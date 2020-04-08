CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Сканер образцов Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (МНТ)





CandleVision Pro — технический индикатор, который определяет и отображает свечные формации на нескольких таймфреймах.

Он распознаёт три распространённых паттерна ценового действия: Engulfing, Pin Bar и Inside Bar.

Индикатор также включает панель мультивременных интервалов, необязательные фильтры и статистику сигналов.





Основные функции

- Автоматическое обнаружение формаций Engulfing, Pin Bar и Inside Bar

- Работает на таймфреймах от M1 до D1

- Отображение сигналов на единой панели прямо на графике

- Включает фильтры по тренду, импульсу и волатильности

- Рассчитывает базовую статистику по найденным паттернам

- Возможность настройки срока действия сигналов и положения панели

- Работает на любом символе, поддерживаемом в терминале





Фильтры и расчёты

- Фильтр тренда: на основе EMA для определения направления

- Фильтр импульса: на основе значения индикатора импульса

- Фильтр волатильности: использует ATR для оценки диапазона рынка

Каждый фильтр может быть включён или выключен в настройках





Особенности панели

Индикатор имеет настраиваемую панель, показывающую тип паттерна, состояние сигнала, тренд, волатильность и базовый балл оценки.

Пользователи могут изменять размер, положение и внешний вид панели в соответствии с предпочтениями графика.





Параметры ввода

- Прибыль / Стоп-лосс (в пунктах)

- Выбор паттерна (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Выбор таймфрейма (M1–D1)

- Настройки фильтров (тренд, импульс, волатильность)

- Положение панели, размер и параметры видимости





Примечания по использованию

CandleVision Pro — инструмент технического анализа, определяющий конкретные свечные формации.

Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками автоматически.

Пользователям рекомендуется оценивать каждый сигнал в сочетании с собственными методами торговли и правилами управления риском.





Совместимость

- Платформа: MetaTrader 5

- Тип: Пользовательский индикатор

- Символы: Все

- Таймфреймы: от M1 до D1



