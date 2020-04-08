CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Scanner de Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF)





CandleVision Pro é um indicador técnico que detecta e exibe formações de velas em múltiplos prazos de tempo.

Ele identifica três padrões comuns de ação de preço: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar.

O indicador também inclui um painel de múltiplos prazos de tempo, filtros opcionais e estatísticas de sinal.





Funções principais

- Detecta automaticamente as formações Engulfing, Pin Bar e Inside Bar

- Funciona em vários prazos de tempo, desde M1 até D1

- Exibe sinais em um painel unificado sobre o gráfico

- Inclui filtros opcionais para tendência, momentum e volatilidade

- Calcula estatísticas básicas para os padrões detectados

- Expiração de sinal ajustável e posição do painel configurável

- Opera com qualquer símbolo suportado no terminal





Filtros e cálculos

- Filtro de tendência: baseado em EMA para viés direcional

- Filtro de momentum: baseado no valor do indicador de momentum

- Filtro de volatilidade: utiliza ATR para estimar a faixa de mercado

Cada filtro pode ser ativado ou desativado nos parâmetros de entrada





Recursos do painel

O indicador inclui um painel configurável que mostra tipo de padrão, estado do sinal, tendência, volatilidade e cálculo de pontuação básica.

Os usuários podem redimensionar, reposicionar e personalizar a exibição conforme preferências do gráfico.





Entradas

- Take Profit / Stop Loss (pontos)

- Seleção de padrão (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Seleção de prazo de tempo (M1–D1)

- Configurações de filtros (tendência, momentum, volatilidade)

- Posição, tamanho e opções de visibilidade do painel





Notas de uso

CandleVision Pro é uma ferramenta de análise técnica que identifica formações específicas de velas.

Não abre, fecha ou gerencia operações automaticamente.

Os usuários devem avaliar cada sinal em combinação com seus próprios métodos de trading e práticas de gerenciamento de risco.





Compatibilidade

- Plataforma: MetaTrader 5

- Tipo: Indicador personalizado

- Símbolos: Todos

- Prazos de tempo: de M1 a D1



