CMF Scalping Indicator

  •  Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.

  •  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais:

    •  Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda.

    •  Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.

    •  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sinal para aguardar uma tendência ou reversão confirmada.

  •  Detecção Automática de Divergência: Descubra facilmente pontos de virada ocultos no mercado. Nosso sistema identifica automaticamente divergências entre preço e momentum, ajudando você a antecipar reversões significativas.

  •  Integração de Volume Real: Aumente a precisão do sinal ao alternar para a Opção de Volume Real, garantindo que suas decisões de negociação sejam baseadas nos dados de mercado mais confiáveis.


    • Produtos recomendados
    Value Chart Candlesticks
    Flavio Javier Jarabeck
    4.69 (13)
    Indicadores
    The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
    FREE
    Weis Waves
    Flavio Javier Jarabeck
    2.83 (18)
    Indicadores
    The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
    FREE
    LT Donchian Channel
    Thiago Duarte
    4.83 (6)
    Indicadores
    Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
    FREE
    Friend of the trend
    Anderson De Assis
    Indicadores
    Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
    FREE
    Ratio Indicator
    Rafael Gazzinelli
    5 (2)
    Indicadores
    Indicador de Ratio Oferta Especial! Deixe uma avaliação e ganhe o indicador  Long & Short Cointegration Analyzer , basta me mandar um mensagem! Este indicador de Razão entre ativos permite monitorar e operar a relação de preço entre dois ativos selecionados pelo usuário. Ele calcula a razão entre os preços de dois ativos, conhecidos como Ativo1 e Ativo2 (por exemplo, "GBPUSD" e "EURUSD"), e plota uma média móvel da razão, junto com bandas de Bollinger . Essas bandas são usadas para identificar
    FREE
    SMC full setup
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Indicadores
    Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
    FREE
    ATR Plus
    Ivan Pochta
    Indicadores
    ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
    FREE
    Donchian Breakout And Rsi
    Mattia Impicciatore
    Indicadores
    Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
    FREE
    Follow The Line MT5
    Oliver Gideon Amofa Appiah
    4.6 (35)
    Indicadores
    This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
    FREE
    Double TMA with Reversal Zones
    Clayton Prickett
    4.5 (10)
    Indicadores
    Note from Developer: This is the lite version of the Double TMA with Bands Indicator. You can find the paid version that comes with alerts and on screen signal arrows built in here . I will also be selling an EA based on this trading system soon once all backtesting and optimization have been completed. Unlock your trading potential with the Double TMA Indicator with Reversal Detection! Designed for swing and reversal trading, this versatile tool integrates two Triangular Moving Averages (
    FREE
    VisualVol EURUSD
    Maxim Kuznetsov
    Indicadores
    The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
    FREE
    High Low Open Close
    Alexandre Borela
    4.98 (42)
    Indicadores
    Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
    FREE
    Trendline mt5 indicator
    David Muriithi
    3 (1)
    Indicadores
    Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
    FREE
    Easy VWAP
    Luca Spinello
    Indicadores
    VWAP Indicator, the short form of Volume Weighted Average Price, is similar to a moving average but takes into consideration the tick volume of the candles. The indicator calculates the moving average multiplying the price of each candle for the tick volume in the candle. Said calculation weighs with more significance price where more transactions were made. Features: Visual styling customizable Period customizable Ease of use
    FREE
    Aggression Volume
    Flavio Javier Jarabeck
    4.29 (17)
    Indicadores
    O Indicador de Volume de Agressão é o tipo de indicador que raramente é encontrado na comunidade MQL5 porque não é baseado nos dados de Volume padrão fornecidos pela plataforma Metatrader 5. Ele requer a análise de todos os Ticks de tráfego solicitados na plataforma... Dito isso, o indicador de Volume de Agressão solicita todos os Dados de Tick do seu Broker e os processa para construir uma versão muito especial de um Indicador de Volume, onde as agressões de Compradores e Vendedores são plotada
    FREE
    YKL Regressao Intraday
    Ygor Keller Luccas
    Indicadores
    Indicador Regressão Linear – Par de Ativos - INTRADAY Indicador é um oscilador que faz o plot do Resíduo resultado da regressão linear entre os dois ativos inseridos como input do indicador, representado pela fórmula: Y = aX + b + R Onde Y é o valor do ativo dependente, X é o valor do ativo independente, a é a inclinação da reta entre os dois ativos, b é a intersecção da reta e R é o resíduo. O resíduo representa a quantidade da variabilidade que Y que o modelo ajustado não consegue explicar. E
    FREE
    Scaled Awesome Oscillator mq5
    Daniel Opoku
    Indicadores
    The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
    FREE
    White Weis Volume Ticks
    Ricardo Almeida Branco
    5 (4)
    Indicadores
