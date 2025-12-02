Goldstar AI

GOLDSTAR AI: Im Devisenhandel zahlt sich Geduld mehr aus als Voraussagen.

SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME!

10 COPIES FOR 160 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE.

Selbstoptimierung > Der Roboter optimiert sich selbst für profitable Einstellungen.

Handbuch und Set-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Setdateien zu erhalten.

GOLDSTAR AI - Der ultimative selbstoptimierende Handelsroboter

Revolutionieren Sie Ihren Handel mit fortschrittlichem adaptivem Lernen

Technologie der nächsten Generation

GOLDSTAR AI ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - es ist ein hochentwickeltes System mit künstlicher Intelligenz, das sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und weiterentwickelt. Dieser leistungsstarke EA wurde mit modernsten Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt und verändert Ihre Handelserfahrung durch intelligente Automatisierung.

Hinweis: Der Backtest kann ungenau sein, da die Selbstoptimierung im Backtest möglicherweise nicht funktioniert. Außerdem kann der Backtest langsam sein.

Hauptmerkmale

Anforderungen für den Roboter

  • Mindesteinlage: $60
  • Zeitrahmen: M5
  • Paar: XAUUSD/GOLD & USDJPY

Selbst-Optimierungs-Engine

  • Adaptives Lernen: Optimiert die Parameter automatisch alle 100 Trades
  • Leistungsentwicklung: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage historischer Ergebnisse
  • Intelligente Anpassung: Passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an, ohne manuelles Eingreifen
  • Neuronale Netzwerkaktivität: Visualisierung der KI-Entscheidungsverarbeitung in Echtzeit

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Adaptiver Stop-Loss: Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität
  • Intelligente Losgröße: KI-unterstützte Optimierung der Positionsgröße
  • Breakeven-Schutz: Automatisches Gewinnsicherungssystem
  • Trailing-Stop-Technologie: Maximiert Gewinne bei gleichzeitiger Risikominimierung

Intelligente Marktanalyse

Mehrschichtige Signalverarbeitung

  • Duales System zur Trenderkennung: Schnelle und langsame Analyse
  • Integration benutzerdefinierter Indikatoren: Proprietäre Algorithmen zur Bewegungserkennung
  • Marktstimmungsanalyse: Stimmungsauswertung in Echtzeit
  • Konfidenzmesser: Visuelle AI-Konfidenzniveaus für jeden Handel

Intelligentes Filtersystem

  • Integration von Nachrichtenfiltern: Vermeidet aufsehenerregende Nachrichtenereignisse
  • Zeitbasierter Handel: Anpassbare Handelszeiten für optimale Performance
  • Freitagsschutz: Intelligentes Risikomanagement am Wochenende
  • Währungsspezifische Analyse: Fokussiert auf die wichtigsten Währungspaare

Professionelle Handelsfunktionen

Flexibles Lot-Management

  • Automatische Lot-Größe: Aktienbasierte Positionsskalierung (0,01 Lot pro $100)
  • Option Festes Lot: Manuelle Kontrolle der Losgröße für konservative Händler
  • Risikoangepasste Größenanpassung: KI-gestützte Positionsoptimierung

Erweiterte Steuerelemente

  • Mindestgewinnrate-Schwelle: Erhält eine Erfolgsquote von 60%+
  • Maximale Optimierungszyklen: Verhindert Überoptimierung (max. 50 Zyklen)
  • Parameter-Entwicklung: Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung
  • Leistungsverfolgung: Umfassende Statistiken und Analysen

Professionelles Dashboard

Überwachung in Echtzeit

  • AI-Statusanzeige: Live-Anzeige der Aktivitäten der künstlichen Intelligenz
  • Visualisierung der Marktstimmung: Analyse der aktuellen Marktstimmung
  • Neuronale Netzwerkaktivität: Visuelle Darstellung der KI-Entscheidungsfindung
  • Animierte Elemente: Dynamische, ansprechende Benutzeroberfläche
  • Leistungsmetriken: Umfassende Handelsstatistiken

Anpassbare Schnittstelle

  • Einstellbare Position: Personalisieren Sie die Position des Dashboards
  • Optionen ein-/ausblenden: Steuerung der Informationsanzeige
  • Professionelles Design: Sauberes, intuitives Layout
  • Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Datenaktualisierung

Warum GOLDSTAR AI wählen?

