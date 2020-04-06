PipBandit Quantum Gold Scalper
- Experten
- Isaac Nhlapo
- Version: 3.5
- Aktivierungen: 5
Dieser EA ist speziell für den Handel mit XAUUSD mit Präzision und Vertrauen gebaut. Es stellt sicher, dass Trades mit höchster Wahrscheinlichkeit eingegeben werden und hat awesome Risikomanagement-Tools im Ort. Testen Sie es, es ist ein einzigartiges Produkt auf dem Markt.
Für den1-Minuten-XAUUSD Chart, voreingestellt für 1 Minute Zeitrahmen.
Bitte senden Sie mir eine Nachricht für jede Unterstützung.
Empfehlungen und Anforderungen;
- Währungspaar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M1 oder M5
- Mindesteinlage: $50
- Empfohlene Ersteinzahlung: $100
- Kontotyp: Jeder Kontotyp Ihrer Wahl
- Makler: Jeder Broker, der enge oder niedrige Spreads anbietet, ich empfehle Deriv, Avarade und Exness.
- Hebelwirkung - 1:500 empfohlen
- WICHTIG: Der EA wird während der nordamerikanischen Handelssitzung GMT+5 (13:00 - 22:00 Uhr) aggressiver sein.