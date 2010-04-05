CMF Scalping Indicator

Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por Richard Donchian. Ele é formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!

FREE