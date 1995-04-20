Solarwind No Repaint

Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。

工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据：

  1. 高低分析：计算指定周期内的最高价和最低价
  2. 价格标准化：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间
  3. 费舍尔变换应用：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理
  4. 趋势信号处理：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号

主要特征

  • 直方图显示：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图
  • 基于趋势的着色：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量
  • 无重绘设计：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化
  • 自适应敏感度：可配置的阈值系统以过滤市场噪音
  • 信号持续性：保持趋势方向直到发生显著的动量变化

参数

  • 周期（Extperiod）：用于高低计算的回望周期（默认：10）
  • 信号敏感度：新信号所需的变化阈值（默认：0.05）
  • 使用完成K线：通过仅使用完成的K线防止重绘（默认：true）
  • 使用警报：启用信号变化的通知系统（默认：false）
  • 直方图宽度：直方图柱的视觉厚度（默认：2）

交易应用

  • 动量评估：识别价格动量的强度和方向
  • 反转检测：通过动量变化帮助发现潜在的趋势变化
  • 趋势确认：通过动量分析验证价格行为
  • 周期分析：有效识别周期性市场行为
  • 入场时机：提供特定的逐K线方向偏向

解读方法

  • 绿色柱：看涨动量阶段——偏向多头仓位
  • 红色柱：看跌动量阶段——偏向空头仓位
  • 中性柱（淡色）：弱动量——趋势不确定性
  • 零线：动量方向变化的参考点
  • 极值：超出±2的读数可能预示潜在反转（取决于参数）

Solarwind No Repaint在具有明确周期性行为的市场中表现最佳，当与价格行为分析或其他技术指标结合使用以确认交易时，能有效充当动量过滤器。

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/148324

