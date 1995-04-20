FisherYur4ik by Yuri

Der Fisher Yur4ik Indikator ist ein Momentum-Indikator, der von Yuri Prokiev (Russisch) entwickelt wurde. Ich habe den Fisher-Test-Indikator mit anderen Indikatoren kombiniert, um Signale auszusieben/zu filtern. Er wird nicht als eigenständiger Indikator verwendet, sondern in Kombination, um Price Action Signale herauszufiltern.

Ich habe diesen Indikator (Fisher Test) zusammen mit dem Signalindikator 3Bar_Play zum Download hochgeladen, damit Signale angezeigt werden.

Er ist kostenlos.



