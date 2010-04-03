Nomad Grid
- Experten
- Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
- Version: 9.5
- Aktivierungen: 5
Nomad Grid - Volatilitätsadaptives System
🔴 LIVE ECHTZEIT-SIGNAL: Klicken Sie hier, um die Performance zu sehen
Nomad Grid ist nicht einfach nur ein weiteres statisches Grid-System; es ist eine volatilitätsbewusste Handelsmaschine, die für ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die bei schnellen Marktbewegungen versagen, verwendet Nomad Grid einen proprietären "Volatility Memory"-Algorithmus. Er erweitert automatisch sein Sicherheitsnetz bei Ereignissen mit hoher Volatilität und strafft es in ruhigen Phasen, um Gewinne zu sichern.
Dieser EA verwandelt die traditionelle Grid-Strategie in einen Smart Asset Manager, der sich darauf konzentriert, Ihr Eigenkapital zu schützen.
🏦 Institutionelle Geldverwaltung
Echte Profis jagen nicht dem schnellen Reichtum hinterher, sie verwalten das Risiko. Nomad Grid bietet drei verschiedene Risikostufen, die auf der LotPer1000-Einstellung basieren:
-
🛡️ Institutionelle Ebene (0,001 - 0,003):
-
Schwerpunkt: Kapitalerhalt & langfristiges Compounding.
-
Profil: Extrem niedriger Drawdown. Wird von großen Konten ($10k+) und kapitalkräftigen Händlern (FTMO/Prop-Firmen) genutzt, die Sicherheit über Geschwindigkeit stellen.
-
-
⚖️ Mittleres Niveau (0,004 - 0,008):
-
Schwerpunkt: Ausgewogenes Wachstum.
-
Profil: Der "Sweet Spot" für Privatkonten, die ein regelmäßiges monatliches Einkommen bei moderatem Risiko anstreben.
-
-
🚀 Aggressiv / Einsteigerniveau (0,01+):
-
Schwerpunkt: Hoher ROI / Account Flipping.
-
Profil: Hohes Risiko, hohe Belohnung. Wird oft von kleineren Konten ($500-$1.000) genutzt, die schnell ein Guthaben aufbauen wollen.
-
🔥 Dynamisches Preismodell (Knappheit)
Wir begrenzen die Anzahl der Lizenzen, um die Effizienz der Strategie zu erhalten. Der Preis steigt automatisch, wenn Kopien verkauft werden.
-
Aktueller Preis: $100 (nur die nächsten 2 Exemplare)
-
Nächster Preis: $500
-
Zielpreis 1: $1.500
-
Zielpreis 2: $5,000
-
Institutioneller Endpreis: $10.000
Steigen Sie frühzeitig zum Gründerpreis ein, bevor er das institutionelle Niveau erreicht.
📊 Hauptmerkmale
-
Dynamische Rasterabstände: Der Abstand zwischen den Aufträgen ist NICHT festgelegt. Der EA berechnet die tägliche Volatilität (ATR) der letzten 30 Tage, um die sichersten Einstiegspunkte dynamisch zu bestimmen.
-
Goldenes Panel: Ein professionelles On-Chart-Dashboard (Goldenrod & White) überwacht Ihren Drawdown %, Daily Range und Floating P/L in Echtzeit.
-
Auto-Risk Cutoff: Hard-Stop-Equity-Schutz. Wenn der Drawdown den von Ihnen definierten Prozentsatz erreicht (z.B. 50%), schließt der EA alle Trades, um das Konto vor Margin Calls zu schützen.
-
Visuelle Intelligenz: Konfiguriert Ihren Chart automatisch zu einem sauberen, professionellen Arbeitsbereich (Institutional White/Blue/Gold Theme).
⚙️ Empfehlungen
-
Symbol: AUDCAD (sehr empfehlenswert für Mean Reversion), NZDCAD, AUDNZD.
-
Zeitrahmen: M15.
-
Mindesteinlage:
-
$500: Für Fixed Lot / Aggressiver Modus (0,01 Lots).
-
$2,000+: Für Auto-Lot-Skalierung (mittleres Niveau).
-
$10,000+: Für den institutionellen Modus (0.001 Skalierung).
-
-
VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für den 24/7-Betrieb erforderlich.
Investieren Sie wie eine Institution. Handeln Sie mit Nomad Grid.