MR Intelligent EA

MoneyRocket Intelligent EA ist ein professioneller Expert Advisor mit Dual-Strategie für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um intelligent Reversal-Erkennung und Trend-Momentum-Trading zu kombinieren und so eine stabile und konsistente Performance zu erzielen.

Der EA verfügt über zwei leistungsstarke, sich ergänzende Modi:

• Intelligenter Reversal-Modus (Intelligent Reversal Mode)
Erkennt extreme Marktüberhitzungs- und Erschöpfungszonen mithilfe einer Multi-Timeframe-Bestätigung und ermöglicht hochprobable Gegen-Trend-Einstiege an optimalen Wendepunkten.

• Intelligenter Trend-Momentum-Modus (Intelligent Trend Momentum Mode)
Erfasst frühe Trendbewegungen durch fortschrittliche Multi-Layer-Filter und Ausrichtungsprüfungen, um Fehlsignale zu minimieren und starke Richtungsimpulse effizient auszunutzen.

Zentrale intelligente Funktionen:

• Vollautomatische Multi-Timeframe-Anpassung – keine manuelle Zeitrahmenkonfiguration erforderlich
• Intelligente Take-Profit-Logik zur Ausrichtung auf natürliche Marktgleichgewichte und Erweiterungszonen
• Erweiterte Rauschfilter zur Erzeugung sauberer und zuverlässiger Signale
• Professionelles Risikomanagement mit Spread-Kontrolle und Begrenzung der maximalen offenen Positionen

Empfohlene Nutzung:

Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY (bevorzugt mit niedrigen Spreads)
Zeitrahmen: M1 bis M30
Mindesteinzahlung: 500 USD (bei einer Lotgröße von 0,01)

Alle Parameter sind vollständig anpassbar, um unterschiedliche Handelsstile und individuelle Risikopräferenzen zu unterstützen.

Dieser EA wurde für einen langfristigen, stabilen Betrieb mit strikter Risikokontrolle und intelligenter Entscheidungsfindung entwickelt.

Änderungsprotokoll (Changelog):

v3.53 (Aktuell)
Verbesserte SL/TP-Modi zur Optimierung des Chance-Risiko-Verhältnisses, Behebung von Compiler-Warnungen, optimierte Multi-Timeframe-Verarbeitung.

v2.5
Einführung vollständiger dualer intelligenter Einstiegsmodi, automatische Timeframe-Anpassung und erweiterte Schutzfunktionen.

v2.0
Erstveröffentlichung mit den grundlegenden Reversal- und Trend-Strategien.

Risikohinweis:

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.
Bitte testen Sie den Expert Advisor vor dem Einsatz mit Echtgeld gründlich auf einem Demokonto.
Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für etwaige Handelsverluste.

moneyrockettrend blogspot – Wo Intelligenz auf Profit trifft


