CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – Scanner Engulfing, Pin Bar, Inside Bar (MTF)





CandleVision Pro est un indicateur technique qui détecte et affiche des formations de chandeliers sur plusieurs périodes.

Il identifie trois modèles courants d’action des prix : Engulfing, Pin Bar et Inside Bar.

L’indicateur inclut également un tableau de bord multi-temps, des filtres optionnels et des statistiques de signaux.





Fonctions principales

- Détection automatique des formations Engulfing, Pin Bar et Inside Bar

- Fonctionne sur plusieurs périodes de temps de M1 à D1

- Affiche les signaux sur un tableau de bord unifié sur le graphique

- Comprend des filtres optionnels pour tendance, momentum et volatilité

- Calcule des statistiques de base pour les modèles détectés

- Durée de signal ajustable et position du tableau de bord configurable

- Fonctionne pour tout symbole pris en charge dans le terminal





Filtres et calculs

- Filtre de tendance : basé sur EMA pour le biais directionnel

- Filtre de momentum : basé sur la valeur de l’indicateur de momentum

- Filtre de volatilité : utilise ATR pour estimer la plage de marché

Chaque filtre peut être activé ou désactivé dans les paramètres d’entrée





Fonctionnalités du tableau de bord

L’indicateur comprend un tableau de bord configurable qui affiche le type de modèle, l’état du signal, la tendance, la volatilité et les calculs de score de base.

Les utilisateurs peuvent redimensionner, repositionner et personnaliser l’affichage selon les préférences du graphique.





Paramètres d’entrée

- Take Profit / Stop Loss (points)

- Sélection de modèle (Engulfing / Pin Bar / Inside Bar)

- Sélection de période de temps (M1–D1)

- Réglages des filtres (tendance, momentum, volatilité)

- Position, taille et options de visibilité du tableau de bord





Notes d’utilisation

CandleVision Pro est un outil d’analyse technique qui identifie des formations spécifiques de chandeliers.

Il n’ouvre, ne ferme ni ne gère automatiquement les opérations.

Les utilisateurs doivent évaluer chaque signal en combinaison avec leurs propres méthodes de trading et pratiques de gestion des risques.





Compatibilité

- Plateforme : MetaTrader 5

- Type : Indicateur personnalisé

- Symboles : Tous

- Périodes : de M1 à D1



