Nomad Grid

Nomad Grid - Volatilitätsadaptives System

🔴 LIVE ECHTZEIT-SIGNAL: Klicken Sie hier, um die Performance zu sehen

Nomad Grid ist nicht einfach nur ein weiteres statisches Grid-System; es ist eine volatilitätsbewusste Handelsmaschine, die für ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die bei schnellen Marktbewegungen versagen, verwendet Nomad Grid einen proprietären "Volatility Memory"-Algorithmus. Er erweitert automatisch sein Sicherheitsnetz bei Ereignissen mit hoher Volatilität und strafft es in ruhigen Phasen, um Gewinne zu sichern.

Dieser EA verwandelt die traditionelle Grid-Strategie in einen Smart Asset Manager, der sich darauf konzentriert, Ihr Eigenkapital zu schützen.

🏦 Institutionelle Geldverwaltung

Echte Profis jagen nicht dem schnellen Reichtum hinterher, sie verwalten das Risiko. Nomad Grid bietet drei verschiedene Risikostufen, die auf der LotPer1000-Einstellung basieren:

  • 🛡️ Institutionelle Ebene (0,001 - 0,003):

    • Schwerpunkt: Kapitalerhalt & langfristiges Compounding.

    • Profil: Extrem niedriger Drawdown. Wird von großen Konten ($10k+) und kapitalkräftigen Händlern (FTMO/Prop-Firmen) genutzt, die Sicherheit über Geschwindigkeit stellen.

  • ⚖️ Mittleres Niveau (0,004 - 0,008):

    • Schwerpunkt: Ausgewogenes Wachstum.

    • Profil: Der "Sweet Spot" für Privatkonten, die ein regelmäßiges monatliches Einkommen bei moderatem Risiko anstreben.

  • 🚀 Aggressiv / Einsteigerniveau (0,01+):

    • Schwerpunkt: Hoher ROI / Account Flipping.

    • Profil: Hohes Risiko, hohe Belohnung. Wird oft von kleineren Konten ($500-$1.000) genutzt, die schnell ein Guthaben aufbauen wollen.

🔥 Dynamisches Preismodell (Knappheit)

Wir begrenzen die Anzahl der Lizenzen, um die Effizienz der Strategie zu erhalten. Der Preis steigt automatisch, wenn Kopien verkauft werden.

  • Aktueller Preis: $100 (nur die nächsten 2 Exemplare)

  • Nächster Preis: $500

  • Zielpreis 1: $1.500

  • Zielpreis 2: $5,000

  • Institutioneller Endpreis: $10.000

Steigen Sie frühzeitig zum Gründerpreis ein, bevor er das institutionelle Niveau erreicht.

📊 Hauptmerkmale

  1. Dynamische Rasterabstände: Der Abstand zwischen den Aufträgen ist NICHT festgelegt. Der EA berechnet die tägliche Volatilität (ATR) der letzten 30 Tage, um die sichersten Einstiegspunkte dynamisch zu bestimmen.

  2. Goldenes Panel: Ein professionelles On-Chart-Dashboard (Goldenrod & White) überwacht Ihren Drawdown %, Daily Range und Floating P/L in Echtzeit.

  3. Auto-Risk Cutoff: Hard-Stop-Equity-Schutz. Wenn der Drawdown den von Ihnen definierten Prozentsatz erreicht (z.B. 50%), schließt der EA alle Trades, um das Konto vor Margin Calls zu schützen.

  4. Visuelle Intelligenz: Konfiguriert Ihren Chart automatisch zu einem sauberen, professionellen Arbeitsbereich (Institutional White/Blue/Gold Theme).

⚙️ Empfehlungen

  • Symbol: AUDCAD (sehr empfehlenswert für Mean Reversion), NZDCAD, AUDNZD.

  • Zeitrahmen: M15.

  • Mindesteinlage:

    • $500: Für Fixed Lot / Aggressiver Modus (0,01 Lots).

    • $2,000+: Für Auto-Lot-Skalierung (mittleres Niveau).

    • $10,000+: Für den institutionellen Modus (0.001 Skalierung).

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für den 24/7-Betrieb erforderlich.

Investieren Sie wie eine Institution. Handeln Sie mit Nomad Grid.


Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experten
Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold). Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale 1. Breakout-Entry-Engine Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von: ATR-Vol
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AI Capital Guardian HotSwitchPro Gold Edition
Fatos Hamiti
Experten
AI Capital Guardian HotSwitch Pro (Gold Edition) Präziser, intelligenter Expert Advisor für Gold-Strategien (XAUUSD) Konzept Der Capital Guardian HotSwitch Pro ist ein vollautomatischer MetaTrader-5 Expert Advisor, der sich dynamisch an Marktphasen anpasst – von Seitwärtsphasen bis zu starken Trends. Er erkennt Veränderungen im Marktverhalten und wechselt automatisch zwischen zwei Strategiemodi, um Effizienz und Stabilität zu verbinden. ️ Strategiemodi Smart Scalping Mode (Trend) → führt
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
Experten
aktueller Preis 99 $ - wird bald erhöht- Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der eine sehr erfolgreiche Nacht-Scalping-Strategie verwendet, die sich im Laufe der Jahre bewährt hat. AMARIS wird nur während der sehr ruhigen und dunklen Nachtstunden handeln, wobei er viele Filter, Sicherheitsmaßnahmen und Stop-Loss verwendet. Es kann mit mehreren Währungspaaren handeln, u
Hunting Cat Scalper MT5
Pak Hong Poon
5 (1)
Experten
Hunting Cat Scalper ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der in erster Linie auf den USDJPY ausgerichtet ist und potenzielle Ausbruchsniveaus in bestimmten Kursmustern identifiziert, um dann mit den Ausbrüchen zu handeln. Eine KOSTENLOSE Kopie von Superdog Pro wird beim Kauf von Hunting Cat Scalper verschenkt. Kontaktieren Sie mich für weitere Details und Bedingungen. Aktueller Preis: $349 --> (Nächster Preis $449) Live-Signal: Set C (mit Trailing-Stop) : https://www.mql5.com/en/signals/22
Pipsophilia
Sami Triki
Experten
PIPSOPHILIA ist eine modulare, hochfrequente Scalping-Strategie, die für eine extrem niedrige Latenzzeit und konsistente Profitabilität bei den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Sie arbeitet auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und nutzt Mikrobewegungen und kurzlebige Preisineffizienzen mit chirurgischer Präzision aus. Kernattribute: - Multi-Pair-Anpassungsfähigkeit: Bewährte Performance in USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD, mit maßgeschneiderter Logik für jeden Vermögenswer
BitCoin MinerX
Godbless C Nygu
Experten
Deriv beitreten Link im Profil>>> BitCoin MinerX ist ein spezielles EA-Tool, das für den Handel mit dem Paar BTC/USD entwickelt wurde. Dieser Roboter wurde mit Hilfe einiger Indikatoren erstellt, nämlich dem Donchian-Kanal und den Bollinger-Bändern. Der Donchian-Kanal ist ein Handelsindikator, der das höchste Hoch und das niedrigste Tief eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum anzeigt , und die Bollinger-Bänder sind ein Werkzeug der technischen Analyse, das die Preise und die Volatili
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen einzigartigen Handelsberater "Detrended scalper jpy points robot" vor, der für den Handel mit den wichtigsten JPY-Kreuzungen entwickelt wurde. Die Idee basiert auf einem modifizierten Indikator, dem Detrended Price Oscillator, dessen Aufgabe es ist, den Einfluss des Trends auf die Kursbewegungen zu eliminieren. Dies vereinfacht den Prozess der Bestimmung von überkauften/überverkauften Zyklen erheblich. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse kurzer Zyklen: lange Marktzykle
Sika EA
Frederick Mensah
Experten
Sika EA arbeitet auf GBPUSD - 1H $1,000 bis $11,700 . .. Jan 2020 - Dez 2022 (1% Risiko. Geringes Risiko. Ändern Sie den Risikoprozentsatz von Null auf 1, um den Handel zu starten oder zu testen). $10 .000 bis $5.000.000 ... Jan 2018 - Dez 2022 (2% Risiko Handel) RISIKOMANAGEMENT : Es ist immer besser, für ein langfristiges Wachstum im Spiel zu bleiben, als einmalige Gewinne zu erzielen. Sika EA verwendet eine Mittelungstechnik , um das Risiko zu mindern. Take Profit und Stop Loss werden vom
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experten
Liebe Benutzer! - Dies ist ein Forrex Trading Expert Advisor, der der Trendhandelsmethode folgt. Er hat seine Wirksamkeit bei der Überwindung von 2 Runden der FTMO-Fonds-Herausforderungen bewiesen. Dies ist eine modifizierte und optimierte Version nach Abschluss des Prozesses des Bestehens von 2 Runden der FTMO Herausforderungen. - Der maximale Drawdown wird automatisch nach der anfänglichen Risikoeinstellung kalkuliert. Telegramm-Anweisung für Backtest und Verwendung: https://t.me/+0lDs0UXiJU
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Black Cat FX
Prama Shellaerinda
Experten
BlackCAT FX ist ein einfacher und leistungsstarker Expert Advisor. Dieser Roboter verfügt über einen sehr leistungsfähigen Algorithmus zur Bestimmung des Keylevels. Mit diesem Keylevel-Referenz, kann dieser Roboter effektiv und effizient arbeiten. BlackCat FX wurde speziell für die Paare EURUSD und GBPUSD entwickelt, da wir wissen, dass es sich um Paare mit geringer Streuung handelt, und kann auf dem Zeitrahmen M5 oder M15 ausgeführt werden. Instrumentenspezifikationen Symbol: EURUSD, GBPUSD Zei
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
