GoldBreaker EA

Goldbreaker - fortgeschrittenes morgendliches Breakout-System

Goldbreaker ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für den Handel mit der morgendlichen Liquiditätsausweitung des XAUUSD entwickelt wurde.

Er berechnet automatisch eine Preisspanne zwischen den von Ihnen ausgewählten Stunden, zeichnet diese visuell auf dem Chart ein und eröffnet Trades, wenn der Preis diese Spanne über- oder unterschreitet.

Der EA umfasst mehrere Modelle für die Positionsgröße, eine flexible TP/SL-Logik, Trailing-Stop-Modi, Grenzen für die Handelshäufigkeit, Bereichsfilterung und detaillierte Zeitsteuerungen, wodurch er sich sehr gut an unterschiedliche Risikoprofile und Handelsbedingungen anpassen lässt.

Empfohlen:



Mindesteinlage $40

Handelt mit XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, US30, NAS100 & GER40

Arbeitet auf jedem Zeitrahmen

EA verwendet GMT +3





Hauptmerkmale

Automatisiertes Range-basiertes Breakout-System

Berechnet die High/Low-Range unter Verwendung des von Ihnen definierten Zeitfensters Zeichnet ein sauberes Rechteck, das die Breakout-Zone des Tages anzeigt

Bricht in Kauf- oder Verkaufspositionen aus, abhängig von der Preisbewegung

Ein Handel pro Breakout (optionale Limits)

Einstellbare Pufferpunkte zur Vermeidung von vorzeitigen Triggern



Allgemeine Einstellungen



Zeitrahmen für die Bereichsberechnung



Wählen Sie den Chart-Zeitrahmen für die tägliche Range-Erkennung

Empfohlen: Verwenden Sie Periode_M1 für den Live-Handel

Im Strategy Tester können Sie andere Zeitrahmen verwenden, wenn die M1-Daten begrenzt sind.





Handelsvolumen-Modi

Goldbreaker bietet 4 Systeme zur Positionsgrößenbestimmung:

1. Festes Volumen

Verwendet eine feste Losgröße für jeden Handel.

2. Volumen verwaltet

Verwendet " Feste Lots" für jeden "Feste Lots pro x Geld " Betrag auf Ihrem Konto.

3. Prozentsatz des Volumens

Das Risiko wird so berechnet, dass der festgelegte Prozentsatz des Kontosaldos verloren geht , wenn der anfängliche Stop-Loss erreicht wird.

4. Volumen Geld

Die Losgröße basiert auf dem genauen Geldbetrag, den Sie riskieren möchten, wenn der SL getroffen wird.

Eingaben enthalten:

Handelsvolumen

Feste Lots

Feste Lose pro x Geld

Risiko Prozentsatz des Saldos

Risiko Geld

Auftragspuffer Punkte

Tp & Sl Berechnungsmodi

Wählen Sie aus, wie Take Profit- und Stop Loss-Niveaus berechnet werden:

Modus aus

Es wird kein TP oder SL gesetzt.

Modus Faktor

TP/SL = Vielfaches der Bereichsgröße.

Modus Prozentsatz

TP/SL = Prozentsatz des Range-Hochs (Kauf) oder -Tiefs (Verkauf).

Modus Punkte

TP/SL = Fester Punktabstand (1 Punkt = kleinste Tickgröße).

Eingaben:

Zielmodus & Zielwert

Stoppmodus & Stoppwert

Zeiteinstellungen

Definieren Sie Ihre tägliche Handelsstruktur:

Bereichsanfang Stunde & Minute

Bereichsende Stunde & Minute

Löschen von Aufträgen Stunde & Minute

Positionen schließen (wahr/falsch)

Positionen schließen Stunde & Minute

Damit haben Sie die volle Kontrolle über die täglichen Sitzungen und den Ablauf von Aufträgen.

Trailing-Stop- und Break-even-Einstellungen

goldbreaker bietet drei Trailing-Systeme:

Tsl-Modus aus

Trailing-Stop deaktiviert.

Tsl-Modus Prozent

Trailing SL ist ein Prozentsatz des Einstiegspreises.

Tsl-Modus Punkte

Der Trailing SL ist ein fester Punktabstand.

Break-even-Eingaben:

BE-Modus

BE Stop Trigger Wert

BE Stop Pufferwert

Nachlaufende Stopp-Eingänge:

TSL-Modus

TSL Auslöser Wert

TSL-Wert

TSL-Schritt-Wert

Einstellungen zur Handelsfrequenz

Handel pro Tag begrenzen:

Max. Long-Trades

Max. Short-Trades

Max Total Trades

Nützlich zur Vermeidung von Over-Trading während volatiler Sitzungen.

Bereichsfilter-Einstellungen

Steuern Sie, welche Bereiche handelbar sind:

Min Range Punkte

Min Bereich Prozent

Max Bereich Punkte

Max Bereich Prozent

Diese Filter helfen, ungeeignete Ausbruchszonen zu entfernen.

Weitere Einstellungen

Zusätzliche Anpassungen:

Bereich Farbe

Kommentar zur Bestellung

Magische Zahl

Chart-Kommentar

Debug-Modus

Backtesting

Für beste Ergebnisse im Strategy Tester:

Verwenden Sie Every Tick Based on Real TicksVerwenden Sie, wenn möglich, Period_M1 für die BereichsberechnungSorgen Sie für ausreichend historische M1-Daten