CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
- Индикаторы
- Tahir Mehmood
- Версия: 2.40
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 7
CandleVision Pro – Сканер образцов Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (МНТ)
CandleVision Pro — технический индикатор, который определяет и отображает свечные формации на нескольких таймфреймах.
Он распознаёт три распространённых паттерна ценового действия: Engulfing, Pin Bar и Inside Bar.
Индикатор также включает панель мультивременных интервалов, необязательные фильтры и статистику сигналов.
Основные функции
- Автоматическое обнаружение формаций Engulfing, Pin Bar и Inside Bar
- Работает на таймфреймах от M1 до D1
- Отображение сигналов на единой панели прямо на графике
- Включает фильтры по тренду, импульсу и волатильности
- Рассчитывает базовую статистику по найденным паттернам
- Возможность настройки срока действия сигналов и положения панели
- Работает на любом символе, поддерживаемом в терминале
Фильтры и расчёты
- Фильтр тренда: на основе EMA для определения направления
- Фильтр импульса: на основе значения индикатора импульса
- Фильтр волатильности: использует ATR для оценки диапазона рынка
Каждый фильтр может быть включён или выключен в настройках
Особенности панели
Индикатор имеет настраиваемую панель, показывающую тип паттерна, состояние сигнала, тренд, волатильность и базовый балл оценки.
Пользователи могут изменять размер, положение и внешний вид панели в соответствии с предпочтениями графика.
Параметры ввода
- Прибыль / Стоп-лосс (в пунктах)
- Выбор паттерна (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)
- Выбор таймфрейма (M1–D1)
- Настройки фильтров (тренд, импульс, волатильность)
- Положение панели, размер и параметры видимости
Примечания по использованию
CandleVision Pro — инструмент технического анализа, определяющий конкретные свечные формации.
Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками автоматически.
Пользователям рекомендуется оценивать каждый сигнал в сочетании с собственными методами торговли и правилами управления риском.
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип: Пользовательский индикатор
- Символы: Все
- Таймфреймы: от M1 до D1