Apex Legend EA
Sarfraz
Experten
Apex Legend EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für Hochfrequenz-Scalping auf den Zeitrahmen M30 und H1 entwickelt wurde. Entwickelt für den anspruchsvollen Trader, der Agilität verlangt, ohne auf Sicherheit zu verzichten, nutzt dieser EA fortschrittliche Algorithmen, um kurzfristige Marktineffizienzen zu identifizieren und Trades mit blitzschneller Präzision auszuführen. Live Signal Apex Legend Ea Demnächst >>>>>>> Im Gegensatz zu risikoreichen Strategien, die Ihr Konto
Cyberosaur
Maryna Shulzhenko
Experten
Der Cyberosaurus-Bot ist ein innovativer Bot der nächsten Generation, der als leistungsstarkes Werkzeug für den Handel auf dem klassischen Forex-Markt und mit Kryptowährungen (bei entsprechenden Brokern) dient. Er funktioniert mit den meisten Paaren, daher ist es ratsam, ihn zu testen, bevor Sie ihn für ein bestimmtes Paar verwenden. Er wurde speziell für die Arbeit mit diesen Märkten entwickelt, ohne die Möglichkeit, andere Vermögenswerte wie Aktien oder Indizes zu handeln. Die wichtigsten St
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Experten
Die Strategie: EA-Strategie ist inspiriert von einer profitablen Strategie von Herrn Rob Hoffman (einer der besten Händler der Welt mit mehreren Preisen auf den manuellen Handel). 1.Einstieg: Der EA sucht nach IRB-Balken (Inventory Retracement Bar) und platziert eine schwebende Verkaufsorder oder eine schwebende Kauforder entsprechend dem Trend, der durch die Berechnung eines 20 EMA Steigungsgrades bestätigt wird. Wir glauben, dass die meisten IRB-Balken von großen Institutionen (Hedge-Fonds ...
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experten
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem    Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Backtesting sollte NUR mit ECHTEN TICKS durchgeführt werden, da es sonst zu Fehlern führt. Treten Sie der öffentlichen Chat-Gruppe bei: Klicken Sie hier Willkommen beim US30 Dow Jones EA US30 Dow Jones EA: Meistern Sie den dynamischen Dow Jones Der US30, auch bekannt als Dow Jones, ist einer der beliebtesten Indizes auf dem Markt. Trotz der F
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
Trader Legend AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Trader Legend AI ist ein neuer EA mit fortschrittlicher Technologie. Diese neue Technologie nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Preis von XAUUSD und die Preisspannen in der Datenbank zu diversifizieren, zu destrukturieren und potenzielle Orders für ein einzigartiges Scalping zu finden. Künstliche Intelligenz arbeitet hauptsächlich mit unserem Server. Wir haben eine einzigartige Technologie integriert, die beim Vergleichen des Preises diesen in Echtzeit auf unserem Server vergleicht, um an
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
GL Scalper EA verwendet reine Price Action und Linear Gradient Strategy , um ein Markteintrittssignal zu identifizieren. Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist GL Scalper EA genau das Richtige für Sie. GL Scalper EA verwendet keine AI oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der GL Scalpe
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
Paradox Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Paradox Fx EA verwendet Candlestick-Patterns plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Paradox Fx EA genau das Richtige für Sie. Paradox Fx EA verwendet keine AI oder Martingale, es wirkt keine Wunder, aber es ist sicher. Die Ergebnisse, die in den Bildern gezeigt werden, sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der Paradox Fx EA wurde üb
Reactor Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Reactor Fx EA verwendet Candlestick-Patterns plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Reactor Fx EA genau das Richtige für Sie. Reactor Fx EA verwendet keine KI oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die Ergebnisse, die in den Bildern gezeigt werden, sind aus der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der Reactor Fx EA wurde übe
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
SafeGold EA
Ismael Alba Rocha Vieira
Experten
Trend Gold Sicherer Handel Dies ist SafeGold EA, getestet unter den härtesten Bedingungen mit profitablen und konsistenten Ergebnissen (siehe die Bilder). Durch die Verwendung fortschrittlicher Strategien ist SafeGold in der Lage, über 8 Risikostufen hinweg konstante Gewinne zu erzielen und nur dann einzusteigen, wenn sich alle Strategien überschneiden. Keine Martingale- oder Rasterverwendung, mit festem oder automatischem Geldmanagement. Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA w
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experten
GOLDEN LUCKS ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Grenzen des modernen Handels durch die Integration fortschrittlicher künstlicher Intelligenz mit den neuesten Handelstechnologien verschiebt. Er basiert auf der hochmodernen GPT-4o-Plattform und nutzt die unvergleichliche Leistung neuronaler Netzwerke, um sich dynamisch an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen. Was diesen EA von anderen abhebt, ist die Verwendung der fortschrittlichen diskreten Fourier-Visualisierung inn
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
