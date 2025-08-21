RiskView
- Utilità
- Alex Orozco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 6
RiskView - Strumento di Gestione Visuale Rischio/Rendimento
Descrizione del Prodotto:
RiskView è uno strumento essenziale per trader seri che cercano di massimizzare precisione ed efficienza nell'analisi rischio/rendimento. Progettato da trader per trader, il nostro Expert Advisor trasforma calcoli matematici complessi in rappresentazioni visive intuitive con un solo click.
Caratteristiche Principali:
-
Calcolo Intelligente della Posizione: Calcola automaticamente le dimensioni della posizione in base alla percentuale di rischio del conto o a un importo fisso. Supporta conti in multiple valute.
-
Visualizzazione Avanzata: Traccia istantaneamente livelli di Entrata, Stop Loss e Take Profit con codici colore e stili completamente personalizzabili.
-
Pannello Mobile Discreto e Intuitivo: Interfaccia user-friendly e personalizzabile con temi adattivi (Chiaro, Scuro, Professionale, Minimalista, Neon).
-
Supporto Multi-Asset: Configurazioni ottimizzate per Forex, Indici, Metalli, Criptovalute e Materie Prime.
-
Hotkey Personalizzabili: Assegna scorciatoie da tastiera per gli strumenti di disegno, il blocco dei livelli e l'alternanza della visibilità per un'operatività ultra-rapida.
-
Calcolatore di Commissioni e Swap: Include il costo di commissioni e swap nel calcolo del rischio per una massima precisione.
-
Modalità Ordini Pendenti: Genera automaticamente ordini pendenti (Buy Limit, Sell Stop, ecc.) sulla tua piattaforma con i livelli da te definiti.
-
Convertitore di Valuta Integrato: Converte l'esposizione al rischio nelle principali valute mondiali (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, ecc.) in tempo reale.
Vantaggi Esclusivi:
-
✅ Risparmia 5-7 minuti per trade nei calcoli e disegni manuali.
-
✅ Riduce gli errori umani nei calcoli critici delle dimensioni della posizione.
-
✅ Migliora il tuo rapporto rischio/rendimento con un feedback visivo preciso prima dell'entrata in un trade.
-
✅ Adattabile a qualsiasi strategia di trading, dallo scalping allo swing trading.
-
✅ Ideale per il tuo Trading Journal: Salva facilmente uno screenshot del tuo grafico con la configurazione visiva rischio/rendimento per il tuo journal. Crea una potente registrazione visiva per analizzare le performance della tua strategia e il tuo processo decisionale nel tempo.
Funzionalità Tecniche
Parametri di Input:
-
Modalità di Calcolo del Rischio (Percentuale del Capitale / Importo Fisso)
-
Livelli Rischio/Rendimento (R:R) Completamente Personalizzabili
-
Configurazione dei Costi di Commissione e Swap per Lot
-
Hotkey Completamente Personalizzabili
-
Temi Visivi e Impostazioni di Visualizzazione Etichette
Perché Scegliere RiskView?
Stanco di calcolare manualmente le dimensioni delle posizioni? Frustrato da strumenti limitati che non si adattano al tuo stile di trading? RiskView elimina questi ostacoli eseguendo calcoli precisi e fornendo una visualizzazione professionale in tempo reale.
Cattura la tua Strategia. Perfeziona la tua Esecuzione.
good indicator