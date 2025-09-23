Trading Dashboard Pro

Trading Dashboard Pro: Ваш профессиональный командный центр в MetaTrader 5

⭐⭐⭐⭐⭐ Полный контроль над счетом, рисками и историей торговли

Trading Dashboard Pro — это не просто индикатор, это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для профессиональных трейдеров, участников проп-трейдинговых фирм (Prop Firms) и серьезных скальперов. Объединяя критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в едином элегантном интерфейсе, панель позволяет вам сосредоточиться на самом важном: принятии правильных торговых решений.

В быстро меняющемся мире торговли Форекс, Золотом и Индексами колебания стоят денег. Trading Dashboard Pro устраняет необходимость во внешних таблицах Excel, калькуляторах или сложных вычислениях в уме. Он предоставляет данные в режиме реального времени прямо на вашем графике с нулевой задержкой.

🚀 ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМА ЭТА ПАНЕЛЬ

1. Для трейдеров Prop-фирм (FTMO, MFF и др.)
Проп-трейдинговые компании имеют строгие правила относительно Дневной просадки (Daily Drawdown) и Максимальной просадки (Max Drawdown). Стандартный терминал MetaTrader не показывает эти метрики достаточно четко.

Решение: Наш дашборд специально отслеживает и отображает ваш Max DD за текущий день и текущий месяц. Вы мгновенно узнаете, насколько вы близки к дневному лимиту потерь, что поможет избежать нарушения правил и потери счета.

2. Для скальперов и дей-трейдеров
Когда вы входите и выходите из рынка за считанные минуты, у вас нет времени проверять вкладку «История» и вручную суммировать прибыль, чтобы узнать, достигли ли вы своей дневной цели.

Решение: Раздел Ежедневный анализ торговли (Daily Trading Analysis) обновляется мгновенно. Он показывает вашу чистую прибыль (Net Profit), объем лотов и общее количество сделок за «Сегодня» и «Вчера» с одного взгляда.

3. Для риск-менеджеров
Многие трейдеры теряют депозиты, потому что игнорируют Уровень маржи (Margin Level %).

Решение: Панель оснащена динамическим монитором Здоровья счета. Он меняет цвет и статус (SAFE, CAUTION, DANGER) в зависимости от уровня свободной маржи и эквити, визуально предупреждая вас до наступления Stop Out.

📊 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ

  • Монитор счета в реальном времени: Визуализируйте разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами, а также статус маржи.
  • Сводка по позициям (Sentiment): Четкий снимок экспозиции (Buy vs Sell), объемов лотов и P/L.
  • Анализ исторической эффективности: Просмотр Max Drawdown, Лотов и Прибыли по дням, неделям и месяцам.
  • Визуальный график баланса: Интегрированный график кривой роста депозита прямо в интерфейсе панели.

Мультиязычная поддержка: Интерфейс автоматически переводится на 10 языков (включая Русский, Английский, Китайский и др.).

⚙️ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

  • Language: Выберите один из 10 поддерживаемых языков.
  • HistoryDays: Глубина загрузки истории (по умолчанию 30 дней).
  • ShowGridLines: Включить/выключить сетку таблицы.
  • Цветовая схема: Полная настройка цветов (Фон, Текст, Прибыль, Убыток).

