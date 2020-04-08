CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Escáner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF)





CandleVision Pro es un indicador técnico que detecta y muestra formaciones de velas en múltiples marcos de tiempo.

Identifica tres patrones comunes de acción del precio: Engulfing, Pin Bar e Inside Bar.

El indicador también incluye un panel de múltiples marcos de tiempo, filtros opcionales y estadísticas de señales.





Funciones principales

- Detecta automáticamente formaciones Engulfing, Pin Bar e Inside Bar

- Funciona en varios marcos de tiempo desde M1 hasta D1

- Muestra señales en un panel unificado sobre el gráfico

- Incluye filtros opcionales para tendencia, momentum y volatilidad

- Calcula estadísticas básicas para los patrones detectados

- Duración de señal ajustable y posición del panel configurable

- Opera con cualquier símbolo soportado en la terminal





Filtros y cálculos

- Filtro de tendencia: basado en EMA para sesgo direccional

- Filtro de momentum: basado en el valor del indicador de momentum

- Filtro de volatilidad: usa ATR para estimar el rango del mercado

Cada filtro se puede activar o desactivar en los parámetros de entrada





Funciones del panel

El indicador incluye un panel configurable que muestra tipo de patrón, estado de señal, tendencia, volatilidad y cálculos básicos de puntuación.

Los usuarios pueden cambiar tamaño, posición y personalizar la visualización según sus preferencias de gráfico.





Entradas

- Take Profit / Stop Loss (puntos)

- Selección de patrón (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Selección de marco de tiempo (M1–D1)

- Ajustes de filtros (tendencia, momentum, volatilidad)

- Posición, tamaño y opciones de visibilidad del panel





Notas de uso

CandleVision Pro es una herramienta de análisis técnico que identifica formaciones específicas de velas.

No abre, cierra ni gestiona operaciones automáticamente.

Los usuarios deben evaluar cada señal en combinación con sus propios métodos de trading y prácticas de gestión de riesgo.





Compatibilidad

- Plataforma: MetaTrader 5

- Tipo: Indicador personalizado

- Símbolos: Todos

- Marcos de tiempo: de M1 a D1



