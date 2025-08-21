RiskView
- Utilitys
- Alex Orozco
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 6
📢 WICHTIG!: BEVOR SIE DEN INDIKATOR KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH BITTE, UM EINEN RABATT VON 20 % ZU ERHALTEN🎁 TG: @SoyRauX
RiskView - Visuelles Risiko-/Chancen-Management-Tool
Produktbeschreibung:
RiskView ist ein unverzichtbares Tool für ernsthafte Trader, die ihre Präzision und Effizienz in der Risiko-/Chance-Analyse maximieren möchten. Von Tradern für Trader entwickelt, verwandelt unser Expert Advisor komplexe mathematische Berechnungen mit einem einzigen Klick in intuitive visuelle Darstellungen.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Positionsgrößenberechnung: Berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem prozentualen Risiko Ihres Kontos oder einem festen Betrag. Unterstützt mehrere Kontowährungen.
-
Erweiterte Visualisierung: Zeichnet sofort farbcodierte Ein-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus mit vollständig anpassbaren Stilen.
-
Diskrete und intuitive schwebende Bedienleiste: Benutzerfreundliche, anpassbare Oberfläche mit adaptiven Designs (Hell, Dunkel, Professionell, Minimalistisch, Neon).
-
Multi-Asset-Unterstützung: Optimierte Konfigurationen für Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Rohstoffe.
-
Anpassbare Hotkeys: Weisen Sie Tastenkombinationen für Zeichentools, das Sperren von Niveaus und das Umschalten der Sichtbarkeit für ultraschnelles Arbeiten zu.
-
Provision- und Swap-Rechner: Bezieht die Kosten für Provisionen und Swaps in die Risikoberechnung für maximale Genauigkeit ein.
-
Pending Order Modus: Erzeugt automatisch pending orders (Buy Limit, Sell Stop etc.) in Ihrer Handelsplattform mit Ihren definierten Niveaus.
-
Integrierter Währungsrechner: Rechnet Ihre Risikoexposition in Echtzeit in die wichtigsten Weltwährungen um (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP etc.).
Exklusive Vorteile:
-
✅ Spart 5-7 Minuten pro Trade bei manuellen Berechnungen und Zeichnungen.
-
✅ Reduziert menschliche Fehler bei den kritischen Berechnungen der Positionsgröße.
-
✅ Verbessert Ihr Risiko-/Chance-Verhältnis mit präziser visueller Rückmeldung vor dem Trade-Einstieg.
-
✅ Anpassbar an jede Trading-Strategie, vom Scalping bis zum Swing Trading.
-
✅ Ideal für Ihr Trading-Journal: Speichern Sie einfach einen Screenshot Ihres Charts mit der visuellen Risiko-/Chance-Konfiguration für Ihr Journal. Dies schafft eine aussagekräftige visuelle Aufzeichnung, um die Performance Ihrer Strategie und Ihren Entscheidungsprozess im Laufe der Zeit zu analysieren.
📊 Technische Funktionen
Eingabeparameter:
-
Risikoberechnungsmodus (Prozentsatz des Kapitals / Fester Betrag)
-
Vollständig anpassbare Risiko-/Chance-Niveaus (R:R)
-
Einstellung der Provisions- und Swap-Kosten pro Lot
-
Vollständig anpassbare Hotkeys
-
Visuelle Designs und Label-Anzeigeeinstellungen
Warum RiskView wählen?
Sind Sie es leid, Positionsgrößen manuell zu berechnen? Frustriert von limitierten Tools, die sich nicht Ihrem Trading-Stil anpassen? RiskView beseitigt diese Hindernisse, indem es präzise Berechnungen durchführt und professionelle Visualisierungen in Echtzeit liefert.
Erfassen Sie Ihre Strategie. Perfektionieren Sie Ihre Ausführung.
