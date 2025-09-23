Trading Dashboard Pro: Ваш профессиональный командный центр в MetaTrader 5

⭐⭐⭐⭐⭐ Полный контроль над счетом, рисками и историей торговли

Trading Dashboard Pro — это не просто индикатор, это комплексная утилита для управления рисками и анализа счета, разработанная специально для профессиональных трейдеров, участников проп-трейдинговых фирм (Prop Firms) и серьезных скальперов. Объединяя критически важные рыночные данные, показатели здоровья счета и историческую эффективность в едином элегантном интерфейсе, панель позволяет вам сосредоточиться на самом важном: принятии правильных торговых решений.

В быстро меняющемся мире торговли Форекс, Золотом и Индексами колебания стоят денег. Trading Dashboard Pro устраняет необходимость во внешних таблицах Excel, калькуляторах или сложных вычислениях в уме. Он предоставляет данные в режиме реального времени прямо на вашем графике с нулевой задержкой.

🚀 ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМА ЭТА ПАНЕЛЬ

1. Для трейдеров Prop-фирм (FTMO, MFF и др.)

Проп-трейдинговые компании имеют строгие правила относительно Дневной просадки (Daily Drawdown) и Максимальной просадки (Max Drawdown). Стандартный терминал MetaTrader не показывает эти метрики достаточно четко.



✅ Решение: Наш дашборд специально отслеживает и отображает ваш Max DD за текущий день и текущий месяц. Вы мгновенно узнаете, насколько вы близки к дневному лимиту потерь, что поможет избежать нарушения правил и потери счета.

2. Для скальперов и дей-трейдеров

Когда вы входите и выходите из рынка за считанные минуты, у вас нет времени проверять вкладку «История» и вручную суммировать прибыль, чтобы узнать, достигли ли вы своей дневной цели.



✅ Решение: Раздел Ежедневный анализ торговли (Daily Trading Analysis) обновляется мгновенно. Он показывает вашу чистую прибыль (Net Profit), объем лотов и общее количество сделок за «Сегодня» и «Вчера» с одного взгляда.

3. Для риск-менеджеров

Многие трейдеры теряют депозиты, потому что игнорируют Уровень маржи (Margin Level %).



✅ Решение: Панель оснащена динамическим монитором Здоровья счета. Он меняет цвет и статус (SAFE, CAUTION, DANGER) в зависимости от уровня свободной маржи и эквити, визуально предупреждая вас до наступления Stop Out.

📊 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ

Монитор счета в реальном времени: Визуализируйте разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами, а также статус маржи.

Визуализируйте разрыв между зафиксированным балансом и плавающими средствами, а также статус маржи. Сводка по позициям (Sentiment): Четкий снимок экспозиции (Buy vs Sell), объемов лотов и P/L.

Четкий снимок экспозиции (Buy vs Sell), объемов лотов и P/L. Анализ исторической эффективности: Просмотр Max Drawdown, Лотов и Прибыли по дням, неделям и месяцам.

Просмотр Max Drawdown, Лотов и Прибыли по дням, неделям и месяцам. Визуальный график баланса: Интегрированный график кривой роста депозита прямо в интерфейсе панели.

Мультиязычная поддержка: Интерфейс автоматически переводится на 10 языков (включая Русский, Английский, Китайский и др.).

⚙️ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Language: Выберите один из 10 поддерживаемых языков.

Выберите один из 10 поддерживаемых языков. HistoryDays: Глубина загрузки истории (по умолчанию 30 дней).

Глубина загрузки истории (по умолчанию 30 дней). ShowGridLines: Включить/выключить сетку таблицы.

Включить/выключить сетку таблицы. Цветовая схема: Полная настройка цветов (Фон, Текст, Прибыль, Убыток).

Разработчик: TomyBui Development