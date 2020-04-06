PipBandit Quantum Gold Scalper

Dieser EA ist speziell für den Handel mit XAUUSD mit Präzision und Vertrauen gebaut. Es stellt sicher, dass Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit eingegeben werden und hat awesome Risikomanagement-Tools im Ort. Testen Sie es, es ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt.

Für den 1-Minuten-XAUUSD Chart, voreingestellt für 1 Minute Zeitrahmen.

Bitte senden Sie mir eine Nachricht für jede Unterstützung.

Empfehlungen und Anforderungen;

Währungspaar: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 oder M5

Mindesteinlage: $50



Empfohlene Ersteinzahlung: $100

Kontotyp: Jeder Kontotyp Ihrer Wahl

Makler: Jeder Broker, der enge oder niedrige Spreads anbietet, ich empfehle Deriv, Avarade und Exness.

Hebelwirkung - 1:500 empfohlen



