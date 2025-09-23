Trading Dashboard Pro: O Centro de Comando Definitivo no MT5

⭐⭐⭐⭐⭐ Transforme seu terminal em uma estação de trading profissional

Trading Dashboard Pro é um utilitário completo de gestão de risco e análise de conta, projetado para traders profissionais e candidatos a Mesas Proprietárias (Prop Firms). Ele consolida dados críticos do mercado e métricas de saúde da conta em uma interface elegante e sem latência.

🚀 POR QUE VOCÊ PRECISA DESTE PAINEL?

1. Para Traders de Mesa Proprietária (Prop Firms)

As mesas têm regras rígidas sobre o Rebaixamento Diário (Daily Drawdown).

✅ A Solução: Nosso painel rastreia especificamente seu Max DD do dia e do mês atual. Você saberá instantaneamente o quão perto está do seu limite de perda diária.

2. Para Scalpers e Day Traders

✅ A Solução: A seção de Análise Diária mostra seu Lucro Líquido, Lotes negociados e Total de operações de "Hoje" e "Ontem" num piscar de olhos.

3. Monitor de Saúde da Conta

✅ A Solução: O monitor dinâmico muda de cor e status (SEGURO, CUIDADO, PERIGO) com base no seu Nível de Margem, alertando visualmente antes de um Stop Out.

📊 RECURSOS DETALHADOS

Monitor em Tempo Real: Visualize Balanço vs. Capital Líquido e status da Margem.

Visualize Balanço vs. Capital Líquido e status da Margem. Resumo de Posições: Snapshot da exposição (Compra vs Venda, Lotes, P/L).

Snapshot da exposição (Compra vs Venda, Lotes, P/L). Histórico de Performance: Analise o Max Drawdown e Lucros por dia, semana e mês.

Analise o Max Drawdown e Lucros por dia, semana e mês. Gráfico de Saldo: Gráfico visual de crescimento da conta integrado ao painel.

Suporte a vários idiomas incluído.