.0" für EURUSD oder "30" für Gold eingeben. Es konfiguriert sich selbst.

Intelligente Vorhersage : Ändert die Farbe auf der Grundlage von Echtzeit-Gefahrenstufen. ⚪ Weiß/Silber: Stabil (sicher zu handeln) 🟡 Gold: Vorsicht (große Streuung) 🔴 Rot: Gefahr (Volatil - Bleiben Sie weg!)

Überlappungsfreie Benutzeroberfläche: Berechnet automatisch die Bildschirm-Pixel, um sicherzustellen, dass sich der Text NIEMALS mit der Kurslinie überschneidet, egal wie Sie zoomen.

Multi-Asset-fähig: Getestet auf Forex, XAUUSD (Gold), BTCUSD und Indizes.

📊 Hauptmerkmale:

Auto-Kalibrierung: Berechnet den durchschnittlichen Spread und warnt bei 1,5x (anpassbar). Exakter Countdown: Zeigt die verbleibende Barzeit (mm:ss) genau an . 3-stufige visuelle Warnung: Sofortige Erkennung der Marktbedingungen durch Textfarbe. Vollständige Benachrichtigungssuite: Pop-up- , Sound- und Mobile-Push-Benachrichtigungen. CSV-Protokollierung: Automatische Speicherung der Spread-Historie inMQL5-Dateien für Backtesting. Leichtgewichtig: Optimierter Code für null Verzögerung, selbst bei 10+ Charts.

🧪 WIE TESTEN (Überprüfen der Farben):

Sie können die Alarmfarben erzwingen, um die Funktionalität auch in einem ruhigen Markt zu überprüfen: