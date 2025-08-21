RiskView
- Утилиты
- Alex Orozco
- Версия: 1.0
- Активации: 6
RiskView — Визуальный инструмент управления риском и доходностью
Описание продукта:
RiskView — это важнейший инструмент для серьезных трейдеров, стремящихся максимизировать точность и эффективность анализа риска и доходности. Разработанный трейдерами для трейдеров, наш Экспертный Советник (советник) превращает сложные математические расчеты в интуитивно понятные визуальные представления всего одним щелчком мыши.
Ключевые особенности:
-
Интеллектуальный расчет позиции: Автоматически вычисляет размер позиции на основе процентного риска от депозита или фиксированной суммы. Поддерживает счета в различных валютах.
-
Расширенная визуализация: Мгновенно отображает на графике уровни Входа, Стоп-Лосса и Тейк-Профита с цветовым кодированием и полностью настраиваемыми стилями.
-
Дискретный и интуитивный плавающий panel: Удобный интерфейс с настраиваемыми темами оформления (Светлая, Темная, Профессиональная, Минималистичная, Неон).
-
Поддержка множества активов: Оптимизированные конфигурации для Forex, индексов, металлов, криптовалют и сырьевых товаров.
-
Настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys): Назначьте клавиши быстрого доступа для инструментов рисования, блокировки уровней и переключения видимости для сверхбыстрой работы.
-
Калькулятор комиссий и свопа: Учитывает стоимость комиссий и свопа в расчете риска для максимальной точности.
-
Режим отложенных ордеров: Автоматически выставляет отложенные ордера (Buy Limit, Sell Stop и т.д.) в вашей торговой платформе на заданных вами уровнях.
-
Встроенный конвертер валют: Конвертирует вашу экспозицию к риску в основные мировые валюты (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP и др.) в реальном времени.
Эксклюзивные преимущества:
-
✅ Экономит 5-7 минут на сделку на ручных расчетах и рисовании.
-
✅ Сводит к минимуму человеческие ошибки в критически важных расчетах размера позиции.
-
✅ Улучшает ваше соотношение риск/доходность за счет точной визуальной обратной связи перед входом в сделку.
-
✅ Адаптируется к любой торговой стратегии — от скальпинга до свинг-трейдинга.
-
✅ Идеально для ведения торгового журнала (Journal): Легко сохраняйте скриншот графика с визуальной разметкой риска и доходности для вашего журнала. Это создает мощный визуальный архив для анализа эффективности вашей стратегии и процесса принятия решений с течением времени.
📊 Технический функционал
Входные параметры:
-
Режим расчета риска (Процент от депозита / Фиксированная сумма)
-
Полностью настраиваемые уровни Риска/Доходности (R:R)
-
Настройка стоимости комиссий и свопа за лот
-
Полностью настраиваемые горячие клавиши (Hotkeys)
-
Визуальные темы и настройки отображения меток
Почему стоит выбрать RiskView?
Устали вручную рассчитывать размер позиции? Разочарованы ограниченными инструментами, которые не адаптируются к вашему стилю торговли? RiskView устраняет эти барьеры, выполняя точные расчеты и обеспечивая профессиональную визуализацию в реальном времени.
Запечатлейте свою стратегию. Совершенствуйте исполнение.
