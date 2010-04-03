Nomad Grid - Volatilitätsadaptives System



🔴 LIVE ECHTZEIT-SIGNAL: Klicken Sie hier, um die Performance zu sehen

Nomad Grid ist nicht einfach nur ein weiteres statisches Grid-System; es ist eine volatilitätsbewusste Handelsmaschine, die für ernsthaftes Kapitalwachstum entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Grids, die bei schnellen Marktbewegungen versagen, verwendet Nomad Grid einen proprietären "Volatility Memory"-Algorithmus. Er erweitert automatisch sein Sicherheitsnetz bei Ereignissen mit hoher Volatilität und strafft es in ruhigen Phasen, um Gewinne zu sichern.

Dieser EA verwandelt die traditionelle Grid-Strategie in einen Smart Asset Manager, der sich darauf konzentriert, Ihr Eigenkapital zu schützen.

🏦 Institutionelle Geldverwaltung

Echte Profis jagen nicht dem schnellen Reichtum hinterher, sie verwalten das Risiko. Nomad Grid bietet drei verschiedene Risikostufen, die auf der LotPer1000-Einstellung basieren:

🛡️ Institutionelle Ebene (0,001 - 0,003): Schwerpunkt: Kapitalerhalt & langfristiges Compounding. Profil: Extrem niedriger Drawdown. Wird von großen Konten ($10k+) und kapitalkräftigen Händlern (FTMO/Prop-Firmen) genutzt, die Sicherheit über Geschwindigkeit stellen.

⚖️ Mittleres Niveau (0,004 - 0,008): Schwerpunkt: Ausgewogenes Wachstum. Profil: Der "Sweet Spot" für Privatkonten, die ein regelmäßiges monatliches Einkommen bei moderatem Risiko anstreben.

🚀 Aggressiv / Einsteigerniveau (0,01+): Schwerpunkt: Hoher ROI / Account Flipping. Profil: Hohes Risiko, hohe Belohnung. Wird oft von kleineren Konten ($500-$1.000) genutzt, die schnell ein Guthaben aufbauen wollen.



🔥 Dynamisches Preismodell (Knappheit)

Wir begrenzen die Anzahl der Lizenzen, um die Effizienz der Strategie zu erhalten. Der Preis steigt automatisch, wenn Kopien verkauft werden.

Aktueller Preis: $100 (nur die nächsten 2 Exemplare)

Nächster Preis: $500

Zielpreis 1: $1.500

Zielpreis 2: $5,000

Institutioneller Endpreis: $10.000

Steigen Sie frühzeitig zum Gründerpreis ein, bevor er das institutionelle Niveau erreicht.

📊 Hauptmerkmale

Dynamische Rasterabstände: Der Abstand zwischen den Aufträgen ist NICHT festgelegt. Der EA berechnet die tägliche Volatilität (ATR) der letzten 30 Tage, um die sichersten Einstiegspunkte dynamisch zu bestimmen. Goldenes Panel: Ein professionelles On-Chart-Dashboard (Goldenrod & White) überwacht Ihren Drawdown %, Daily Range und Floating P/L in Echtzeit. Auto-Risk Cutoff: Hard-Stop-Equity-Schutz. Wenn der Drawdown den von Ihnen definierten Prozentsatz erreicht (z.B. 50%), schließt der EA alle Trades, um das Konto vor Margin Calls zu schützen. Visuelle Intelligenz: Konfiguriert Ihren Chart automatisch zu einem sauberen, professionellen Arbeitsbereich (Institutional White/Blue/Gold Theme).

⚙️ Empfehlungen

Symbol: AUDCAD (sehr empfehlenswert für Mean Reversion), NZDCAD, AUDNZD.

Zeitrahmen: M15.

Mindesteinlage: $500: Für Fixed Lot / Aggressiver Modus (0,01 Lots). $2,000+: Für Auto-Lot-Skalierung (mittleres Niveau). $10,000+: Für den institutionellen Modus (0.001 Skalierung).

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz ist für den 24/7-Betrieb erforderlich.

Investieren Sie wie eine Institution. Handeln Sie mit Nomad Grid.