    White Weis Volume Este indicador mostra o somatório do volume em cada onda, bulish ou bearish, conforme idealizado por David Weis, mas traz um importante adicional que é a marcação da barra de maior volume da onda (White Bar)! Na codificação do indicador, foi buscado otimizar o código para exigir o mínimo processamento durante o uso e não sobrecarregar o mt5. O indicador pode ser usado para análise e estudo pré pregão, onde o trader analisa possíveis pontos de suporte e resistência com base
    Tabajara V5
    Flavio Javier Jarabeck
    4.83 (35)
    Indicadores
    Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
    FREE
    QuantumAlert RSI Navigator MT5
    Abhimanyu Hans
    Indicadores
    QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
    FREE
    Girassol Sunflower MT5 Indicator
    Saullo De Oliveira Pacheco
    4.33 (6)
    Indicadores
    Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
    FREE
    The magiciann
    Abdelhak Benazizi
    5 (4)
    Indicadores
    THE MAGICIAN - Indicador Profissional de Zonas de Oferta e Demanda Transforme o Caos do Mercado em Oportunidades de Trading Cristalinas nos Gráficos de Ouro de 15 Minutos Você Está Tendo Dificuldades com Trading de Ouro? Cansado de adivinhar onde entrar em operações no XAU/USD? Confuso sobre se deve COMPRAR, VENDER ou FICAR DE FORA? Perdendo configurações de alta probabilidade no timeframe de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela as forças invisíveis de oferta e demanda que movem os mercados! O Que
    FREE
    Weis Wave Scouter Basic
    Jean Carlos Martins Roso
    5 (1)
    Indicadores
    O Weis Wave Scouter Basic é a versão essencial do nosso renomado indicador para MetaTrader 5, projetado para traders que desejam explorar os conceitos do método Wyckoff e da análise VSA (Volume Spread Analysis) de forma acessível e eficiente. Baseado na leitura de ondas de volume, este indicador simplificado permite identificar os movimentos de mercado com clareza, focando nos princípios de esforço x resultado e oferta e demanda, conforme ensinado por Richard Wyckoff. Com o Weis Wave Scouter Bas
    FREE
    Moving line
    Jun Chao Jiang
    Indicadores
    The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
    FREE
    MIDAS Super VWAP
    Flavio Javier Jarabeck
    4.4 (10)
    Indicadores
    Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
    FREE
    Spike Catch Pro
    Amani Fungo
    4.14 (7)
    Indicadores
    Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
    FREE
    Wave Box Market Frenquency
    Jean Jacques Huve Ribeiro
    4.75 (4)
    Indicadores
    Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
    FREE
    PZ Penta O MT5
    PZ TRADING SLU
    3.5 (4)
    Indicadores
    The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
    FREE
    Basic Vwap
    james mugendi
    4 (1)
    Indicadores
    Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
    FREE
    Dual RSI
    Paul Conrad Carlson
    3 (1)
    Indicadores
    Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
    FREE
    Os compradores deste produto também adquirem
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.68 (59)
    Indicadores
    Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (3)
    Indicadores
    Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.9 (79)
    Indicadores
    Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.92 (36)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Indicadores
    PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299$ para os primeiros 100compradores. O preço final será de 499$ . A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWA
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.6 (10)
    Indicadores
    O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
    PZ Swing Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    5 (5)
    Indicadores
    Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (100)
    Indicadores
    Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
    Divergence In Chaos Environment
    Arief
    Indicadores
    Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (29)
    Indicadores
    FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indicadores
    Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (4)
    Indicadores
    Super Signal – Skyblade Edition Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5 Principais características: Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência. Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum. Este sistema   não tenta prever topos ou fundos . Ele
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro é um indicator profissional para MetaTrader 5, projetado para auxiliar traders a identificar pontos de entrada e gerenciar risco de forma eficaz. O indicator fornece um conjunto completo de ferramentas de análise incluindo sistema de detecção de sinais, gestão automática de Entry/SL/TP, análise de volume e estatísticas de desempenho em tempo real. Guia do usuário para entender o sistema   |   Guia do usuário para outros idiomas RECURSOS PRINCIPAIS Sistema de detecção
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
    Rtc ML Ai Predictor
    Muhammad Faisal Sagala
    Indicadores
    Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicadores
    Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indicadores
    SuperScalp Pro – Sistema avançado de indicador de scalping com múltiplos filtros SuperScalp Pro é um sistema avançado de indicador de scalping que combina o clássico Supertrend com múltiplos filtros inteligentes de confirmação. O indicador opera de forma eficiente em todos os timeframes de M1 a H4 e é especialmente adequado para XAUUSD, BTCUSD e principais pares Forex. Pode ser usado como sistema independente ou integrado de forma flexível a estratégias de trading existentes. O indicador integra
