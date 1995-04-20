Solarwind No Repaint
- 指标
- Arinze Michael Ejike
- 版本: 1.0
Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。
工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据：
- 高低分析：计算指定周期内的最高价和最低价
- 价格标准化：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间
- 费舍尔变换应用：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理
- 趋势信号处理：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号
主要特征
- 直方图显示：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图
- 基于趋势的着色：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量
- 无重绘设计：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化
- 自适应敏感度：可配置的阈值系统以过滤市场噪音
- 信号持续性：保持趋势方向直到发生显著的动量变化
参数
- 周期（Extperiod）：用于高低计算的回望周期（默认：10）
- 信号敏感度：新信号所需的变化阈值（默认：0.05）
- 使用完成K线：通过仅使用完成的K线防止重绘（默认：true）
- 使用警报：启用信号变化的通知系统（默认：false）
- 直方图宽度：直方图柱的视觉厚度（默认：2）
交易应用
- 动量评估：识别价格动量的强度和方向
- 反转检测：通过动量变化帮助发现潜在的趋势变化
- 趋势确认：通过动量分析验证价格行为
- 周期分析：有效识别周期性市场行为
- 入场时机：提供特定的逐K线方向偏向
解读方法
- 绿色柱：看涨动量阶段——偏向多头仓位
- 红色柱：看跌动量阶段——偏向空头仓位
- 中性柱（淡色）：弱动量——趋势不确定性
- 零线：动量方向变化的参考点
- 极值：超出±2的读数可能预示潜在反转（取决于参数）
Solarwind No Repaint在具有明确周期性行为的市场中表现最佳，当与价格行为分析或其他技术指标结合使用以确认交易时，能有效充当动量过滤器。