Selbstlernende Technologie - Verbessert kontinuierlich die Leistung
Fortschrittliches Risikomanagement - Schützt Ihr Kapital auf intelligente Weise
Professionelle Qualität - Algorithmen in institutioneller Qualität
Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit leistungsstarken Anpassungsmöglichkeiten
Bewährte Ergebnisse - Optimiert für beständige Rentabilität
24/7-Betrieb - Verpasst nie eine Handelsmöglichkeit
Unterstützung mehrerer Währungen - Funktioniert mit den wichtigsten Devisenpaaren
News-Aware Trading - Vermeidet risikoreiche Marktereignisse

Perfekt für:

  • Seriöse Trader, die KI-gestützte Automatisierung suchen
  • Vielbeschäftigte Berufstätige, die freihändig handeln möchten
  • Risikobewusste Anleger, die Wert auf Kapitalschutz legen
  • Technisch versierte Trader, die modernste Technologie nutzen
  • Portfoliomanager, die zuverlässige, konsistente Erträge benötigen

SELBST-OPTIMIERUNG

Wie es funktioniert:

  1. Kontinuierliche Überwachung: Das System verfolgt die Performance eines jeden Trades
  2. Intelligente Auslöser: Wenn die Gewinnrate unter 60% fällt ODER nach 100 Trades, beginnt die Optimierung
  3. Parameter-Tests: Testet 5 verschiedene Parameterkombinationen mit intelligentem Scoring
  4. Adaptive Anwendung: Wendet die besten Parameter an, wenn sie eine Verbesserung von mehr als 5% aufweisen
  5. Visuelles Feedback: Dashboard zeigt Optimierungsstatus, adaptive Werte und Countdowns

Vorteile:

  • Automatische Verbesserung: EA wird im Laufe der Zeit ohne manuelle Eingriffe besser
  • Marktanpassung: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an
  • Risikomanagement: Reduziert das Risiko bei schlechter Performance, erhöht es bei guter Performance
  • Professionelles Erscheinungsbild: Zeigt fortgeschrittene KI-ähnliche selbstlernende Fähigkeiten

Das System nutzt realistische Marktanalysen (Volatilität, Performance-Tracking), um intelligente Anpassungen vorzunehmen.

Starten Sie noch heute

Verändern Sie Ihren Handel mit der Kraft der künstlichen Intelligenz. GOLDSTAR AI repräsentiert die Zukunft des automatisierten Handels - anspruchsvoll, anpassungsfähig und profitabel.

DM HIER: https: //www.mql5.com/en/users/stargogs

Erleben Sie den Unterschied, den echte künstliche Intelligenz für Ihren Handelserfolg ausmacht.

Erstellt von Stargogs - Ihr Partner für intelligentes Trading.

