GoldBreaker EA
- Experten
- Lorenzo Edward Beukes
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 September 2025
- Aktivierungen: 5
Goldbreaker - fortgeschrittenes morgendliches Breakout-System
Goldbreaker ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für den Handel mit der morgendlichen Liquiditätsausweitung des XAUUSD entwickelt wurde.
Er berechnet automatisch eine Preisspanne zwischen den von Ihnen ausgewählten Stunden, zeichnet diese visuell auf dem Chart ein und eröffnet Trades, wenn der Preis diese Spanne über- oder unterschreitet.
Der EA umfasst mehrere Modelle für die Positionsgröße, eine flexible TP/SL-Logik, Trailing-Stop-Modi, Grenzen für die Handelshäufigkeit, Bereichsfilterung und detaillierte Zeitsteuerungen, wodurch er sich sehr gut an unterschiedliche Risikoprofile und Handelsbedingungen anpassen lässt.
Empfohlen:
- Mindesteinlage $40
- Handelt mit XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, US30, NAS100 & GER40
- Arbeitet auf jedem Zeitrahmen
- EA verwendet GMT +3
HauptmerkmaleAutomatisiertes Range-basiertes Breakout-System
- Berechnet die High/Low-Range unter Verwendung des von Ihnen definierten Zeitfensters Zeichnet ein sauberes Rechteck, das die Breakout-Zone des Tages anzeigt
- Bricht in Kauf- oder Verkaufspositionen aus, abhängig von der Preisbewegung
- Ein Handel pro Breakout (optionale Limits)
- Einstellbare Pufferpunkte zur Vermeidung von vorzeitigen Triggern
Allgemeine Einstellungen
Zeitrahmen für die Bereichsberechnung
- Wählen Sie den Chart-Zeitrahmen für die tägliche Range-Erkennung
- Empfohlen: Verwenden Sie Periode_M1 für den Live-Handel
- Im Strategy Tester können Sie andere Zeitrahmen verwenden, wenn die M1-Daten begrenzt sind.
Goldbreaker bietet 4 Systeme zur Positionsgrößenbestimmung:1. Festes Volumen
Verwendet eine feste Losgröße für jeden Handel.2. Volumen verwaltet
Verwendet " Feste Lots" für jeden "Feste Lots pro x Geld " Betrag auf Ihrem Konto.3. Prozentsatz des Volumens
Das Risiko wird so berechnet, dass der festgelegte Prozentsatz des Kontosaldos verloren geht , wenn der anfängliche Stop-Loss erreicht wird.4. Volumen Geld
Die Losgröße basiert auf dem genauen Geldbetrag, den Sie riskieren möchten, wenn der SL getroffen wird.
Eingaben enthalten:
- Handelsvolumen
- Feste Lots
- Feste Lose pro x Geld
- Risiko Prozentsatz des Saldos
- Risiko Geld
-
Auftragspuffer Punkte
Wählen Sie aus, wie Take Profit- und Stop Loss-Niveaus berechnet werden:Modus aus
Es wird kein TP oder SL gesetzt.Modus Faktor
TP/SL = Vielfaches der Bereichsgröße.Modus Prozentsatz
TP/SL = Prozentsatz des Range-Hochs (Kauf) oder -Tiefs (Verkauf).Modus Punkte
TP/SL = Fester Punktabstand (1 Punkt = kleinste Tickgröße).
Eingaben:
- Zielmodus & Zielwert
- Stoppmodus & Stoppwert
Definieren Sie Ihre tägliche Handelsstruktur:
- Bereichsanfang Stunde & Minute
- Bereichsende Stunde & Minute
- Löschen von Aufträgen Stunde & Minute
- Positionen schließen (wahr/falsch)
- Positionen schließen Stunde & Minute
Damit haben Sie die volle Kontrolle über die täglichen Sitzungen und den Ablauf von Aufträgen.Trailing-Stop- und Break-even-Einstellungen
goldbreaker bietet drei Trailing-Systeme:Tsl-Modus aus
Trailing-Stop deaktiviert.Tsl-Modus Prozent
Trailing SL ist ein Prozentsatz des Einstiegspreises.Tsl-Modus Punkte
Der Trailing SL ist ein fester Punktabstand.
Break-even-Eingaben:
- BE-Modus
- BE Stop Trigger Wert
- BE Stop Pufferwert
Nachlaufende Stopp-Eingänge:
- TSL-Modus
- TSL Auslöser Wert
- TSL-Wert
- TSL-Schritt-Wert
Handel pro Tag begrenzen:
- Max. Long-Trades
- Max. Short-Trades
- Max Total Trades
Nützlich zur Vermeidung von Over-Trading während volatiler Sitzungen.Bereichsfilter-Einstellungen
Steuern Sie, welche Bereiche handelbar sind:
- Min Range Punkte
- Min Bereich Prozent
- Max Bereich Punkte
- Max Bereich Prozent
Diese Filter helfen, ungeeignete Ausbruchszonen zu entfernen.Weitere Einstellungen
Zusätzliche Anpassungen:
- Bereich Farbe
- Kommentar zur Bestellung
- Magische Zahl
- Chart-Kommentar
- Debug-Modus
Für beste Ergebnisse im Strategy Tester:Verwenden Sie Every Tick Based on Real Ticks
Verwenden Sie, wenn möglich, Period_M1 für die Bereichsberechnung
Sorgen Sie für ausreichend historische M1-Daten