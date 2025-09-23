Trading Dashboard Pro: MetaTrader 5 专业交易指挥中心

⭐⭐⭐⭐⭐ 将您的 MT5 终端升级为机构级交易工作站

Trading Dashboard Pro (交易仪表板专业版) 是专为职业交易员、自营公司（Prop Firm）挑战者和严肃的剥头皮交易者设计的综合风险管理和账户分析工具。通过将关键的市场数据、账户健康指标和历史绩效整合到一个优雅的界面中，它让您可以专注于最重要的事情：做出正确的交易决策。

🚀 为什么您需要这个仪表板？

1. 专为自营公司交易员设计 (FTMO, MFF 等)

自营交易公司对 每日回撤 (Daily Drawdown) 和 最大回撤 (Max Drawdown) 有极其严格的规则。



✅ 解决方案: 我们的仪表板专门跟踪并显示当前日和当前月的 Max DD（最大回撤）。您将立即知道您距离每日亏损限制还有多远，从而帮助您避免违规爆仓。

2. 专为剥头皮和日内交易者设计

当您在几分钟内频繁进出市场时，您没有时间切换到“历史”选项卡并手动汇总利润。



✅ 解决方案: “每日交易分析”部分即时更新，让您一目了然地看到“今天”和“昨天”的净利润、交易手数和总交易次数。

3. 专为风险管理者设计

许多交易者爆仓是因为他们忽视了保证金水平百分比 (Margin Level %)。



✅ 解决方案: 仪表板具有动态的 账户健康 (Account Health) 监控器。它会根据您的可用保证金和净值水平更改颜色和状态（安全、警告、危险），在强制平仓 (Stop Out) 发生之前直观地向您发出警告。

📊 核心功能解析

实时账户监控: 直观显示余额、净值及保证金健康状况（高、中、低风险）。

直观显示余额、净值及保证金健康状况（高、中、低风险）。 持仓汇总: 买入 (Buy) 与卖出 (Sell) 的总量对比及净敞口分析。

买入 (Buy) 与卖出 (Sell) 的总量对比及净敞口分析。 历史绩效分析: 按日、周、月查看最大回撤 (Max DD) 和利润统计。

按日、周、月查看最大回撤 (Max DD) 和利润统计。 可视化余额图表: 直接在仪表板上绘制账户余额增长曲线。

多语言支持: 支持 10 种语言界面自动切换（含中文、英语、俄语等）。

⚙️ 输入参数说明

Language: 选择您偏好的界面语言。

选择您偏好的界面语言。 HistoryDays: 定义加载历史记录的天数（默认为 30 天）。

定义加载历史记录的天数（默认为 30 天）。 Color Settings: 完全可自定义的颜色设置，以匹配您的图表模板。

作者: TomyBui Development