Empfohlene Produkte
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Super Smart Triangle XXX
Giorgi Durgarian
Experten
Unser SMART TRIANGLE EA ist irgendwie wie ein Raster, aber er unterscheidet sich VIEL zu sehr von gewöhnlichen Raster- und Martingal-Strategien, weil wir immer im DREIECK handeln. Zum Beispiel werden in jeder Situation 3 Aufträge zur gleichen Zeit geöffnet (Zum Beispiel EURUSD, EURGBP und GBPUSD in diesem Dreieck. In jeder Situation spielt es keine Rolle, ob GBPUSD steigt oder fällt, wir haben immer EURGBP, der unsere Position absichert und im Falle eines volatilen Marktes Schutz bietet. Diese
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Tritt unser ... bei       MQL5-Gruppe       um die neuesten Set-Dateien
Range Breakout EA
BM Trading GmbH
4.6 (15)
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen auf dem mql5-Markt ist dies eine ECHTE Daytrading-Strategie. Es verwendet keine Martingale- oder Grid-Funktionalitäten und folgt einem logischen Konzept. Der Range Breakout Expert Advisor kann zum Handeln von Zeitbereichen verwendet werden. Der Markt findet oft in den Morgenstunden seine Richtung und folgt diesem Trend dann für den restlichen Tag. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um diese Trends nach dem morgendlichen Ausbruch zu traden. Dennoch
BBMA Mania
Ade Imba Wahyu Pratama -
Experten
BBMA ist eine Verschmelzung von 2 Indikatoren, nämlich dem Bollinger Band und dem Gleitenden Durchschnitt. Das Grundgesetz des BBMA besagt, dass der gleitende Durchschnitt nicht außerhalb des Bollinger Bandes liegen darf und dass der Candlestick nicht außerhalb des Bollinger Bandes schließen darf. Setup im Bollinger Band Aus den Grundlagen des BBMA geht klar hervor, dass ein MA, der außerhalb des Bollinger Bandes schließt, ein bestimmtes Setup darstellt. Und wenn Candlestick außerhalb des Bollin
Bollinger Band Scalper
Ross Adam Langlands Nelson
Experten
Bollinger Band Scalper EA Dieser EA eröffnet den Handel, wenn der Kurs die Bollinger Bänder erreicht und von ihnen abprallt. Er schließt den Handel, wenn er das entgegengesetzte Bollinger Band erreicht oder wenn der Kurs in den Trailing-Stoploss umschlägt. Die Größe der Positionen richtet sich dynamisch nach dem Kontostand des Benutzers. Der EA wartet, bis der Kurs das Bollinger Band durchquert, und eröffnet dann eine Marktorder zu einem bestimmten Prozentsatz der Bandbreite des vom Benutzer gew
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experten
r-Trend Sync Robot ist ein Expert Advisor für besonders volatile Märkte wie XAUUSD mit dynamischer Losgröße. Hauptmerkmale des EA : Der Algorithmus des Advisors basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Die Analyse historischer Daten half dem Berater, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu e
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Experten
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: ! !MYFXBOOK COMING SOON!! !!WEIHNACHTSVERKAUFSPREIS, VERFÜGBAR BIS 26.12.2025!! ! !URSPRÜNGLICHER PREIS 1149$, NEUER PREIS 799$!! XAUUSD - Gold Only: Offizielles Signal unter Live-Bedingungen Bei Community-Signalen, die nicht in der MQL5-Produktbeschreibung enthalten sind, übernehmen wir keine Garantie für deren Relevanz. Nehmen Sie am MQL-Gruppen-Chat teil, wo Sie unter die Haube schauen und Antworten auf Ihre Fragen finden können https://www.mql5.com/en/me
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experten
