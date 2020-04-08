CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
- 指标
- Tahir Mehmood
- 版本: 2.40
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 7
CandleVision Pro – 多时间框架 Engulfing（吞没形态）、Pin Bar（针形线）、Inside Bar（内包线）扫描器
CandleVision Pro 是一款技术指标，用于在多个时间框架上检测和显示蜡烛图形态。
它识别三种常见的价格行为模式：Engulfing、Pin Bar 和 Inside Bar。
该指标还包含多时间框架仪表盘、可选过滤器和信号统计功能。
主要功能
- 自动检测 Engulfing、Pin Bar 和 Inside Bar 形态
- 支持从 M1 到 D1 的多个时间框架
- 在图表上统一仪表盘显示信号
- 包括趋势、动量和波动性可选过滤器
- 计算检测到的形态的基本统计数据
- 可调节信号有效期和仪表盘位置
- 适用于终端支持的所有交易品种
过滤器与计算
- 趋势过滤器：基于 EMA 判断方向偏好
- 动量过滤器：基于动量指标值
- 波动性过滤器：使用 ATR 来估算市场波动区间
每个过滤器可在输入参数中启用或禁用
仪表盘特性
该指标包含一个可配置仪表盘，显示形态类型、信号状态、趋势、波动性和基本评分计算。
用户可以根据图表偏好调整仪表盘大小、位置和显示方式。
输入参数
- 盈利 / 止损（点数）
- 形态选择（Engulfing / Pin Bar / Inside Bar）
- 时间框架选择（M1–D1）
- 过滤器设置（趋势、动量、波动性）
- 仪表盘位置、大小和可见性选项
使用说明
CandleVision Pro 是一个用于识别特定蜡烛图形态的技术分析工具。
它不会自动打开、关闭或管理交易。
用户应将每个信号与自己的交易方法和风险管理实践结合评估。
兼容性
- 平台：MetaTrader 5
- 类型：自定义指标
- 交易品种：所有
- 时间框架：M1 至 D1