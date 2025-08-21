RiskView
RiskView - Görsel Risk/Getiri Yönetim Aracı
Ürün Açıklaması:
RiskView, risk/getiri analizinde hassasiyet ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen ciddi yatırımcılar için temel bir araçtır. Yatırımcılar tarafından yatırımcılar için tasarlanan Uzman Danışmanımız (Expert Advisor), karmaşık matematiksel hesaplamaları tek bir tıklamayla sezgisel görsel temsillere dönüştürür.
Temel Özellikler:
-
Akıllı Pozisyon Büyüklüğü Hesaplama: Hesap risk yüzdesi veya sabit bir miktara dayalı olarak pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar. Çoklu para birimi hesaplarını destekler.
-
Gelişmiş Görselleştirme: Tamamen özelleştirilebilir renk kodlu ve stillerle Giriş, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini anında çizer.
-
Diskret ve Sezgisel Kayan Panel: Uyarlanabilir temalara (Açık, Koyu, Profesyonel, Minimal, Neon) sahip kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir arayüz.
-
Çoklu Varlık Desteği: Forex, Endeksler, Metallar, Kripto paralar ve Emtialar için optimize edilmiş yapılandırmalar.
-
Özelleştirilebilir Kısayol Tuşları (Hotkeys): Çizim araçları, seviye kilitleme ve görünürlük değiştirme için klavye kısayolları atayarak ultra hızlı işlem yapın.
-
Komisyon ve Swap Hesaplayıcı: Maksimum doğruluk için risk hesaplamasına komisyon ve swap maliyetlerini dahil eder.
-
Bekleyen Emir Modu: Tanımladığınız seviyelerle trade platformunuzda otomatik olarak bekleyen emirler (Buy Limit, Sell Stop vb.) oluşturur.
-
Entegre Döviz Çevirici: Risk maruziyetinizi ana dünya para birimlerine (USD, EUR, GBP, TRY, RUB, ARS, COP vb.) gerçek zamanlı olarak dönüştürür.
Özel Faydalar:
-
✅ Manuel hesaplamalar ve çizimlerde işlem başına 5-7 dakika tasarruf sağlar.
-
✅ Pozisyon büyüklüğünün kritik hesaplamalarında insan hatalarını azaltır.
-
✅ İşleme girmeden önce kesin görsel geri bildirimle risk/getiri oranınızı iyileştirir.
-
✅ Scalping'ten swing trading'e her türlü trade stratejisine uyarlanabilir.
-
✅ Trade Günlüğünüz (Journal) için İdealdir: Trade günlüğünüz için risk/getiri görsel yapılandırmasıyla grafiğinizin ekran görüntüsünü kolayca kaydedin. Bu, stratejinizin performansını ve karar verme sürecinizi zaman içinde analiz etmek için güçlü bir görsel kayıt oluşturur.
📊 Teknik Özellikler
Giriş Parametreleri:
-
Risk Hesaplama Modu (Sermaye Yüzdesi / Sabit Miktar)
-
Tamamen Özelleştirilebilir Risk/Getiri (R:R) Seviyeleri
-
Lot Başına Komisyon ve Swap Maliyeti Ayarı
-
Tamamen Özelleştirilebilir Kısayol Tuşları
-
Görsel Temalar ve Etiket Görüntüleme Ayarları
Neden RiskView'i Seçmelisiniz?
Pozisyon büyüklüklerini manuel olarak hesaplamaktan yoruldunuz mu? Trade stilinize uyum sağlamayan sınırlı araçlardan hayal kırıklığına mı uğradınız? RiskView, kesin hesaplamalar yaparak ve gerçek zamanlı profesyonel görselleştirme sağlayarak bu engelleri ortadan kaldırır.
Stratejinizi Yakalayın. Uygulamanızı Mükemmelleştirin.
