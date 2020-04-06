Lironmaster Ultimate Gold

¡Atención!

1. Descargo de responsabilidad El beneficio no está garantizado

2. Seleccione la cuenta y el broker con el spread más pequeño.

ejemplo : - RAW SPREAD CUENTA de ICMARKETS

3. Usted COMPRA este EA, significa que usted ENTIENDE el riesgo





Este EA es calcular el precio alto y bajo en el marco de tiempo de 1 hora y establecer 1 orden de compra y 1 orden de venta. simple como eso

Cuando se golpea, la posición abierta se activará y después de que si el precio está en beneficios camino de la parada de rastro se activará.

simple, sin drama, sin leer noticias, sin leer indicadores, sin leer patrones de velas o formaciones, solo siéntate y relájate.





Par : XAUUSD solamente

Tiempo : 1 Hora

Saldo : mínimo $100

Lotes : Auto/Manual

¡Riesgo : 18 (Recomendado) - ! El valor del riesgo está en su mano, siéntase libre de cambiar para obtener el mejor resultado y siempre mantener la gestión del dinero