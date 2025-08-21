📢 WICHTIG!: BEVOR SIE DEN INDIKATOR KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH BITTE, UM EINEN RABATT VON 20 % ZU ERHALTEN🎁 TG: @SoyRauX

RiskView - Visuelles Risiko-/Chancen-Management-Tool

Produktbeschreibung:

RiskView ist ein unverzichtbares Tool für ernsthafte Trader, die ihre Präzision und Effizienz in der Risiko-/Chance-Analyse maximieren möchten. Von Tradern für Trader entwickelt, verwandelt unser Expert Advisor komplexe mathematische Berechnungen mit einem einzigen Klick in intuitive visuelle Darstellungen.

Hauptmerkmale:

Intelligente Positionsgrößenberechnung: Berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko Ihres Kontos oder einem festen Betrag. Unterstützt mehrere Kontowährungen.

Erweiterte Visualisierung: Zeichnet sofort farbcodierte Ein-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mit vollständig anpassbaren Stilen.

Diskrete und intuitive schwebende Bedienleiste: Benutzerfreundliche, anpassbare Oberfläche mit adaptiven Designs (Hell, Dunkel, Professionell, Minimalistisch, Neon).

Multi-Asset-Unterstützung: Optimierte Konfigurationen für Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Rohstoffe.

Anpassbare Hotkeys: Weisen Sie Tastenkombinationen für Zeichentools, das Sperren von Niveaus und das Umschalten der Sichtbarkeit für ultraschnelles Arbeiten zu.

Provision- und Swap-Rechner: Bezieht die Kosten für Provisionen und Swaps in die Risikoberechnung für maximale Genauigkeit ein.

Pending Order Modus: Erzeugt automatisch pending orders (Buy Limit, Sell Stop etc.) in Ihrer Handelsplattform mit Ihren definierten Niveaus.

Integrierter Währungsrechner: Rechnet Ihre Risikoexposition in Echtzeit in die wichtigsten Weltwährungen um (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP etc.).

Exklusive Vorteile:

✅ Spart 5-7 Minuten pro Trade bei manuellen Berechnungen und Zeichnungen.

✅ Reduziert menschliche Fehler bei den kritischen Berechnungen der Positionsgröße.

✅ Verbessert Ihr Risiko-/Chance-Verhältnis mit präziser visueller Rückmeldung vor dem Trade-Einstieg.

✅ Anpassbar an jede Trading-Strategie , vom Scalping bis zum Swing Trading.

✅ Ideal für Ihr Trading-Journal: Speichern Sie einfach einen Screenshot Ihres Charts mit der visuellen Risiko-/Chance-Konfiguration für Ihr Journal. Dies schafft eine aussagekräftige visuelle Aufzeichnung, um die Performance Ihrer Strategie und Ihren Entscheidungsprozess im Laufe der Zeit zu analysieren.

📊 Technische Funktionen

Eingabeparameter:

Risikoberechnungsmodus (Prozentsatz des Kapitals / Fester Betrag)

Vollständig anpassbare Risiko-/Chance-Niveaus (R:R)

Einstellung der Provisions- und Swap-Kosten pro Lot

Vollständig anpassbare Hotkeys

Visuelle Designs und Label-Anzeigeeinstellungen

Warum RiskView wählen?

Sind Sie es leid, Positionsgrößen manuell zu berechnen? Frustriert von limitierten Tools, die sich nicht Ihrem Trading-Stil anpassen? RiskView beseitigt diese Hindernisse, indem es präzise Berechnungen durchführt und professionelle Visualisierungen in Echtzeit liefert.

Erfassen Sie Ihre Strategie. Perfektionieren Sie Ihre Ausführung.