Разработчик: TomyBui Development

Рекомендуем также
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Индикаторы
Boom Kerdoskopos Indicator – Sell With Confidence The Boom Kerdoskopos Indicator is a scalper’s dream for Boom markets on M1 timeframe . Built to protect you from spikes, it gives precise yellow down arrows for sell entries and red cross exit signals so you always know when to enter and leave the trade. With smart alerts (audible, push, email), you can trade stress-free and secure 8–10 safe candles every time. It’s perfect for scalpers who want fast, consistent profits. Why Traders Choose
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
RamLalla Magic Trend Indicator
Sandeep Kumar Tiwary
Индикаторы
RamLalla Magic Trend Indicator Overview RamLalla Magic Trend  is a sophisticated trend-following indicator that combines the power of CCI (Commodity Channel Index) and ATR (Average True Range) to create dynamic trend lines with visual cloud formations. This indicator provides clear trend direction signals through color-coded lines and fills, making it easier for traders to identify market momentum shifts. This stands out from the standard Super Trend Indicator. Key Features The indicator uses a
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Индикаторы
Обзор Universal Trendline Breakout Strategy – современный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для точного определения и торговли пробоев трендовых линий. Автоматически выявляет динамические уровни поддержки и сопротивления с помощью анализа пивот-точек и строит линии тренда в реальном времени. Ключевые функции Автоматическое определение трендовых линий по пивотам Сигналы о пробоях поддержки и сопротивления Настраиваемые цвета, ширина, максимальное количество линий и их продолжение Автооб
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Индикаторы
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Индикаторы
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
ML Price Target Prediction
Nguyen Huu Chung
Индикаторы
Introducing the Machine Learning Price Target Predictions, a cutting-edge trading tool that leverages kernel regression to provide accurate price targets and enhance your trading strategy. This indicator combines trend-based signals with advanced machine learning techniques, offering predictive insights into potential price movements. Perfect for traders looking to make data-driven decisions with confidence. What is Kernel Regression and How It Works Kernel regression is a non-parametric mach
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
Royal Wave Pro M5
Vahidreza Heidar Gholami
3.5 (4)
Индикаторы
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Индикаторы
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные   гармонические паттерны   для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны /   MT4 версия . Бесплатный индикатор:   Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol:   отображаются выбранные символы Trend   :   бычий или медвежий Pattern   :   тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry   :   цена входа SL:   цена стоп-лосса TP1:   цена первого тейк-профита TP2:   цена второго тейк-профи
Другие продукты этого автора
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
GoldStorm Pro - Продвинутая Мультистратегическая Фрактальная Торговая Система Обзор GoldStorm Pro - это сложный Expert Advisor, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) с использованием продвинутых фрактальных стратегий прорыва. Система объединяет три независимые торговые стратегии, которые работают вместе для захвата различных рыночных движений при поддержании строгого управления рисками. Ключевые Особенности Мультистратегическая Архитектура Стратегия A (Консервативная) обеспечив
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
Cloud DCA Pro EA - Продвинутая Торговая Система Ichimoku DCA Обзор Продукта Cloud DCA Pro - это сложный Expert Advisor, объединяющий анализ Ichimoku Kinko Hyo с интеллектуальной стратегией усреднения позиций (DCA). Разработан для систематической торговли без эмоций и традиционных стоп-лоссов. Основные Возможности Стратегия Без Стоп-Лосса - Использует умные уровни DCA вместо жестких стопов Анализ Облака Ichimoku - Профессиональное определение и фильтрация тренда Интеллектуальная Система DCA - Про
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
FlashXbestEA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Williams %R Революционная DCA Стратегия с Передовым Анализом Рынка FlashXbestEA представляет следующее поколение автоматизированной сеточной торговли, объединяющее анализ импульса Williams %R с сложными техниками усреднения долларовой стоимости (DCA). Этот EA интеллектуально управляет множественными позициями, используя продвинутые математические модели для максимизации прибыли при защите капитала через умные механизмы восстановления. Осн
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
4 (1)
Индикаторы
