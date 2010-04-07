Solarwind No Repaint, normalize edilmiş fiyat verilerine Fisher Dönüşümü uygulayan ve potansiyel piyasa dönüm noktalarını tanımlayan histogram tabanlı bir gösterge oluşturan teknik bir osilatördür. Bu gösterge, fiyat hareketlerini Gauss normal dağılımına dönüştürerek döngüsel kalıpları ve momentum değişimlerini tüccarlar için daha görünür hale getirir.

Nasıl Çalışır Gösterge, fiyat verilerini birkaç hesaplama adımı ile işler:

Yüksek-Düşük Analizi: Belirtilen dönem boyunca en yüksek ve en düşük değerleri hesaplar Fiyat Normalizasyonu: Her mumun yüksek-düşük aralığının orta noktasını alır ve dönem aralığına karşı normalize ederek değerleri -1 ve +1 arasında ölçeklendirir Fisher Dönüşümü Uygulaması: Matematiksel Fisher Dönüşümü formülü 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 'i yumuşatma ile uygular Trend Sinyali İşleme: Değer değişiklikleri ve momentum eşiklerine dayalı yönsel sinyaller üretir

Ana Özellikler

Histogram Görüntüsü : Ayrı gösterge penceresinde renkli çubuklar olarak render edilir

: Ayrı gösterge penceresinde renkli çubuklar olarak render edilir Trend Tabanlı Renklendirme : Boğa momentumu için yeşil çubuklar, ayı momentumu için kırmızı çubuklar

: Boğa momentumu için yeşil çubuklar, ayı momentumu için kırmızı çubuklar Yeniden Boyama Yapmayan Tasarım : Mevcut mumda sinyal değişikliklerini önlemek için sadece tamamlanmış mumları kullanır

: Mevcut mumda sinyal değişikliklerini önlemek için sadece tamamlanmış mumları kullanır Uyarlanabilir Hassasiyet : Piyasa gürültüsünü filtrelemek için yapılandırılabilir eşik sistemi

: Piyasa gürültüsünü filtrelemek için yapılandırılabilir eşik sistemi Sinyal Kalıcılığı: Önemli bir momentum değişimi gerçekleşene kadar trend yönünü korur

Parametreler

Dönem (Extperiod): Yüksek-düşük hesaplamaları için geriye bakış dönemi (varsayılan: 10)

(Extperiod): Yüksek-düşük hesaplamaları için geriye bakış dönemi (varsayılan: 10) Sinyal Hassasiyeti : Yeni sinyaller için gerekli değişim eşiği (varsayılan: 0.05)

: Yeni sinyaller için gerekli değişim eşiği (varsayılan: 0.05) Tamamlanmış Mumları Kullan : Sadece bitmiş mumları kullanarak yeniden boyamayı önler (varsayılan: true)

: Sadece bitmiş mumları kullanarak yeniden boyamayı önler (varsayılan: true) Uyarı Kullan : Sinyal değişiklikleri için bildirim sistemini etkinleştirir (varsayılan: false)

: Sinyal değişiklikleri için bildirim sistemini etkinleştirir (varsayılan: false) Histogram Genişliği: Histogram çubuklarının görsel kalınlığı (varsayılan: 2)

Ticaret Uygulamaları

Momentum Değerlendirmesi : Fiyat momentumunun gücünü ve yönünü tanımlar

: Fiyat momentumunun gücünü ve yönünü tanımlar Dönüş Tespiti : Momentum değişimleri yoluyla potansiyel trend değişikliklerini tespit etmeye yardımcı olur

: Momentum değişimleri yoluyla potansiyel trend değişikliklerini tespit etmeye yardımcı olur Trend Onayı : Momentum analizi ile fiyat hareketini doğrular

: Momentum analizi ile fiyat hareketini doğrular Döngü Analizi : Döngüsel piyasa davranışını tanımlamada etkili

: Döngüsel piyasa davranışını tanımlamada etkili Giriş Zamanlaması: Mum bazında özel yönsel önyargı sağlar

Yorumlama

Yeşil Çubuklar : Boğa momentum fazı — uzun pozisyonları tercih et

: Boğa momentum fazı — uzun pozisyonları tercih et Kırmızı Çubuklar : Ayı momentum fazı — kısa pozisyonları tercih et

: Ayı momentum fazı — kısa pozisyonları tercih et Nötr Çubuklar (soluk renkler): Zayıf momentum — trend belirsizliği

(soluk renkler): Zayıf momentum — trend belirsizliği Sıfır Çizgisi : Momentum yön değişiklikleri için referans noktası

: Momentum yön değişiklikleri için referans noktası Aşırı Değerler: ±2'nin ötesindeki okumalar potansiyel dönüşleri işaret edebilir (parametrelere bağlı)

Solarwind No Repaint, net döngüsel davranış gösteren piyasalarda optimum şekilde çalışır ve fiyat hareket analizi veya diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde işlem onayı için momentum filtresi olarak etkili şekilde çalışır.