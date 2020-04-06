GoldBreaker EA

Goldbreaker - sistema avanzado de escapadas matinales

Goldbreaker es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operar la expansión de liquidez matutina en XAUUSD .
Calcula automáticamente un rango de precios entre las horas seleccionadas, lo dibuja visualmente en el gráfico y abre operaciones cuando el precio rompe por encima o por debajo de ese rango.

El AE incluye múltiples modelos de tamaño de posición, lógica TP/SL flexible, modos de trailing stop, límites de frecuencia de operaciones, filtrado de rangos y controles de tiempo detallados, lo que lo hace muy adaptable a diferentes perfiles de riesgo y condiciones de negociación.

Recomendado:

  • Depósito mínimo $40
  • Opera con XAUUSD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, US30, NAS100 y GER40
  • Trabaja en cualquier marco de tiempo
  • EA utiliza GMT +3

Características principales

Sistema automatizado de ruptura basado en rangos
  • Calcula el rango alto/bajo utilizando la ventana de tiempo definida Dibuja un rectángulo limpio que muestra la zona de ruptura del día
  • Rompe en posiciones de compra o venta dependiendo del movimiento del precio

  • Una operación por ruptura (límites opcionales)

  • Puntos de amortiguación ajustables para evitar activaciones prematuras

    Ajustes generales

    Marco temporal para el cálculo del rango

    • Seleccione el marco temporal del gráfico para la detección diaria de rangos
    • Recomendado: Utilice Period_M1 para operar en vivo
    • En el Probador de Estrategias, puede utilizar otros marcos temporales cuando los datos M1 son limitados

      Modos de volumen de negociación

      Goldbreaker ofrece 4 sistemas de dimensionamiento de posiciones:

      1. Volumen Fijo

      Utiliza un tamaño de lote fijo para cada operación.

      2. Volumen Gestionado

      Utiliza " Lotes Fijos" por cada cantidad de "Lotes Fijos Por x Dinero " en su cuenta.

      3. Volumen Porcentual

      El riesgo se calcula de manera que el porcentaje establecido del saldo de la cuenta se pierde si se alcanza el Stop Loss inicial.

      4. Volumen Dinero

      El tamaño del lote se basa en la cantidad exacta de dinero que desea arriesgar si se alcanza el SL.

      Entradas incluidas:

      • Volumen de negociación
      • Lotes fijos
      • Lotes fijos por x dinero
      • Riesgo Porcentaje de Saldo
      • Riesgo Dinero

      • Puntos de Amortiguación de Órdenes

        Modos de cálculo de Tp & Sl

        Elija cómo se calculan los niveles de Take Profit y Stop Loss:

        Modo off

        No se coloca TP o SL.

        Modo Factor

        TP/SL = Múltiplo del tamaño del rango.

        Modo Porcentaje

        TP/SL = Porcentaje del máximo (compra) o mínimo (venta) del rango.

        Modo Puntos

        TP/SL = Distancia de puntos fija (1 punto = tamaño de tick más pequeño).

        Entradas:

        • Modo objetivo & valor objetivo
        • Modo de parada y valor de parada
          Ajustes de tiempo

          Defina su estructura de negociación diaria:

          • Inicio de rango hora y minuto
          • Rango final hora y minuto
          • Borrar Órdenes Hora y Minuto
          • Cerrar Posiciones (verdadero/falso)
          • Cerrar Posiciones Hora y Minuto

            Esto proporciona un control total sobre las sesiones diarias y el vencimiento de las órdenes.

            Ajustes de trailing stop y break-even

            goldbreaker proporciona tres sistemas de trailing:

            Modo Tsl desactivado

            Trailing stop desactivado.

            Tsl mode percent

            Trailing SL es un porcentaje del precio de entrada.

            Tsl modo puntos

            Trailing SL es una distancia de punto fijo.

            Entradas de punto de equilibrio:

            • Modo BE
            • Valor de disparo de parada BE
            • Valor del búfer de parada BE

              Entradas de trailing stop:

              • Modo TSL
              • Valor de disparo TSL
              • Valor TSL
              • Valor de paso TSL
                Ajustes de frecuencia de negociación

                Limitar las operaciones por día:

                • Máx. operaciones largas
                • Operaciones cortas máx.
                • Total máximo de operaciones

                  Útil para evitar el exceso de operaciones durante sesiones volátiles.

                  Ajustes del filtro de rangos

                  Controla qué rangos son negociables:

                  • Min Rango Puntos
                  • Porcentaje de rango mínimo
                  • Puntos de rango máximo
                  • Porcentaje de rango máximo

                    Estos filtros ayudan a eliminar las zonas de ruptura inadecuadas.

                    Más ajustes

                    Personalización adicional:

                    • Color de rango
                    • Orden Comentario
                    • Número mágico
                    • Comentario del gráfico
                    • Modo depuración
                      Backtesting

                      Para obtener mejores resultados en el Probador de Estrategias

                      Utilice Every Tick Basado en Ticks Reales
                      Utilice Period_M1 para el cálculo de rangos cuando sea posible
                      Asegúrese de disponer de suficientes datos históricos M1