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (4)
    Indicadores
    AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
    PZ Day Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    2.83 (6)
    Indicadores
    Este indicador detecta reversões de preços em zigue-zague, usando apenas análise de ação de preços e um canal donchiano. Ele foi projetado especificamente para negociações de curto prazo, sem repintar ou retroceder. É uma ferramenta fantástica para traders astutos, com o objetivo de aumentar o tempo de suas operações. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Fornece valor em cada período de tempo Impleme
    Dynamic Scalper System MT5
    Vitalyi Belyh
    Indicadores
    O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indicadores
    FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
    Weis Wave with Alert MT5
    Trade The Volume Waves Single Member P.C.
    4.94 (17)
    Indicadores
    Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicadores
    ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
    MetaForecast M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (3)
    Indicadores
    MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    4.6 (10)
    Indicadores
    - Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
    Mais do autor
    Fimathe Painel
    Thiago Pereira Pinho
    Utilitários
    Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
    Indicador Fimathe
    Thiago Pereira Pinho
    5 (4)
    Indicadores
    Para versão atualizada com melhorias e entrada automática. Acesse meu perfil e conheça o Fimathe Painel O   Indicador Fimathe   é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuai
    FREE
    ADX Histogram Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX period
    FREE
    DTK Scalping Panel
    Thiago Pereira Pinho
    Utilitários
    A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
    FREE
    Keltner Channels Modern
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional add
    FREE
    Sync
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Utilitários
    Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronize Seus Gráficos e Objetos Potencialize sua análise em múltiplos gráficos com o Sync Indicator.   A ferramenta definitiva para traders que operam Price Action, Smart Money Concepts ou qualquer estratégia que exija correlação entre tempos gráficos. Esta ferramenta profissional não apenas sincroniza o movimento do mouse, mas também   replica seus estudos gráficos (linhas, canais, retângulos)   entre gráficos e oferece um   Painel Gerenciador de Obje
    Tick Volume Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    O TickVolume  é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis) , desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos.  Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada Rastreamento de Dominância Multi-Camadas: F
    CMF Scalping
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais: Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda. Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sinal
    FREE
    Tick Volume
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Indicadores
    Certamente! Aqui está a tradução da descrição do indicador TickVolume para o português do Brasil:  TickVolume: Visão Avançada de Volume O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks , que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens . Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização .  Principais Recursos: Histograma Colorido D
    Volume Compair
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real.  Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
    Real Flow Defense Levels MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência
    Market Profile TPO MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador   MarketProfileTPO   para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de   Perfil de Mercado   ( Market Profile ), baseado na análise de   Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimiza
    Follow Line MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
    Volume Compair Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões.  Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
    Market Profile TPO Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado ( Market Profile ), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimizado para at
    Real Flow Defense Levels
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    : ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resis
    Follow Line
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
    Price Compass
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    O Price Compass é uma ferramenta de análise técnica projetada para funcionar como uma bússola de tendência nos mercados financeiros. Ele avalia a pressão direcional média do mercado, filtrando o ruído de curto prazo para identificar o movimento dominante com clareza. O indicador quantifica o quão afastado o preço atual está de sua "média central" histórica, fornecendo um sinal claro de orientação (Alta, Baixa ou Neutra). Interpretação (Os Três Estados do Compass) O indicador é exibido em uma jan
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário