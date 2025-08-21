RiskView

RiskView — Визуальный инструмент управления риском и доходностью

Описание продукта:
RiskView — это важнейший инструмент для серьезных трейдеров, стремящихся максимизировать точность и эффективность анализа риска и доходности. Разработанный трейдерами для трейдеров, наш Экспертный Советник (советник) превращает сложные математические расчеты в интуитивно понятные визуальные представления всего одним щелчком мыши.

Ключевые особенности:

  • Интеллектуальный расчет позиции: Автоматически вычисляет размер позиции на основе процентного риска от депозита или фиксированной суммы. Поддерживает счета в различных валютах.

  • Расширенная визуализация: Мгновенно отображает на графике уровни Входа, Стоп-Лосса и Тейк-Профита с цветовым кодированием и полностью настраиваемыми стилями.

  • Дискретный и интуитивный плавающий panel: Удобный интерфейс с настраиваемыми темами оформления (Светлая, Темная, Профессиональная, Минималистичная, Неон).

  • Поддержка множества активов: Оптимизированные конфигурации для Forex, индексов, металлов, криптовалют и сырьевых товаров.

  • Настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys): Назначьте клавиши быстрого доступа для инструментов рисования, блокировки уровней и переключения видимости для сверхбыстрой работы.

  • Калькулятор комиссий и свопа: Учитывает стоимость комиссий и свопа в расчете риска для максимальной точности.

  • Режим отложенных ордеров: Автоматически выставляет отложенные ордера (Buy Limit, Sell Stop и т.д.) в вашей торговой платформе на заданных вами уровнях.

  • Встроенный конвертер валют: Конвертирует вашу экспозицию к риску в основные мировые валюты (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP и др.) в реальном времени.

Эксклюзивные преимущества:

  •  Экономит 5-7 минут на сделку на ручных расчетах и рисовании.

  •  Сводит к минимуму человеческие ошибки в критически важных расчетах размера позиции.

  •  Улучшает ваше соотношение риск/доходность за счет точной визуальной обратной связи перед входом в сделку.

  •  Адаптируется к любой торговой стратегии — от скальпинга до свинг-трейдинга.

  •  Идеально для ведения торгового журнала (Journal): Легко сохраняйте скриншот графика с визуальной разметкой риска и доходности для вашего журнала. Это создает мощный визуальный архив для анализа эффективности вашей стратегии и процесса принятия решений с течением времени.

📊 Технический функционал

Входные параметры:

  • Режим расчета риска (Процент от депозита / Фиксированная сумма)

  • Полностью настраиваемые уровни Риска/Доходности (R:R)

  • Настройка стоимости комиссий и свопа за лот

  • Полностью настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys)

  • Визуальные темы и настройки отображения меток

 Почему стоит выбрать RiskView?

Устали вручную рассчитывать размер позиции? Разочарованы ограниченными инструментами, которые не адаптируются к вашему стилю торговли? RiskView устраняет эти барьеры, выполняя точные расчеты и обеспечивая профессиональную визуализацию в реальном времени.

Запечатлейте свою стратегию. Совершенствуйте исполнение.


Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 23:25 
 

good indicator

