No Martingale Gold Digger - Professioneller Expert Advisor für XAUUSD

No Martingale Gold Digger ist ein Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein solides, echtes und zuverlässiges System wollen - ohne Martingale, ohne Raster und ohne künstliche Tricks, um unrealistische Equity-Kurven zu erzeugen.

Er arbeitet ausschließlich mit Gold (XAUUSD), sowohl mit CFD als auch mit Futures, und verwendet eine einfache, transparente und robuste Trendfolge-/Breakout-Logik.

Handels-Philosophie

No Martingale Gold Digger ist wie ein echter EA aufgebaut:

- kein maschinelles Lernen

- keine künstliche Intelligenz

- keine Überoptimierung

- keine Verdoppelung, kein Pyramidisieren, keine Risikoeskalation

Jeder Handel ist unabhängig, durch Stop Loss und Take Profit geschützt und durch die einfache Wahl der Lot-/Kontraktgröße vollständig unter der Kontrolle des Benutzers.

Plug & Play

Der EA ist sofort einsatzbereit: Er erfordert keine Optimierung und keine komplexe Konfiguration.

Der einzige Parameter, der eingestellt werden muss, ist die Startzeit der Handelssitzung des ausgewählten Instruments (CFD oder Futures), die mit der Marktsitzung Ihres Brokers übereinstimmt.

(Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie mich gerne kontaktieren und wir werden die Zeiten Ihres Brokers gemeinsam überprüfen).

HINWEIS: Die Startzeit der Börsensitzung ist entscheidend für die Leistung des EA, stellen Sie also sicher, dass sie korrekt eingestellt ist.

Operative Logik

- Empfohlener Zeitrahmen: M5

- Strategie: Trendfolge / Breakout

- Immer nur eine Position

- Keine Arbitrage, keine Equity-Glättungs-Tricks

- Jeder Trade hat immer sowohl SL als auch TP

- Money Management ist zu 100% unter der Kontrolle des Benutzers (Lot/Kontraktgröße)

Bewährte Leistung

No Martingale Gold Digger wurde mit einem konservativen, langfristig ergebnisorientierten Ansatz entwickelt.

Backtests und Live-Ausführung (einschließlich Spread):

- Gewinn: ~350.000

- Drawdown: ~22.000

- Durchschnittlicher Handel: ~320

- Ausgewogene Performance auf der Long- und Short-Seite

- Live-Ausführung seit 12 Monaten mit Ergebnissen, die mit den Tests übereinstimmen

Dies gewährleistet eine breite operative Marge, die die Transaktionskosten bequem abdeckt und die Auswirkungen von Marktstörungen reduziert.

Für wen ist es gedacht?

No Martingale Gold Digger ist ideal für Trader, die Folgendes suchen

- einen zuverlässigen, einfachen und professionellen EA

- ein System, das keine Wunder verspricht, sondern Konsistenz und Stabilität bietet

- eine transparente Trendfolgemethode

- volle Kontrolle über das Risiko

- keine Komplikationen und keine zu optimierenden Parameter

Es ist nicht für diejenigen geeignet, die "den EA suchen, der Sie in einem Monat zum Millionär macht":

Solche Produkte gibt es nicht und oft verbergen sich dahinter riskante Mechanismen wie Martingale oder Grid.

Warum No Martingale Gold Digger wählen

- Sauberer und verständlicher Algorithmus

- Keine Tricks und keine künstlich erzeugten 45° Equity-Kurven

- Stop Loss immer aktiv

- Verifiziert mit über einem Jahr realem Handel

- Robust gegenüber Spread-Variationen

- Funktioniert sowohl mit CFDs als auch Futures

- Ein professioneller EA - kein Spielzeug