EXPERT AMAZO DEMO ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit WIN (Mini-Index) und WDO (Mini-Dollar) entwickelt wurde und nur auf DEMO-Konten verwendet werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung einiger Indikatoren wie Parabolic Sars, gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, Fibonacci, usw. Arbeiten nach 3 Strategie-Modi, AMAZO versucht, Marktbewegungen mit Operationen gegen und für den Trend vorherzusagen . Treten Sie unserer WhatsApp-Gruppe
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Experten
Lions share AtrLine MT5 ist ein Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die Trendfolge entwickelt wurde. Seine Strategie basiert auf dem ATR-Line-Indikator , der auf der Average True Range (ATR) und einem Moving Average (MA) aufbaut. Der Expert Advisor erkennt die Trendrichtung, wenn der Kurs die Linie des Indikators durchbricht, und verwendet einen zusätzlichen Filter, um die Signale zu bestätigen, was dazu beiträgt, Fehleinstiege herauszufiltern. Dank seiner flexiblen Money-Manageme
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experten
DYJ BoS EA verwendet den DYJ BoS-Indikator als fundamentale Strategie, um Veränderungen in den Trends der Marktstruktur zu erkennen. Sobald die Aufwärts- und Abwärtstrendlinien diese UN- oder DN-Linien durchbrechen, werden die entsprechenden Varianten automatisch vom Markt geöffnet. Um die Genauigkeit der Schließung zu verbessern, wird in der Regel empfohlen, keinen Stop-Loss und Take-Profit zu setzen. Die Endposition wird normalerweise beim nächsten Durchbruchspunkt in der gleichen Richtung od
Volatility 75 Slow and Steady Bot
Peter Jack David Ackermann
Experten
Der Expert Advisor "Volatility 75 - Slow and Steady" wurde für den Handel mit der Volatilität 75 entwickelt, die nur über den Broker Deriv verfügbar ist. Ich würde nicht empfehlen, es auf einem anderen Symbol als Volatility 75 zu verwenden, obwohl es auf anderen Symbolen funktioniert, wurde dieser Bot mit Volatility 75 (Vix75) im Hinterkopf optimiert und kodiert. Wenn Sie ihn auf einem anderen Symbol verwenden, müssen Sie Einstellungen finden, die gut mit diesem Symbol funktionieren. Obwohl d
Gold Smart Turtle
Premananth R
Experten
Gold Smart Turtle - Expert Advisor für XAUUSD (MT5) Empfohlenes Handels-Setup Handels-Symbol: XAUUSD Broker-Typ: ECN / RAW / Low-Spread-Broker (empfohlen) Zeitrahmen: M5 (fest) Strategie-Typ: Regelbasiertes technisches Handelssystem Handelsmodus: Einzelorder-Ausführung Mindesteinlage: $100 USD (oder Gegenwert) Broker & Konto-Kompatibilität Funktioniert mit allen Broker-Kursformaten (2-stellig / 3-stellig) Unterstützt jede Kontobasiswährung Kompatibel mit allen XAUUSD-Symbolvarianten Unabhängig v
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
ACDO Brasil
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter eröffnet eine Kauf- oder Verkaufsposition anhand der Zeichen. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Die Filter werden verwendet, um die Genauigkeit der Signale zu erhöhen und wenn sie aktiviert sind und Ihre Kriterien nicht erfüllen, wird der
AV BuyLow SellHigh EA Full
Anja Vivia Vogel
Experten
"AV BuyLow SellHigh EA Full" ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 5, welcher aus dem simplen "AV Preview" entstanden ist. Die Ursprungsidee war, vom letzten Einstiegspreis aus gesehen, tiefer zu kaufen und höher zu verkaufen. Auf Wunsch habe ich diesen weiter entwickelt und versucht seine Trendschwäche zu beheben. Dieser EA verfügt über mehr Einstellungen als die kostenlose Minlot-Version. Strategie: Anhand der Größe eines angezeigten Rechteckes wird entschieden, ob Range Trading durchg
Aureus Mean Reversion
Giovanni Diamente
Experten
Aureus Mean Reversion: Professioneller Gold-Scalping-Algorithmus Beschreibung Die meisten Gold-EAs scheitern, weil sie dem Preis (Breakout) hinterherlaufen und den typischen "Stop-Hunting"-Bewegungen des XAUUSD zum Opfer fallen. Aureus Mean Reversion macht das Gegenteil. Er nutzt eine fortschrittliche Mean-Reversion-Logik , die auf Volatilität (Bollinger Bands) und Momentum (RSI) basiert, um Marktexzesse zu erkennen und zu handeln, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr am höchsten ist. Warum
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Outside-Day-Trading-Strategie sucht nach einem bestimmten Muster im Kurschart eines Wertpapiers. Das Muster ist durch eine größere Spanne als am Vortag gekennzeichnet, wobei der Tageshöchstwert höher als der Höchstwert des Vortages und der Tiefstwert des Tages niedriger als der Tiefstwert des Vortages ist. Funktioniert mit vielen Symbolen, wie z.B. BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, Öl, Gas, und anderen. BITTE BEWERTEN! Herzlichen Dank! FEATURES: - Echte Strategie - Tägliche Bar-Strategie - Beenden Sie
FREE
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Experten
G7FX PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Erweiterter Order Flow + Volumenprofil Expert Advisor BEWÄHRTE LEISTUNG ÜBER ALLE ZEITRAHMEN HINWEG Multi-Timeframe-Testergebnisse: 30-Minuten (M30): Mehrere Paare getestet - Konsistente Gewinne bei XAUUSD, US500, CADJPY und mehr 15-Minuten (M15): 350+ Trades - Starke Leistung bei Währungspaaren (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minute (M5): 5.510 ausgeführte Trades - Robuste Scalping-Fähigkeit bewiesen bei NZDJPY, CADCHF, GBPCAD Getestete Kontogrößen: $500 - $5.000+
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Experten
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimiert für Exness und kompatibel mit anderen Brokern, die wettbewerbsfähige Spreads und stabile Handelsbedingungen bieten. Dieser Algorithmus arbeitet auf BTC/USD im M15-Zeitrahmen und konzentriert sich auf strukturierte und selektive Einträge statt auf Hochfrequenz oder aggressives Compounding. Er hält ein kontrolliertes Engagement aufrecht und strebt ein stetiges langfristiges Wachstum an. Die Aktienkurve zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einer unge
Index 2in1
Extraordinary Productions
Experten
INDEX 2IN1 1. Beschreibung und Strategie Der Index2in1 kombiniert zwei Strategien in einem ea, um die Performance zu verbessern und den Drawdown zu reduzieren. Beide Strategien eröffnen nur Kaufpositionen. Bei der ersten Strategie (DLO) handelt es sich um eine Daily-Long-Only-Strategie, was bedeutet, dass täglich Kaufgeschäfte getätigt werden, wenn die Kriterien gemäß den Einstellungen erfüllt sind. Die Strategie basiert auf der Annahme, dass Indizes auf lange Sicht zu einem Anstieg neigen. Die
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Stargogs Pay EA
Lorenzo Edward Beukes
5 (1)
Experten
Produkt-Details Stargogs Pay EA (MT5 Version 2) - Automatisierter Forex Handelsroboter Veröffentlicht : 20 November 2022 Aktuelle Version : 2.0 Letzte Aktualisierung : 01 Juni 2025 --- Überblick : Der Stargogs Pay EA V2 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5 (MT5)-Plattform, entwickelt von Stargogs und urheberrechtlich geschützt im Jahr 2025. Dieser Handelsroboter wurde entwickelt, um Forex-Handelsstrategien zu automatisieren und anpassbare Parameter zur Ausführung v
Stargogs Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
3.25 (4)
Experten
Stargogs Spike Catcher EA V3 !!!BITTE MELDEN SIE SICH NACH DEM KAUF DES EA ICH HELFE IHNEN UND RICHTE IHN FÜR SIE EIN ODER SCHICKE IHNEN DIE RICHTIGEN SETFILES!!! !! !WICHTIG DIESER ROBOTER WIRD NICHT FUNKTIONIEREN ODER GEWINN MIT STANDARDEINSTELLUNGEN MACHEN!!! Mit den richtigen Einstellungen, so dass Sie Ihr tägliches oder monatliches Einkommen machen können. Dies ist die beste Version bis jetzt. Mit den richtigen Parametern werden Sie nicht scheitern. Ich werde Ihnen auch die Ergebnisse zeig
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Trend Entry
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Trend Entry Indikator Ihr Handel wird mit diesem Indikator einfacher!!! Dieser Indikator wurde entwickelt, um unser Handelsleben einfacher zu machen. Sie erhalten einen Pfeil für den Einstieg mit Take Profit und Slop Loss Markierungen auf dem Chart. - Der Indikator basiert auf dem Trend, denn das ist, was wir alle wollen, wir wollen dem Trend folgen "es ist unser Freund". - Basiert auf Levels, Preisaktionen und Oszillatoren. - Er funktioniert für alle Währungspaare, alle Indizes, Metalle und Ak
Stargogs TrendyGridy EA
Lorenzo Edward Beukes
4 (7)
Experten
Wir stellen Ihnen unseren fortschrittlichen Forex-Handelsroboter vor, der so konzipiert ist, dass er nahtlos mit allen Währungspaaren und Gold arbeitet. Wie er funktioniert: Dieser intelligente Roboter verwendet eine dynamische Grid-Strategie, die speziell für Trendmärkte optimiert ist. Wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, eröffnet der Roboter Kaufpositionen und fügt nach und nach neue Kaufgeschäfte hinzu, wenn sich der Trend verstärkt. Umgekehrt eröffnet er in einem Abwärtstrend
FREE
Deriv Nightmare EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
Deriv Nightmare Bot: Synthetischer Hedging-Handelsroboter Synthetischer Hedging-Handelsroboter für Deriv-Brokerage Unser Synthetic Hedging Trading Robot für Deriv Brokerage ist ein hochentwickeltes Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität des Handels in verschiedenen Märkten, einschließlich Dex 900 down, zu navigieren und gleichzeitig das Risiko durch Hedging-Strategien effektiv zu steuern. Merkmale: Hedging-Funktionalität: Der Roboter nutzt fortschrittliche Hedging-Techniken, um das Risik
Stargogs Volatility Arrow
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Dies ist der Stargogs Volatilitätspfeil V1 Yeahhh!!! Dieser Pfeil basiert auf Trend, Unterstützung und Nachfrage und basiert auf EMA's. Sie können die Parameter oder Einstellungen nach Belieben ändern. Senden Sie mir eine Nachricht für das System, das am besten mit diesem Indikator funktioniert (inklusive: Template, und andere Indikatoren). Dieser Indikator funktioniert mit allen Währungspaaren, allen Volatilitätsindizes, allen Indizes, Boom & Crash Indizes, Gold und NASDAQ. Funktioniert auf all
FREE
Stargogs Boom Hedge Crash EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
Der ultimative Stargogs Boom Hedge Crash Hedging Roboter mit Micro Lotsize Conversion. Beschreibung: Die nächste Evolution der Handelsautomatisierung - unser Boom und Crash Indizes Hedging Robot mit Micro Lotsize Conversion. Diese bahnbrechende Handelslösung wurde exklusiv für Händler auf der Deriv-Brokerage-Plattform entwickelt und bringt ein neues Maß an Präzision und Flexibilität in Ihre Handelsstrategie. Erschließen Sie das Potenzial für beispiellosen Handelserfolg mit unserem innovativen B
GoldBreaker EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
Goldbreaker - fortgeschrittenes morgendliches Breakout-System Goldbreaker ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für den Handel mit der morgendlichen Liquiditätsausweitung des XAUUSD entwickelt wurde. Er berechnet automatisch eine Preisspanne zwischen den von Ihnen ausgewählten Stunden, zeichnet diese visuell auf dem Chart ein und eröffnet Trades, wenn der Preis diese Spanne über- oder unterschreitet. Der EA umfasst mehrere Modelle für die Positionsgröße, eine flexible TP/SL-Logik,
Stargogs Eur Scalper
Lorenzo Edward Beukes
1 (2)
Experten
Stargogs EUR SCALPER EA Der EUR SCALPER Forex-Roboter/EA wurde für das Scalping auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt und hat eine hohe Gewinnrate von 87%. Er ist in der Lage, $150 - $400 Gewinn pro Tag zu machen, abhängig von dem Modus, den Sie wählen, um ihn zu betreiben. Die Mindesteinlage für den Betrieb des Roboters im mittleren Modus beträgt $10, während für den langsamen Modus eine Mindesteinlage von $50 und für den schnellen Modus eine Mindesteinlage von $100 erforderlich ist. Es ist wichtig
Stargogs Red Snake EA
Lorenzo Edward Beukes
3.75 (4)
Experten
STARGOGS ROTE SCHLANGE EA V1.6 IST EIN KOSTENLOSER EA DIESE EA FUNKTIONIERT AUF ALLEN WÄHRUNGSPAAREN, ALLEN INDIZES UND METALLEN DER ROBOTER FÜHRT EINEN HANDEL NACH DEM ANDEREN AUS KEINE MARTINGALE KEIN GRID LOTSIZE MULTIPLIER KANN IN DEN EINSTELLUNGEN AUSGESCHALTET WERDEN EA HAT DIE FOLGENDEN: - MACD INDIKATOR MIT EINSTELLBAREN PARAMETERN - EA eröffnet einen Kauf, wenn der Main Macd die Signallinie nach oben mit TP und SL kreuzt - EA eröffnet einen Verkauf, wenn Main Macd die Signallinie nach
FREE
Stargogs Salary EA MT4
Lorenzo Edward Beukes
Experten
Stargogs Salary EA V2.2 NEU! Max Lotsize Cut Loss verwenden Max Trades Drawdown-Schutz MA's für On/Off verwenden Cut Loss EA basiert auf RSI mit Trend und verwendet spezielle Levels, um neue Trades zu eröffnen. EA verwendet auch RSI für die Lotsize EA funktioniert auf allen Währungspaaren, Metallen (Gold), Indizes und Aktien. Spezieller Lot-Multiplikator mit speziellen Einträgen. Spezielles Raster basierend auf RSI und Rastergröße. EA Close Profit in MONEY/Dollars. EA kommt mit einstellbaren Par
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
"2nd To NoneFX Scalper" ist ein leistungsstarker Indikator, den Sie auf jedem Zeitrahmen verwenden können. Die Genauigkeit liegt zwischen 90% - 95% kann mehr sein. Der Indikator ist 100% non repaint, so dass es nicht repaint überhaupt. Wenn der Pfeil herauskommt, warten Sie darauf, dass die Kerze geschlossen wird, der Pfeil wird sich nicht wiederholen/neu berechnen oder bewegen. Der Indikator funktioniert mit allen Volatilitätsindizes, Step-Index, Boom & Crash (500 & 1000) und allen Währungspaar
The Boom And Crash Spike Entry
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Der Boom und Crash Spike Eintrag Dieser Indikator ist auch entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. Kostenlose EA/Roboter auch auf der Grundlage des Indikators DM nach dem Kauf des Indikators, um die EA/Roboter kostenlos und es ist die Ergebnisse zu erhalten. Sie erhalten den EA nur, wenn Sie den Indikator kaufen und nicht mieten. Es funktioniert auf allen Boom und Crash Paaren (Boom 300, 500, 1000 & Crash 300, 500, 1000) Ich würde sehr empfehlen, dass Sie diesen Indikator verwenden,
Stargogs Deriv EA
Lorenzo Edward Beukes
5 (2)
Experten
STARGOGS DERIV EA V3.4 Diese Version arbeitet mit 6 STRATEGIEN. Sie können wählen, welche Strategie Sie verwenden möchten, indem Sie die anderen 5 ausschalten, oder Sie können alle 6 Strategien verwenden. Strategie 5 verwendet Buy & Sell Stops / Buy & Sell Limits. ALLES IN EINEM ROBOTER DIESER EA ARBEITET MIT ALLEN WÄHRUNGSPAAREN, ALLEN INDIZES, ARBEITET MIT ALLEN INSTRUMENTEN/PAAREN AUF DERIVATEN, EINSCHLIESSLICH "BOOM & CRASH Stargogs Deriv EA V3.4 - NEUE STRATEGIEN MEHR GENAUIGKEIT, SCHNELLE
Second To NoneFX Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
UnübertroffenFX Spike Catcher V1.0 Dieser Indikator ist auch entwickelt, um die BOOM und CRASH-Indizes zu melken. Kostenlose EA/Roboter auch auf der Grundlage der Indikator DM nach dem Kauf des Indikators, um die EA/Roboter kostenlos und es ist die Ergebnisse zu erhalten. Sie erhalten den EA nur, wenn Sie den Indikator kaufen und nicht mieten. Es funktioniert auf allen Boom und Crash Paaren (Boom 300, 500, 1000 & Crash 300, 500, 1000) Ich würde sehr empfehlen, dass Sie diesen Indikator verwende
Second To NoneFX Spike Catcher EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
UnübertroffenFX Spike Catcher EA V1.1 Benutzen Sie diesen Spike Catcher täglich oder lassen Sie ihn auf VPS laufen, machen Sie Gewinn und ziehen Sie jeden Tag ab. Sehr billig und genau Spike Catcher... ERSCHWINGLICH!!! 2nd To NoneFX Spike Catcher EA V1.1 -----> NEUES FEATURE Multiplikation bei Verlust, um den vorherigen Verlust zu decken. Dieser Roboter ist auch entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. Es funktioniert auf allen Boom und Crash Paaren (Boom 300, 500, 1000 & Crash 300
Stargogs Investment EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
STARGOGS INVESTMENT EA ist ein vollautomatischer "TREND & SCALPING" Handelsroboter. Wie der Name sagt es alle "Investition EA" Investieren oder Einzahlung und die EA wird die Arbeit tun. TIMEFRAME: M1 - D1 .... Aber ich bevorzuge M15 BASIS/EMPFOHLENE PAARE: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NASDAQ UND VOLATILITY 75 (1s) ZUSÄTZLICHE PAARE: ALLE Währungspaare, ALLE Metalle, ALLE Indizes, ALLE Volatilitätsindizes, ALLE Boom und Crash und Aktien MINDESTGELDBETRAG : $20 Cent Konto für Währungen und Gold MINDE
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Experten
STARGOGS PRICE ACTION EA ÜBER: Dieser Roboter basiert auf Price Action meist Trendlinien und Support & Restistance. Der Roboter verwendet auch 2 Strategien, die Sie wählen können, indem Sie wählen, welche zu verwenden (True/False) Strategie 1: Ein Eintrag zu einer Zeit mit festen TP und SL. Strategie 2: Grid und Matingale. Sie können diesen EA auch als Indikator verwenden, indem Sie den Handel ausschalten, indem Sie (True/False) verwenden. Sie können auch die Lot-Multiplikation bei Verlust verw
Deriv Future Bot
Lorenzo Edward Beukes
Experten
Deriv Future Bot: Ihr ultimativer Begleiter für den Derivatehandel Deriv Future Bot ist die Spitze der automatisierten Handelstechnologie und wurde entwickelt, um die komplexe Landschaft des Indexmarktes mit Präzision und Effizienz zu navigieren. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und ausgefeilter Strategien bietet dieser innovative Handelsroboter einen unvergleichlichen Einblick in die dynamische Welt des Devisenhandels. FEATURES Das Herzstück der Strategie von Deriv Future Bot sin
The Opportunity System
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Das Opportunity System: Forex-Gold-Indikator Das Opportunity System ist ein leistungsstarker und intuitiver Forex-Gold-Indikator, der Händlern helfen soll, erstklassige Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Goldhandel (XAU/USD) zu identifizieren. Dieser fortschrittliche Indikator kombiniert die Stärken von zwei der beliebtesten technischen Analyseinstrumente - dem Stochastik-Oszillator und dem MACD (Moving Average Convergence Divergence) - um präzise Echtzeit-Einblicke in Markttrends und potenz
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension