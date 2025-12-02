GOLDSTAR AI: Im Devisenhandel zahlt sich Geduld mehr aus als Voraussagen.

Selbstoptimierung > Der Roboter optimiert sich selbst für profitable Einstellungen. Handbuch und Set-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Setdateien zu erhalten.

GOLDSTAR AI - Der ultimative selbstoptimierende Handelsroboter

Revolutionieren Sie Ihren Handel mit fortschrittlichem adaptivem Lernen

Technologie der nächsten Generation

GOLDSTAR AI ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - es ist ein hochentwickeltes System mit künstlicher Intelligenz, das sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und weiterentwickelt. Dieser leistungsstarke EA wurde mit modernsten Algorithmen für maschinelles Lernen entwickelt und verändert Ihre Handelserfahrung durch intelligente Automatisierung.

Hinweis: Der Backtest kann ungenau sein, da die Selbstoptimierung im Backtest möglicherweise nicht funktioniert. Außerdem kann der Backtest langsam sein.

Hauptmerkmale

Anforderungen für den Roboter Mindesteinlage: $60

$60 Zeitrahmen: M5

M5 Paar: XAUUSD/GOLD & USDJPY

Selbst-Optimierungs-Engine

Adaptives Lernen : Optimiert die Parameter automatisch alle 100 Trades

: Optimiert die Parameter automatisch alle 100 Trades Leistungsentwicklung : Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage historischer Ergebnisse

: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage historischer Ergebnisse Intelligente Anpassung : Passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an, ohne manuelles Eingreifen

: Passt sich an sich ändernde Marktbedingungen an, ohne manuelles Eingreifen Neuronale Netzwerkaktivität: Visualisierung der KI-Entscheidungsverarbeitung in Echtzeit

Fortschrittliches Risikomanagement

Adaptiver Stop-Loss : Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität

: Dynamische Anpassung auf Basis der Marktvolatilität Intelligente Losgröße : KI-unterstützte Optimierung der Positionsgröße

: KI-unterstützte Optimierung der Positionsgröße Breakeven-Schutz : Automatisches Gewinnsicherungssystem

: Automatisches Gewinnsicherungssystem Trailing-Stop-Technologie: Maximiert Gewinne bei gleichzeitiger Risikominimierung

Intelligente Marktanalyse

Mehrschichtige Signalverarbeitung

Duales System zur Trenderkennung : Schnelle und langsame Analyse

: Schnelle und langsame Analyse Integration benutzerdefinierter Indikatoren : Proprietäre Algorithmen zur Bewegungserkennung

: Proprietäre Algorithmen zur Bewegungserkennung Marktstimmungsanalyse : Stimmungsauswertung in Echtzeit

: Stimmungsauswertung in Echtzeit Konfidenzmesser: Visuelle AI-Konfidenzniveaus für jeden Handel

Intelligentes Filtersystem

Integration von Nachrichtenfiltern : Vermeidet aufsehenerregende Nachrichtenereignisse

: Vermeidet aufsehenerregende Nachrichtenereignisse Zeitbasierter Handel : Anpassbare Handelszeiten für optimale Performance

: Anpassbare Handelszeiten für optimale Performance Freitagsschutz : Intelligentes Risikomanagement am Wochenende

: Intelligentes Risikomanagement am Wochenende Währungsspezifische Analyse: Fokussiert auf die wichtigsten Währungspaare

Professionelle Handelsfunktionen

Flexibles Lot-Management

Automatische Lot-Größe : Aktienbasierte Positionsskalierung (0,01 Lot pro $100)

: Aktienbasierte Positionsskalierung (0,01 Lot pro $100) Option Festes Lot : Manuelle Kontrolle der Losgröße für konservative Händler

: Manuelle Kontrolle der Losgröße für konservative Händler Risikoangepasste Größenanpassung: KI-gestützte Positionsoptimierung

Erweiterte Steuerelemente

Mindestgewinnrate-Schwelle : Erhält eine Erfolgsquote von 60%+

: Erhält eine Erfolgsquote von 60%+ Maximale Optimierungszyklen : Verhindert Überoptimierung (max. 50 Zyklen)

: Verhindert Überoptimierung (max. 50 Zyklen) Parameter-Entwicklung : Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung

: Algorithmen zur kontinuierlichen Verbesserung Leistungsverfolgung: Umfassende Statistiken und Analysen

Professionelles Dashboard

Überwachung in Echtzeit

AI-Statusanzeige : Live-Anzeige der Aktivitäten der künstlichen Intelligenz

: Live-Anzeige der Aktivitäten der künstlichen Intelligenz Visualisierung der Marktstimmung : Analyse der aktuellen Marktstimmung

: Analyse der aktuellen Marktstimmung Neuronale Netzwerkaktivität : Visuelle Darstellung der KI-Entscheidungsfindung

: Visuelle Darstellung der KI-Entscheidungsfindung Animierte Elemente : Dynamische, ansprechende Benutzeroberfläche

: Dynamische, ansprechende Benutzeroberfläche Leistungsmetriken: Umfassende Handelsstatistiken

Anpassbare Schnittstelle

Einstellbare Position : Personalisieren Sie die Position des Dashboards

: Personalisieren Sie die Position des Dashboards Optionen ein-/ausblenden : Steuerung der Informationsanzeige

: Steuerung der Informationsanzeige Professionelles Design : Sauberes, intuitives Layout

: Sauberes, intuitives Layout Aktualisierungen in Echtzeit: Live-Datenaktualisierung

Warum GOLDSTAR AI wählen?

Selbstlernende Technologie - Verbessert kontinuierlich die Leistung

Fortschrittliches Risikomanagement - Schützt Ihr Kapital auf intelligente Weise

Professionelle Qualität - Algorithmen in institutioneller Qualität

Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit leistungsstarken Anpassungsmöglichkeiten

Bewährte Ergebnisse - Optimiert für beständige Rentabilität

24/7-Betrieb - Verpasst nie eine Handelsmöglichkeit

Unterstützung mehrerer Währungen - Funktioniert mit den wichtigsten Devisenpaaren

News-Aware Trading - Vermeidet risikoreiche Marktereignisse

Perfekt für:

Seriöse Trader , die KI-gestützte Automatisierung suchen

, die KI-gestützte Automatisierung suchen Vielbeschäftigte Berufstätige , die freihändig handeln möchten

, die freihändig handeln möchten Risikobewusste Anleger , die Wert auf Kapitalschutz legen

, die Wert auf Kapitalschutz legen Technisch versierte Trader , die modernste Technologie nutzen

, die modernste Technologie nutzen Portfoliomanager, die zuverlässige, konsistente Erträge benötigen

SELBST-OPTIMIERUNG

Wie es funktioniert:

Kontinuierliche Überwachung: Das System verfolgt die Performance eines jeden Trades Intelligente Auslöser: Wenn die Gewinnrate unter 60% fällt ODER nach 100 Trades, beginnt die Optimierung Parameter-Tests: Testet 5 verschiedene Parameterkombinationen mit intelligentem Scoring Adaptive Anwendung: Wendet die besten Parameter an, wenn sie eine Verbesserung von mehr als 5% aufweisen Visuelles Feedback: Dashboard zeigt Optimierungsstatus, adaptive Werte und Countdowns

Vorteile:

Automatische Verbesserung : EA wird im Laufe der Zeit ohne manuelle Eingriffe besser

: EA wird im Laufe der Zeit ohne manuelle Eingriffe besser Marktanpassung : Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an

: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an Risikomanagement : Reduziert das Risiko bei schlechter Performance, erhöht es bei guter Performance

: Reduziert das Risiko bei schlechter Performance, erhöht es bei guter Performance Professionelles Erscheinungsbild: Zeigt fortgeschrittene KI-ähnliche selbstlernende Fähigkeiten

Das System nutzt realistische Marktanalysen (Volatilität, Performance-Tracking), um intelligente Anpassungen vorzunehmen.

Starten Sie noch heute

Verändern Sie Ihren Handel mit der Kraft der künstlichen Intelligenz. GOLDSTAR AI repräsentiert die Zukunft des automatisierten Handels - anspruchsvoll, anpassungsfähig und profitabel.

DM HIER: https: //www.mql5.com/en/users/stargogs

Erleben Sie den Unterschied, den echte künstliche Intelligenz für Ihren Handelserfolg ausmacht.

Erstellt von Stargogs - Ihr Partner für intelligentes Trading.