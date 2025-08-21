RiskView

RiskView - Visuelles Risiko-/Chancen-Management-Tool

Produktbeschreibung:
RiskView ist ein unverzichtbares Tool für ernsthafte Trader, die ihre Präzision und Effizienz in der Risiko-/Chance-Analyse maximieren möchten. Von Tradern für Trader entwickelt, verwandelt unser Expert Advisor komplexe mathematische Berechnungen mit einem einzigen Klick in intuitive visuelle Darstellungen.

Hauptmerkmale:

  • Intelligente Positionsgrößenberechnung: Berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko Ihres Kontos oder einem festen Betrag. Unterstützt mehrere Kontowährungen.

  • Erweiterte Visualisierung: Zeichnet sofort farbcodierte Ein-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mit vollständig anpassbaren Stilen.

  • Diskrete und intuitive schwebende Bedienleiste: Benutzerfreundliche, anpassbare Oberfläche mit adaptiven Designs (Hell, Dunkel, Professionell, Minimalistisch, Neon).

  • Multi-Asset-Unterstützung: Optimierte Konfigurationen für Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Rohstoffe.

  • Anpassbare Hotkeys: Weisen Sie Tastenkombinationen für Zeichentools, das Sperren von Niveaus und das Umschalten der Sichtbarkeit für ultraschnelles Arbeiten zu.

  • Provision- und Swap-Rechner: Bezieht die Kosten für Provisionen und Swaps in die Risikoberechnung für maximale Genauigkeit ein.

  • Pending Order Modus: Erzeugt automatisch pending orders (Buy Limit, Sell Stop etc.) in Ihrer Handelsplattform mit Ihren definierten Niveaus.

  • Integrierter Währungsrechner: Rechnet Ihre Risikoexposition in Echtzeit in die wichtigsten Weltwährungen um (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP etc.).

Exklusive Vorteile:

  •  Spart 5-7 Minuten pro Trade bei manuellen Berechnungen und Zeichnungen.

  •  Reduziert menschliche Fehler bei den kritischen Berechnungen der Positionsgröße.

  •  Verbessert Ihr Risiko-/Chance-Verhältnis mit präziser visueller Rückmeldung vor dem Trade-Einstieg.

  •  Anpassbar an jede Trading-Strategie, vom Scalping bis zum Swing Trading.

  •  Ideal für Ihr Trading-Journal: Speichern Sie einfach einen Screenshot Ihres Charts mit der visuellen Risiko-/Chance-Konfiguration für Ihr Journal. Dies schafft eine aussagekräftige visuelle Aufzeichnung, um die Performance Ihrer Strategie und Ihren Entscheidungsprozess im Laufe der Zeit zu analysieren.

📊 Technische Funktionen

Eingabeparameter:

  • Risikoberechnungsmodus (Prozentsatz des Kapitals / Fester Betrag)

  • Vollständig anpassbare Risiko-/Chance-Niveaus (R:R)

  • Einstellung der Provisions- und Swap-Kosten pro Lot

  • Vollständig anpassbare Hotkeys

  • Visuelle Designs und Label-Anzeigeeinstellungen

 Warum RiskView wählen?

Sind Sie es leid, Positionsgrößen manuell zu berechnen? Frustriert von limitierten Tools, die sich nicht Ihrem Trading-Stil anpassen? RiskView beseitigt diese Hindernisse, indem es präzise Berechnungen durchführt und professionelle Visualisierungen in Echtzeit liefert.

Erfassen Sie Ihre Strategie. Perfektionieren Sie Ihre Ausführung.

Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 23:25 
 

good indicator

good indicator

Alex Orozco
792
Antwort vom Entwickler Alex Orozco 2025.09.29 00:13
Thank you very much for your purchase, I am happy that the tool makes your work easier; I am at your disposal for any questions you may have.
