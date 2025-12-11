Pro Smart Spread Timer

Verlieren Sie kein Geld mehr durch plötzliche Spread-Ausweitungen.

In modernen volatilen Märkten (insbesondere Gold und Kryptowährungen) können sich die Spreads innerhalb von Sekunden verdoppeln. Manuelle Spread Timer sind veraltet und lästig zu konfigurieren.

Der Pro Smart Spread Timer (Pro SST) löst dieses Problem mit der "Zero Config Technology™".
Legen Sie ihn einfach auf einen beliebigen Chart. Er analysiert automatisch die letzten 100 Balken, lernt den "normalen" Spread für das jeweilige Symbol und setzt sofort die perfekte Alarmschwelle.

Warum Pro SST?

  • Zero Setup: Siemüssen nicht "2.0" für EURUSD oder "30" für Gold eingeben. Es konfiguriert sich selbst.

  • Intelligente Vorhersage: Ändert die Farbe auf der Grundlage von Echtzeit-Gefahrenstufen.

    • Weiß/Silber: Stabil (sicher zu handeln)

    • 🟡 Gold: Vorsicht (große Streuung)

    • 🔴 Rot: Gefahr (Volatil - Bleiben Sie weg!)

  • Überlappungsfreie Benutzeroberfläche:Berechnet automatisch die Bildschirm-Pixel, um sicherzustellen, dass sich der Text NIEMALS mit der Kurslinie überschneidet, egal wie Sie zoomen.

  • Multi-Asset-fähig: Getestet auf Forex, XAUUSD (Gold), BTCUSD und Indizes.

📊 Hauptmerkmale:

  1. Auto-Kalibrierung: Berechnet den durchschnittlichen Spread und warnt bei 1,5x (anpassbar).

  2. Exakter Countdown: Zeigt die verbleibende Barzeit (mm:ss) genau an .

  3. 3-stufige visuelle Warnung: Sofortige Erkennung der Marktbedingungen durch Textfarbe.

  4. Vollständige Benachrichtigungssuite: Pop-up- , Sound- und Mobile-Push-Benachrichtigungen.

  5. CSV-Protokollierung: Automatische Speicherung der Spread-Historie inMQL5-Dateien für Backtesting.

  6. Leichtgewichtig: Optimierter Code für null Verzögerung, selbst bei 10+ Charts.

🧪 WIE TESTEN (Überprüfen der Farben):
Sie können die Alarmfarben erzwingen, um die Funktionalität auch in einem ruhigen Markt zu überprüfen:

  1. Gehen Sie zu den Indikatoreinstellungen (Eingaben).

  2. Suchen Sie "2. Vorhersage-Empfindlichkeit".

  3. Ändern Sie den "Vorwarnungsmultiplikator" auf 0,5 -> Text wird GOLD.

  4. Ändern Sie "Gefahr-Multiplikator" auf 0,5 -> Text wird ROT.
    (Bitte nach dem Testen auf die Standardwerte zurücksetzen)


Empfohlene Produkte
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
ATR Scanner Pro MT5
Amir Atif
Indikatoren
40% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $50 ATR Scanner Pro ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Volatilitätsscanner, der den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: ATR-Wert: Als Volatilitäts-Dashboard zeigt es den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert ein Maximum oder Minimum in einer bestimmten Zeitspanne erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhä
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indikatoren
US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
Indikatoren
Der Indikator, der Ihnen jetzt zur Verfügung steht, ist zweifellos eines der besten Instrumente für den Handel im NASDAQ 100 Markt, insbesondere im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde sorgfältig für hohe Präzision entwickelt und kann auch für andere Zeitrahmen angepasst werden. Lassen Sie ihn einfach laufen und erhalten Sie gute Ausstiegssignale. Hauptmerkmale: Spezialisierte Leistung im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen: Obwohl dieser Indikator auch in anderen Zeitrah
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für die Muster #24, #25, #26 und #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) PeriodBars - Zeitraum des Indikators K - ein zusätzlicher Parameter, der die Genauigkeit der Musterformerkennung beeinflusst. Je kleiner der Wert ist, desto glatter soll
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
John Carters TTM Squeeze with MACD
Danil Poletavkin
Indikatoren
Dieser Indikator wurde auf der Grundlage des Original-Indikators TTM_Squeeze von John Carter erstellt und stellt einen "Squeeze" des Marktes dar, dem signifikante Bewegungen folgen können (oder auch nicht). Der Original-Indikator druckt schwarze Punkte, wenn sich die Bollinger Bänder innerhalb der Kelthner-Kanäle befinden, und genau dies wurde in dieser benutzerdefinierten Version umgesetzt. Anstelle der ursprünglichen Implementierung als Momentum-Indikator wird der MACD-Indikator mit den Stand
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indikatoren
Integrierter Dashboard-Scanner - Ihre Markt-Kommandozentrale (v3.74) Kurzbeschreibung Der Integrated Dashboard Scanner überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen Panel aus. Version 3.74 bietet vier Kernmodule, die auf der Handelsstrategie von Dariusz Dargo basieren (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) sowie fünf Zusatzmodule (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, und Memo). Jedes Modul kann unabhängig konfiguriert werden
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
Indikatoren
Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Energiestrahl mit Swing Control Strat
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Spike Hunter Boom Crash
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Es scheint, dass Sie Informationen zu einem Handelsindikator namens SPIKE HUNTER für Boom- und Crash-Märkte bereitgestellt haben. Darüber hinaus haben Sie spezifische Anweisungen zur Verwendung des Indikators genannt, einschließlich Kauf- und Verkaufssignalen, Auswahl des Index, Kerzen-Timer, Unterstützungs- und Widerstandsmerkmalen sowie Benachrichtigungen. Ich möchte jedoch klarstellen, dass ich keine Downloads durchführen oder mit externen Tools interagieren kann, und ich habe keine Möglichke
IceFX VelocityMeter Mini for MT5
Norbert Mereg
Indikatoren
IceFX VelocityMeter Mini ist ein einzigartiger Indikator auf der MetaTrader 4 Plattform, der die Geschwindigkeit des Forex-Marktes misst. Es handelt sich nicht um einen normalen Volumen- oder anderen Messindikator, weil IceFX VelocityMeter Mini in der Lage ist, die in den Ticks versteckten Bewegungen des Marktes zu verstehen, und diese wertvollen Informationen können nicht auf gewöhnliche Weise aus den Kerzen gelesen werden. Die Software überwacht die empfangenen Ticks (Häufigkeit, Ausmaß der Ve
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
One Minute Range
Igor Gerasimov
Indikatoren
/////////////////////////////////////////////// // ///////////////////////////////// Dieser Indikator zeigt die Bandbreite der Preisänderungen in 1 Minute an. Großartig für das Risikomanagement. Dies ist eine verbesserte Version des standardmäßigen Average True Range Indikators für Tick Chart. Dies ist nun die doppelte Genauigkeit und eine farbige Mittelungslinie. Die Einstellung ist recht einfach - Sie müssen nur die Farben bei Bedarf ändern. Es ist sehr einfach, die Messwerte dieses Indik
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension