Eurusd Quantum

EURUSD QUANTUM PRO - Consultor Especialista para MetaTrader 4

Visão geral
O EURUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor de última geração, projetado especificamente para o par de moedas EURUSD. Ele combina algoritmos adaptativos avançados com inteligência artificial para proporcionar um desempenho de negociação excepcional. Este sistema foi projetado para maximizar a lucratividade, implementando protocolos robustos de gestão de risco.

Principais características

  • Tecnologia Algorítmica Adaptativa:   Um sistema de autoaprendizagem que otimiza continuamente estratégias de negociação com base nas condições de mercado.

  • Análise de múltiplos períodos:   processa dados dos períodos M5 a H4 para identificar entradas de negociação de alta probabilidade.

  • Gerenciamento de Risco Avançado:   Proteção abrangente contra rebaixamento com múltiplos mecanismos de segurança.

  • Filtro de notícias integrado:   filtro de calendário econômico integrado para evitar negociações durante eventos de notícias de alta volatilidade.

  • Sistema de Proteção de Lucros:   Garante lucros automaticamente quando metas predefinidas são atingidas.

  • Painel de controle fácil de usar:   uma interface moderna para monitoramento em tempo real e intervenção manual.

Destaques de desempenho (testado retrospectivamente em 2020-2024)

  • Taxa de vitória: 89,7%

  • Lucro médio mensal: 15,2%

  • Drawdown máximo: 8,3%

  • Fator de lucro: 3,21

Sistema de Gestão de Riscos
O EA incorpora um sistema de proteção multicamadas, incluindo:

  • Limites de perdas diárias e semanais

  • Filtros de dispersão e deslizamento

  • Otimização do tamanho do lote com base no saldo

  • Stop loss automático e trailing stop

  • Mecanismos de prevenção de chamadas de margem

Requisitos do sistema

  • Corretora: Contas ECN/RAW recomendadas (spread baixo)

  • Depósito mínimo: $ 500 (recomenda-se $ 2.000+)

  • Prazos: H1 (primário), M30, H4

  • Par: apenas EURUSD (otimização especializada)

  • VPS: Recomendado para operação 24 horas por dia, 5 dias por semana

O que está incluído

  • Arquivo EURUSD_QUANTUM_PRO.ex4

  • Guia de instalação detalhado (PDF)

  • Configurações recomendadas para diferentes perfis de risco

  • Suporte técnico prioritário via sistema de mensagens MQL5

  • Atualizações gratuitas por 12 meses

Suporte e atualizações

  • Suporte técnico dedicado é fornecido por meio do sistema de mensagens privadas e comentários da plataforma MQL5.

  • Atualizações regulares com base nas mudanças nas condições do mercado.

  • Tutoriais e recursos estão disponíveis na plataforma   MQL5.com   .

Aviso Legal:   Negociar câmbio com margem envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.


Empfohlene Produkte
Gold Rain
Natalya Sopina
1 (1)
Experten
Goldregen Expert Advisor Gold Rain ist ein vollständig automatisiertes Instrument für den ganztägigen Handel. Handelsinstrumente: alle, empfohlen - XAUUSD, EURUSD, GER_30(Germany 30 Cash index) Zeitrahmen: beliebig, empfohlen M30, H1 Handelszeiten: 24/5 (es wird empfohlen, die Handelszeiten in der Nacht zu begrenzen, wenn der Spread hoch ist) Strategie: Scalping bei Bremsen von starken Kursniveaus, Bremsniveaus werden durch den eingebauten Indikator bestimmt, keine Martingale, kein Grid, kein Ev
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Experten
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experten
Der Handelsroboter ist nicht durch Einstellungen begrenzt, aber die Testversion funktioniert für mehrere Tage. Er nutzt die mathematische Analyse des Marktes, sowie für die Filterung Er verwendet die Daten von 2 Indikatoren. Er funktioniert mit allen Konten. Es ist möglich, mit einem Mindestguthaben zu handeln. Stoploss wird nicht verwendet, der Roboter wird initialisiert Mittelwertbildungsalgorithmus. Sie können jederzeit die maximale Anzahl der Transaktionen in den Einstellungen begrenzen. Wä
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Experten
>>> WEIHNACHTSSALE: -60% AUSVERKAUFT - Aktionspreis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Forex Trend Hinter Live Ergebnisse: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird. Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste tre
Valeska Scalper
Tran Thanh Tuyen
Experten
Ich freue mich, Sie auf der Seite meines Produktes begrüßen zu dürfen. Valeska Scalper EA ist ein konzeptionell neuer automatisierter Trading Advisor, der eine Scalping-Strategie verwendet. Valeska Scalper ist ein profitabler und vollautomatischer Expert Advisor für Anfänger und Profis. Valeska Scalper ist ein bewährtes kurzfristiges Scalping-System mit hervorragenden Ergebnissen über viele tausend Trades. Der EA konzentriert sich auf den kurzfristigen Intraday-Handel und platziert Pending Orde
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Experten
Der EA hat ein sehr einfaches Setup , aber effektiv . Er verwendet nur schwebende Aufträge , was die Genauigkeit des Positionseinstiegs verbessert . Das Funktionsprinzip ist , um die geringste Bewegung des Marktes während eines Trends zu erfassen , während die flachen Perioden ignoriert werden . Vollständig automatisiertes Programm für den Handel auf dem Forex-Markt. Der Kern des Algorithmus ist einfach der Preisbewegung ( Trend ) zu folgen . Profitieren Sie und begrenzen Sie mögliche Verluste d
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Experten
Der Grid EA (mit Smart Mode) basiert auf einer Strategie mit einem dynamischen Grid-Kanal, der lange ohne Rollback auskommt. Der Roboter kann für den Handel mit beliebigen Instrumenten nach einer entsprechenden Optimierung verwendet werden. Mit den Standardparametern wird er empfohlen für: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Überwachung des EA-Handels: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Hauptmerkmale Vollständig automatisierter Handel Anpassbare Einlagensicherung Erzwungene Auftragsschl
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
BF Climber
Pavel Zhuykov
Experten
BF Climber ist ein einfacher, aber effektiver Expert Advisor, der auf der Aufschlüsselung bestimmter Korridore basiert, die durchschnittlichen Kurswerte für einen bestimmten Zeitraum verwendet und sich an diese anpasst. Standardeinstellungen für EURUSD H4. Für andere Instrumente und Zeiträume ist eine Optimierung erforderlich. Parameter: Kaufen - Kauf aktivieren; Verkaufen - Verkaufen aktivieren ; Lots - Anfängliche Lotgröße; Risiko - Dynamisches Lot % (0 - deaktiviert); Buy TakeProfit - Zeitrau
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
King Gold Grid Wir sind stolz darauf, Ihnen den revolutionären Grid System Expert Advisor zu präsentieren, ein Meisterwerk von Mr. Beast. Dieses außergewöhnliche Produkt zeichnet sich als eines der besten seiner Klasse aus und besticht durch sein hervorragendes Risikomanagement und seine Goldkompetenz. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um die Effizienz zu optimieren und die Gewinne zu maximieren, und ist der unbestrittene Marktführer in der Welt der Grid-Systeme. Seine Fähigkeit
Two Kids
Natalya Sopina
Experten
Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
LoLFx
Sergey Kruglov
3 (1)
Experten
LoLFx ist ein Scalper Expert Advisor, der die Strategie des Durchbruchs von Unterstützungs- und Widerstandslinien verwendet. Vollständig automatisiert. Entwickelt für den Handel mit EURUSD, ein niedriger Spread Broker wird bevorzugt. Der EA erkennt selbstständig Unterstützungs- und Widerstandslinien und platziert Pending Orders. Wenn sich der Markt ändert, entfernt er alte schwebende Orders und platziert neue. Für den Fall der Fälle werden Orders mit voreingestellten Stopps platziert, um in Nots
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experten
MAX AUTO SCALPING EA – ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem für MT4. Dieser hochwertige Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 7 Set_files für 7 Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Hauptfunktionen des EA: – Scalping-Handelsmethoden basierend auf lokalen Unterstützungs-/Widerstands
OB Pro Trader EA gtf
DMITRII GRIDASOV
Experten
OB PRO TRADER EA – ein hochwertiges Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche! Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set-Files für 6 Forex-Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPAUD Set_file GBPAUD v2 Set_file GBPCAD Set_file GBPCAD v2 Set_file NZDUSD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file AUDUSD Set_file Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price-A
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experten
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 5] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experten
Forex Gump Special ist ein automatischer Handelsroboter für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter handelt auf der Grundlage des Durchbrechens des Grenzpreises. Mithilfe des Mittelwertbildungsalgorithmus analysiert der Roboter den Markt und markiert die Punkte der Höchst- und Tiefstpreise, wodurch ein virtueller Kanal entsteht. Sobald der Preis über den virtuellen Kanal hinausgeht, eröffnet der Roboter ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Handelsalgorithmus basiert auf der Idee,
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
FSG Expert
Sergey Shergin
Experten
FSG Expert ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv beim Handel mit dem beliebten Währungspaar GBPUSD ist. Das System verwendet beim Handel die grundlegenden Muster des Forex-Marktes - Kursrückkehr nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung, unter Verwendung des Fibosets und seiner Ebenen. Empfehlungen Standardeinstellungen auf dem Bildschirm (Sie können mit den Einstellungen spielen) Symbol: GBPUSD Zeitrahmen: H1 Mindesteinlage: $100 Konto-Typ: ECN Die Mindest
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CrownFVG EA ist ein präzisionsgefertigtes Breakout + Fair Value Gap (FVG) Handelssystem, das entwickelt wurde, um beständige Gewinne auf dem M5-Zeitrahmen zu erzielen. Aufgebaut mit einer Multi-Group-Scalping-Architektur, kombiniert dieser EA institutionelle Handelskonzepte mit algorithmischer Geschwindigkeit, um Marktineffizienzen dort zu identifizieren und zu handeln, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagiert - die Fair Value Gaps. Entwickelt für Händler, die Wert auf Genauigkeit, Kontrolle
LaboratoryMoney GBPCHF
Dmitrii Survila
Experten
Labor.Money GBP/CHF M30 Automatisiertes Handelssystem von Energy Drive GBP/CHF M30 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий. Es wird kein Bonus vom Broker auf Ihre Einzahlung gewährt. Der Expert Advisor handelt mit dem Geld, das in den Drawdown gehen kann, der Bonus nimmt nicht am Drawdown teil, es wird zum Verlust Ihrer gesamten Einlage führen. Dieser Expert Advisor ist sehr gut für das "Rebate"-Programm Ihres B
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Price Action HSS EA gts
DMITRII GRIDASOV
Experten
PRICE ACTION HSS EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche! Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set_files verfügbar! Die Handelsidee basiert auf bekannten, leistungsstarken Price-Action-Mustern: Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken! PRICE ACTION HSS EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- und US-Sitzungen. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Experten
Erweitertes Raster - Nur ein Expert Advisor mit minimalen Einstellungen, der Ihnen den Handel mit einem Raster von Aufträgen ermöglicht. Der Expert Advisor verwendet keine Indikatoren. Einstellungen : Zeitraum - Zeitrahmen des Charts. LotRisk - Automatische Lot-Erkennung. Wenn LotRisk=0 , funktioniert er nicht. Lot - Festes Lot. Level - Preisniveau zwischen den Aufträgen (in Punkten). OrdersClose - Teilweise Schließung von Aufträgen. Parameter von 0 bis 3. OrdersClose=0 - Deaktiviert. OrdersC
FREE
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experten
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Die Entwicklung einer Handelsstrategie unter Verwendung des MACD-Indikators (Moving Average Convergence Divergence) kann ein leistungsfähiges Instrument für Händler sein, die Trends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte an den Finanzmärkten erkennen wollen. Hier ist eine einfache MACD-basierte Handelsstrategie: Name der Strategie: MACD-Trendfolgestrategie Zeitrahmen: Diese Strategie kann auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden, wird aber in der Regel auf Tages- oder 4-Stunden-Chart
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experten
Black Spark stellt sich vor - Ihr Weg zu informiertem Investieren. Investitionsentscheidungen können sich für Anleger oft überwältigend anfühlen. Mit Black Spark können Sie jedoch die Kontrolle übernehmen und gut informierte Entscheidungen treffen. Unser hochmodernes System wurde entwickelt, um Ihnen durch die Analyse großer Mengen von Echtzeit-Marktdaten aktuelle Informationen zu liefern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen erkennen wir Muster und Trends und liefern personalisierte Empfehlun
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik der asiatischen Schlu
Weitere Produkte dieses Autors
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Indikatoren
Einführung O Precision Spike Detector V2 ist ein moderner Indikator für den MetaTrader 5 (MT5), der entwickelt wurde, um starke Kursschwankungen in Kursindizes (DERIV: Boom, Crash; WELTRADE: GainX e PainX) zu erkennen. Er kombiniert RSI- (Índice de Força Relativa) und ATR-Analysen (Amplitude Média Real) , um präzise und verlässliche Prognosen zu erstellen. Funktioniert nur in der Periode M5 (5 Minuten) . In den übrigen Zeiträumen wird kein anderer Satz ausgegeben. Wichtigste Merkmale RSI- und
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
Indikatoren
Spike Detector Rider - Intelligenter Handel in volatilen Märkten Einführung Der Spike Detector Rider ist ein fortschrittliches System für MetaTrader 5, das explosive Preisbewegungen in hochvolatilen Vermögenswerten wie synthetischen Indizes und Rohstoffen erkennt. Er kombiniert Volatilitätsfilter, Trendanalyse und automatisches Risikomanagement, um intelligente Handelsbestätigungen zu liefern. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht über MQL5, um das Installationshandbuch und
Spike Detector Pro Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Indikatoren
Spike Detector Pro - Advanced Fast Movement Detection System Introducing Spike Detector Pro, a professional tool developed for traders seeking opportunities in fast price movements. This exclusive indicator combines sophisticated technical analysis with multiple confirmation layers to identify high-probability setups. Main Features: Specialized algorithm for detecting price spikes in advance Multi-layer filtering system (momentum, volume, volatility, and price action) Optimized configuration for
Trend Signal Pro mt4
Francisco Mandomo Simbine
Indikatoren
Trend Signal PRO – Professional Trend Detection System Introduction The Trend Signal PRO is an advanced MetaTrader indicator that brings precision, transparency, and professionalism to your technical analysis. With permanent arrows, intelligent confirmations, and automated risk management, it is designed for traders who demand accuracy and consistency. Core Features High-Precision Signals Permanent colored arrows that never repaint Intelligent multi-layer confirmation system Customizable trend
Trading Manager Tool Mt5
Francisco Mandomo Simbine
Utilitys
Trading Manager Tool – Execute and Manage Your Trades with Professional Precision Introduction The Trading Manager Tool is a complete solution for traders who want precise control over risk, execution, and trade management. No more manual calculations or complex steps — this tool simplifies your trading process and enhances your efficiency. Key Features Smart Risk Management Define SL/TP in real values (e.g., “I risk $30”) and let the tool calculate the lot size automatically Visualize risk and
Synthetic Pro Detector
Francisco Mandomo Simbine
Indikatoren
Synthetic Pro Detector wurde für Händler entwickelt, die echte Ergebnisse erzielen wollen und keine Zeit zu verschwenden haben. Vergessen Sie gewöhnliche Indikatoren: Dieses Tool wurde entwickelt, um starke Marktbewegungen bei synthetischen Derivat-Indizes, Metallen (Gold, Silber) und Devisen mit chirurgischer Präzision zu erkennen. Intelligente Impulserkennung, direkte Kauf-/Verkaufssignale und automatische SL/TP-Levels - alles in Sekundenschnelle berechnet. Dieser Indikator arbeitet für Sie: E
Auswahl:
Juvencio Sergio Dava
160
Juvencio Sergio Dava 2025.09.14 15:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension