GoldBreaker EA

Goldbreaker - fortgeschrittenes morgendliches Breakout-System

Goldbreaker ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für den Handel mit der morgendlichen Liquiditätsausweitung des XAUUSD entwickelt wurde.
Er berechnet automatisch eine Preisspanne zwischen den von Ihnen ausgewählten Stunden, zeichnet diese visuell auf dem Chart ein und eröffnet Trades, wenn der Preis diese Spanne über- oder unterschreitet.

Der EA umfasst mehrere Modelle für die Positionsgröße, eine flexible TP/SL-Logik, Trailing-Stop-Modi, Grenzen für die Handelshäufigkeit, Bereichsfilterung und detaillierte Zeitsteuerungen, wodurch er sich sehr gut an unterschiedliche Risikoprofile und Handelsbedingungen anpassen lässt.

Empfohlen:

  • Mindesteinlage $40
  • Handelt mit XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, US30, NAS100 & GER40
  • Arbeitet auf jedem Zeitrahmen
  • EA verwendet GMT +3

Hauptmerkmale

Automatisiertes Range-basiertes Breakout-System
  • Berechnet die High/Low-Range unter Verwendung des von Ihnen definierten Zeitfensters Zeichnet ein sauberes Rechteck, das die Breakout-Zone des Tages anzeigt
  • Bricht in Kauf- oder Verkaufspositionen aus, abhängig von der Preisbewegung

  • Ein Handel pro Breakout (optionale Limits)

  • Einstellbare Pufferpunkte zur Vermeidung von vorzeitigen Triggern

    Allgemeine Einstellungen

    Zeitrahmen für die Bereichsberechnung

    • Wählen Sie den Chart-Zeitrahmen für die tägliche Range-Erkennung
    • Empfohlen: Verwenden Sie Periode_M1 für den Live-Handel
    • Im Strategy Tester können Sie andere Zeitrahmen verwenden, wenn die M1-Daten begrenzt sind.

      Handelsvolumen-Modi

      Goldbreaker bietet 4 Systeme zur Positionsgrößenbestimmung:

      1. Festes Volumen

      Verwendet eine feste Losgröße für jeden Handel.

      2. Volumen verwaltet

      Verwendet " Feste Lots" für jeden "Feste Lots pro x Geld " Betrag auf Ihrem Konto.

      3. Prozentsatz des Volumens

      Das Risiko wird so berechnet, dass der festgelegte Prozentsatz des Kontosaldos verloren geht , wenn der anfängliche Stop-Loss erreicht wird.

      4. Volumen Geld

      Die Losgröße basiert auf dem genauen Geldbetrag, den Sie riskieren möchten, wenn der SL getroffen wird.

      Eingaben enthalten:

      • Handelsvolumen
      • Feste Lots
      • Feste Lose pro x Geld
      • Risiko Prozentsatz des Saldos
      • Risiko Geld

      • Auftragspuffer Punkte

        Tp & Sl Berechnungsmodi

        Wählen Sie aus, wie Take Profit- und Stop Loss-Niveaus berechnet werden:

        Modus aus

        Es wird kein TP oder SL gesetzt.

        Modus Faktor

        TP/SL = Vielfaches der Bereichsgröße.

        Modus Prozentsatz

        TP/SL = Prozentsatz des Range-Hochs (Kauf) oder -Tiefs (Verkauf).

        Modus Punkte

        TP/SL = Fester Punktabstand (1 Punkt = kleinste Tickgröße).

        Eingaben:

        • Zielmodus & Zielwert
        • Stoppmodus & Stoppwert
          Zeiteinstellungen

          Definieren Sie Ihre tägliche Handelsstruktur:

          • Bereichsanfang Stunde & Minute
          • Bereichsende Stunde & Minute
          • Löschen von Aufträgen Stunde & Minute
          • Positionen schließen (wahr/falsch)
          • Positionen schließen Stunde & Minute

            Damit haben Sie die volle Kontrolle über die täglichen Sitzungen und den Ablauf von Aufträgen.

            Trailing-Stop- und Break-even-Einstellungen

            goldbreaker bietet drei Trailing-Systeme:

            Tsl-Modus aus

            Trailing-Stop deaktiviert.

            Tsl-Modus Prozent

            Trailing SL ist ein Prozentsatz des Einstiegspreises.

            Tsl-Modus Punkte

            Der Trailing SL ist ein fester Punktabstand.

            Break-even-Eingaben:

            • BE-Modus
            • BE Stop Trigger Wert
            • BE Stop Pufferwert

              Nachlaufende Stopp-Eingänge:

              • TSL-Modus
              • TSL Auslöser Wert
              • TSL-Wert
              • TSL-Schritt-Wert
                Einstellungen zur Handelsfrequenz

                Handel pro Tag begrenzen:

                • Max. Long-Trades
                • Max. Short-Trades
                • Max Total Trades

                  Nützlich zur Vermeidung von Over-Trading während volatiler Sitzungen.

                  Bereichsfilter-Einstellungen

                  Steuern Sie, welche Bereiche handelbar sind:

                  • Min Range Punkte
                  • Min Bereich Prozent
                  • Max Bereich Punkte
                  • Max Bereich Prozent

                    Diese Filter helfen, ungeeignete Ausbruchszonen zu entfernen.

                    Weitere Einstellungen

                    Zusätzliche Anpassungen:

                    • Bereich Farbe
                    • Kommentar zur Bestellung
                    • Magische Zahl
                    • Chart-Kommentar
                    • Debug-Modus
                      Backtesting

                      Für beste Ergebnisse im Strategy Tester:

                      Verwenden Sie Every Tick Based on Real Ticks
                      Verwenden Sie, wenn möglich, Period_M1 für die Bereichsberechnung
                      Sorgen Sie für ausreichend historische M1-Daten
