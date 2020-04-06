PipBandit Quantum Gold Scalper

Dieser EA ist speziell für den Handel mit XAUUSD mit Präzision und Vertrauen gebaut. Es stellt sicher, dass Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit eingegeben werden und hat awesome Risikomanagement-Tools im Ort. Testen Sie es, es ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt.

Für den1-Minuten-XAUUSD Chart, voreingestellt für 1 Minute Zeitrahmen.

Bitte senden Sie mir eine Nachricht für jede Unterstützung.

Empfehlungen und Anforderungen;

  • Währungspaar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M1 oder M5
  • Mindesteinlage: $50
  • Empfohlene Ersteinzahlung: $100
  • Kontotyp: Jeder Kontotyp Ihrer Wahl
  • Makler: Jeder Broker, der enge oder niedrige Spreads anbietet, ich empfehle Deriv, Avarade und Exness.
  • Hebelwirkung - 1:500 empfohlen

  • WICHTIG: Der EA wird während der nordamerikanischen Handelssitzung GMT+5 (13:00 - 22:00 Uhr) aggressiver sein.
Empfohlene Produkte
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experten
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel Live-Signal Hauptmerkmale: Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Makler : RoboForex (ECN oder Prime-Konto). Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen Beschreibung: Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
GOLD Stone
Ken Iijima
Experten
GOLD Stone EA - Die ultimative Trendfolgestrategie für Gold RABATT - Verpassen Sie es nicht! Ursprünglicher Preis: $800 → Jetzt: $150 LINE Signal Coming Soon! Atemberaubende Ergebnisse: 12x Rendite in 2 Jahren Ersteinzahlung: $10.000 Endsaldo: $122.532 Nettogewinn: $112.532 (+1.125%) Testzeitraum: Januar 2024 - Dezember 2025 (ca. 2 Jahre) Herausragende Leistungskennzahlen Kennzahl Ergebnis Bewertung Gewinnfaktor 19.48 Außergewöhnlich (1,5+ wird als gut angesehen) Sharpe-
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Experten
Die GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPJPY mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Die wichtigsten Details sind:
FREE
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Experten
Der manuelle Handel birgt ein hohes Risiko, verlieren Sie kein Geld mehr. Jeder erfolgreiche Trader weiß, dass die Indizes immer steigen. Entwickelt, um 300%+ schneller zu profitieren, anstatt zu warten. Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung und profitieren Sie 24/7, sogar während Sie schlafen! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" d
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Ilan Universal mt5
Andriy Sydoruk
Experten
Ilan Universal ist ein automatischer Berater (Handelsroboter), der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Er ist sowohl bei Anfängern als auch bei erfahrenen Händlern gefragt, da er die exakte Ausführung der Handelsregeln der gewählten Strategie, die Verringerung der Anzahl der subjektiven Fehler und die Entlastung der Zeit des Benutzers ermöglicht. Die empfohlene Einlage beträgt 10.000 $. Der große Wert dieses Algorithmus ist die Möglichkeit der Optimierung durch Eröffnungskur
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Range-Bkt nutzt die Range-Breakout-Strategie, um potenzielle Renditen zu generieren, indem Ausbrüche auf der Grundlage von chartbasierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zusammen mit Kerzen- und Preisanalysen analysiert werden, um ein Markteinstiegssignal zu identifizieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Range-Bkt das Richtige für Sie. Range-Bkt verwendet keine AI, Martingale oder Grid, es w
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog   an !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um i
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Experten
Dieser Experte Berater haben und Risikomanagement und es funktioniert am besten auf einem 1hour Zeitrahmen das Konto, um den Handel zu beginnen, muss mindestens 300$ betragen, um Gewinn zu machen Drawdown liegt bei 24,2% Gewinn machen ist bei 76,8% aus allen Geschäften Sie können es auch auf einem 15 Zeitrahmen laufen lassen 1-monatiges Wachstum liegt bei 76%. Bitte denken Sie immer daran, wenn es Verluste nimmt es Teil des Handels Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie kämpfen, ich bin hier, u
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experten
Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
100% konfigurierbarer Forex Robot enthält die notwendigen Parameter, um den Raptor EA so zu konfigurieren, dass er kein Konto verbrennt (siehe die Tabellen), schauen Sie sich die Tabellen an und wählen Sie die beste Konfiguration. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, Konfigurationen zu erstellen, indem Sie die Parameter entsprechend auswählen. Der Raptor EA basiert auf dem Eröffnungskurs und, wenn möglich, auf dem Trend, wobei er bei jedem Schritt markiert und anpasst... er hat also die folgenden Par
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Experten
Willkommen zur Revolution des Tradings! Wir sind ein Team aus Trading-Experten mit mehrjähriger Erfahrung, das seine Expertise in die Entwicklung von Zazen EA einfließen ließ. Zazen EA kann auch mit PropTrading Firmen (zum Beispiel FTMO) genutzt werden. Die EA verfügt über viele Funktionen (zum Beispiel Drawdown Limit), welche speziell im Bereich PropTrading benötigt werden. Der Name "Zazen" ist kein Zufall. Er leitet sich von der buddhistischen Meditationspraxis ab, die Ruhe, Gelassenheit und K
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
PipBandint Pro
Isaac Nhlapo
Experten
PipBandit Pro - Scalper Edition ist ein Expert Advisor (EA), der für Händler konzipiert wurde, die an kurzfristigen Marktbewegungen interessiert sind. Dieser EA unterstützt sowohl Swing- als auch Scalping-Handelsansätze mit Funktionen für schnelle, hochfrequente Trades unter Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern. Das Tool ist für den Einsatz in dynamischen Märkten konzipiert und kann auch für längerfristigen Handel auf höheren Zeitrahmen konfiguriert werden.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension