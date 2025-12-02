Goldstar AI
- Experten
- Lorenzo Edward Beukes
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 2 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
GOLDSTAR AI: Im Devisenhandel zahlt sich Geduld mehr aus als Voraussagen.
SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME!
10 COPIES FOR 160 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE.
Selbstoptimierung > Der Roboter optimiert sich selbst für profitable Einstellungen.
Handbuch und Set-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Setdateien zu erhalten.
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit fortschrittlichem adaptivem Lernen
Technologie der nächsten Generation
GOLDSTAR AI ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - es ist ein hochentwickeltes System mit künstlicher Intelligenz, das sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und weiterentwickelt. Dieser leistungsstarke EA wurde mit modernsten Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt und verändert Ihre Handelserfahrung durch intelligente Automatisierung.
Hinweis: Der Backtest kann ungenau sein, da die Selbstoptimierung im Backtest möglicherweise nicht funktioniert. Außerdem kann der Backtest langsam sein.
Hauptmerkmale
Anforderungen für den Roboter
- Mindesteinlage: $60
- Zeitrahmen: M5
- Paar: XAUUSD/GOLD & USDJPY
Selbst-Optimierungs-Engine
- Adaptives Lernen: Optimiert die Parameter automatisch alle 100 Trades
- Leistungsentwicklung: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage historischer Ergebnisse
- Intelligente Anpassung: Passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an, ohne manuelles Eingreifen
- Neuronale Netzwerkaktivität: Visualisierung der KI-Entscheidungsverarbeitung in Echtzeit
Fortschrittliches Risikomanagement
- Adaptiver Stop-Loss: Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität
- Intelligente Losgröße: KI-unterstützte Optimierung der Positionsgröße
- Breakeven-Schutz: Automatisches Gewinnsicherungssystem
- Trailing-Stop-Technologie: Maximiert Gewinne bei gleichzeitiger Risikominimierung
Intelligente Marktanalyse
Mehrschichtige Signalverarbeitung
- Duales System zur Trenderkennung: Schnelle und langsame Analyse
- Integration benutzerdefinierter Indikatoren: Proprietäre Algorithmen zur Bewegungserkennung
- Marktstimmungsanalyse: Stimmungsauswertung in Echtzeit
- Konfidenzmesser: Visuelle AI-Konfidenzniveaus für jeden Handel
Intelligentes Filtersystem
- Integration von Nachrichtenfiltern: Vermeidet aufsehenerregende Nachrichtenereignisse
- Zeitbasierter Handel: Anpassbare Handelszeiten für optimale Performance
- Freitagsschutz: Intelligentes Risikomanagement am Wochenende
- Währungsspezifische Analyse: Fokussiert auf die wichtigsten Währungspaare
Professionelle Handelsfunktionen
Flexibles Lot-Management
- Automatische Lot-Größe: Aktienbasierte Positionsskalierung (0,01 Lot pro $100)
- Option Festes Lot: Manuelle Kontrolle der Losgröße für konservative Händler
- Risikoangepasste Größenanpassung: KI-gestützte Positionsoptimierung
Erweiterte Steuerelemente
- Mindestgewinnrate-Schwelle: Erhält eine Erfolgsquote von 60%+
- Maximale Optimierungszyklen: Verhindert Überoptimierung (max. 50 Zyklen)
- Parameter-Entwicklung: Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung
- Leistungsverfolgung: Umfassende Statistiken und Analysen
Professionelles Dashboard
Überwachung in Echtzeit
- AI-Statusanzeige: Live-Anzeige der Aktivitäten der künstlichen Intelligenz
- Visualisierung der Marktstimmung: Analyse der aktuellen Marktstimmung
- Neuronale Netzwerkaktivität: Visuelle Darstellung der KI-Entscheidungsfindung
- Animierte Elemente: Dynamische, ansprechende Benutzeroberfläche
- Leistungsmetriken: Umfassende Handelsstatistiken
Anpassbare Schnittstelle
- Einstellbare Position: Personalisieren Sie die Position des Dashboards
- Optionen ein-/ausblenden: Steuerung der Informationsanzeige
- Professionelles Design: Sauberes, intuitives Layout
- Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Datenaktualisierung
Warum GOLDSTAR AI wählen?
Selbstlernende Technologie - Verbessert kontinuierlich die Leistung
Fortschrittliches Risikomanagement - Schützt Ihr Kapital auf intelligente Weise
Professionelle Qualität - Algorithmen in institutioneller Qualität
Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit leistungsstarken Anpassungsmöglichkeiten
Bewährte Ergebnisse - Optimiert für beständige Rentabilität
24/7-Betrieb - Verpasst nie eine Handelsmöglichkeit
Unterstützung mehrerer Währungen - Funktioniert mit den wichtigsten Devisenpaaren
News-Aware Trading - Vermeidet risikoreiche Marktereignisse
Perfekt für:
- Seriöse Trader, die KI-gestützte Automatisierung suchen
- Vielbeschäftigte Berufstätige, die freihändig handeln möchten
- Risikobewusste Anleger, die Wert auf Kapitalschutz legen
- Technisch versierte Trader, die modernste Technologie nutzen
- Portfoliomanager, die zuverlässige, konsistente Erträge benötigen
SELBST-OPTIMIERUNG
Wie es funktioniert:
- Kontinuierliche Überwachung: Das System verfolgt die Performance eines jeden Trades
- Intelligente Auslöser: Wenn die Gewinnrate unter 60% fällt ODER nach 100 Trades, beginnt die Optimierung
- Parameter-Tests: Testet 5 verschiedene Parameterkombinationen mit intelligentem Scoring
- Adaptive Anwendung: Wendet die besten Parameter an, wenn sie eine Verbesserung von mehr als 5% aufweisen
- Visuelles Feedback: Dashboard zeigt Optimierungsstatus, adaptive Werte und Countdowns
Vorteile:
- Automatische Verbesserung: EA wird im Laufe der Zeit ohne manuelle Eingriffe besser
- Marktanpassung: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an
- Risikomanagement: Reduziert das Risiko bei schlechter Performance, erhöht es bei guter Performance
- Professionelles Erscheinungsbild: Zeigt fortgeschrittene KI-ähnliche selbstlernende Fähigkeiten
Das System nutzt realistische Marktanalysen (Volatilität, Performance-Tracking), um intelligente Anpassungen vorzunehmen.
Starten Sie noch heute
Verändern Sie Ihren Handel mit der Kraft der künstlichen Intelligenz. GOLDSTAR AI repräsentiert die Zukunft des automatisierten Handels - anspruchsvoll, anpassungsfähig und profitabel.
DM HIER: https: //www.mql5.com/en/users/stargogs
Erleben Sie den Unterschied, den echte künstliche Intelligenz für Ihren Handelserfolg ausmacht.
Erstellt von Stargogs - Ihr Partner für intelligentes Trading.