RSI Advanced - Повысьте Уровень Анализа и Высокопотенциальные Торговые Сигналы Обзор RSI Advanced - это мощный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для повышения уровня вашего технического анализа и предоставления надежных торговых сигналов. Этот индикатор интегрирует стандартный Индекс Относительной Силы (RSI) с сложной системой Скользящих Средних (MA) и Полос Боллинджера (BB), применяемых непосредственно к данным RSI. Более того, он включает возможности продвинутого обнар
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
Magic Order Manager EA v1.02 - Профессиональный Торговый Помощник Умный Инструмент Управления Позициями с Автоматической Системой Тейк-Профита Описание Продукта Magic Order Manager - это профессиональный Expert Advisor, разработанный для оптимизации торговой прибыли через умную автоматизацию и контроль рисков. Этот инструмент управления позициями обеспечивает автоматическую фиксацию прибыли на основе настраиваемых правил при поддержании комплексного мониторинга рисков. Ключевые Особенности Инте
FREE
Smart Order Hedging EA MT5 Pro
Khac Thanh Bui
Утилиты
Smart Order Hedging EA MT5 Pro - Продвинутая Утилита Управления Сделками (ВАЖНО: Это утилита для управления сделками, а НЕ автоматическая торговая система. Она интеллектуально закрывает существующие позиции для уменьшения просадки; она НЕ открывает никаких новых сделок.) Устали от просадки и ручного управления сложными компенсирующими позициями? Представляем Smart Order Hedging EA MT5 Pro — мощную интеллектуальную утилиту, предназначенную для автоматического поиска и закрытия комбинаций ваших с
FREE
Position Optimizer EA
Khac Thanh Bui
Утилиты
PosiOptimizer EA - Умный Оптимизатор Хеджирующих Позиций Обзор PosiOptimizer EA - это сложный инструмент управления позициями, разработанный для оптимизации стратегий хеджирования путем интеллектуального закрытия встречных пар ордеров. Этот Expert Advisor использует продвинутые алгоритмы включая кластеризацию K-means, хеш-карты и анализ коэффициента Шарпа для идентификации и закрытия наиболее оптимальных пар позиций при поддержании контролируемой просадки и желаемых соотношений покупка/продажа.
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Утилиты
EA Performance Monitor - Ваш Торговый Командный Центр Обзор EA Performance Monitor - это комплексный инструмент мониторинга для MetaTrader 5, который обеспечивает надзор в реальном времени за всеми Expert Advisors, работающими на ваших графиках. Эта утилита отображает метрики производительности, оценку рисков и состояние счета на централизованной панели, обеспечивая эффективное управление портфелем и принятие обоснованных решений. Ключевые Особенности Панель Командного Центра Преобразуйте ваше т
Trading Dashboard Pro MT4
Khac Thanh Bui
Индикаторы
Trading Dashboard Pro MT4: Ваш Ультимативный Командный Центр Модернизируйте ваш классический терминал MetaTrader 4 прямо сейчас Trading Dashboard Pro MT4 — это не просто индикатор; это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для того, чтобы привнести мощь современной аналитики на классическую платформу MT4. Созданный для профессиональных трейдеров, кандидатов в Prop-фирмы (FTMO, MFF, The Funded Trader) и серьезных скальперов, он объединяет крити
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Эксперты
Enhanced Candlestick DCA EA - Профессиональная Торговая Стратегия Описание Enhanced Candlestick DCA EA - это сложная мультистратегическая торговая система, объединяющая анализ японских свечных паттернов с продвинутым управлением позициями через усреднение долларовой стоимости (DCA). Разработанная с учетом как безопасности, так и прибыльности, эта EA динамически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям через интеллектуальную систему входов и комплексную структуру управления рисками. Ключевые
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Эксперты
XSmartPro EA - Профессиональная Сеточная Торговая Система Интеллектуальная Двунаправленная DCA Сетка с Продвинутыми Фильтрами Безопасности Обзор XSmartPro EA - это профессиональная торговая система Grid DCA (усреднение долларовой стоимости), разработанная для трейдеров, которые хотят безопасной и эффективной торговли на Forex. EA использует интеллектуальную двунаправленную сеточную стратегию в сочетании с продвинутыми техническими фильтрами для оптимизации точек входа и защиты вашего счета. Ключ
PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
Эксперты
PrecisionGold PRO: Институциональный подход к алгоритмической торговле на XAUUSD Добро пожаловать в документацию PrecisionGold PRO , торговой системы, созданной для решения проблем волатильности рынка золота. Это не схема «быстрого обогащения»; это дисциплинированный алгоритм, разработанный для серьезного роста капитала. Безопасность без компромиссов: БЕЗ Сетки. БЕЗ Мартингейла. БЕЗ Арбитража. Философия: «Снайперские входы, основанные на структуре рынка». РАЗДЕЛ 1: ЛОГИКА «СНАЙПЕРА» Боль
Фильтр:
Nguyen Manh Hung
132
Nguyen Manh Hung 2025.10.12 14:06 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Fiormai1010
26
Fiormai1010 2025.10.12 09:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

sandrorjbr
21
sandrorjbr 2025.10.03 04:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

KDest
575
KDest 2025.09.30 05:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Khac Thanh Bui
4545
Ответ разработчика Khac Thanh Bui 2025.10.03 03:56
Thank bro!
Ответ на отзыв