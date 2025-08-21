RiskView

RiskView - 위험/보상 비주얼 관리 도구

제품 설명:
RiskView는 위험/보상 분석의 정밀도와 효율성을 극대화하려는 진지한 트레이더를 위한 필수 도구입니다. 트레이더에 의해 트레이더를 위해 설계된 저희 전문가 어드바이저(EA)는 복잡한 수학적 계산을 한 번의 클릭으로 직관적인 시각적 표현으로 변환합니다.

주요 특징:

  • 스마트 포지션 사이징 계산: 계정의 위험 비율 또는 고정 금액을 기반으로 포지션 크기를 자동 계산. 다양한 계정 통화를 지원합니다.

  • 고급 시각화: 사용자 정의 가능한 색상 코드와 스타일로 진입, 스탑로스, 테이크프로피트 수준을 즉시 차트에 표시합니다.

  • 간편하고 눈에 띄지 않는 플로팅 패널: 사용자 친화적이고 사용자 정의 가능한 인터페이스. 다양한 테마 제공 (라이트, 다크, 프로페셔널, 미니멀, 네온).

  • 다중 자산 지원: 외환, 지수, 금속, 암호화폐, 원자재에 최적화된 설정.

  • 사용자 지정 가능한 핫키: 그리기 도구, 수준 잠금, 가시성 전환에 키보드 단축키를 할당하여 초고속 작업 가능.

  • 수수료 및 스왑 계산기: 위험 계산에 수수료 및 스왑 비용을 포함하여 정확도 극대화.

  • 대기 주문(Pending Order) 모드: 정의한 수준으로 거래 플랫폼에 지정가 주문(Buy Limit, Sell Stop 등)을 자동으로 생성합니다.

  • 내장 통화 변환기: 위험 노출량을 주요 세계 통화(USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP 등)로 실시간 변환.

독점적 혜택:

  •  트레이드당 5~7분 절약 (수동 계산 및 drawing 시간 단축).

  • ✅ 포지션 크기 계산 시 인적 오류 감소.

  • ✅ 진입 전 정확한 시각적 피드백을 통한 위험/보상 비율 개선.

  • ✅ 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 어떤 트레이딩 전략에도 적응 가능.

  •  트레이딩 저널(Journal)에 최적: 위험/보상 설정이 시각적으로 표시된 차트 스크린샷을 저널에 쉽게 저장할 수 있습니다. 이는 시간 경과에 따른 전략 성과와 의사 결정 과정을 분석하는 강력한 시각적 기록을 생성합니다.

📊 기술적 기능

입력 매개변수:

  • 위험 계산 모드 (자본 대비 비율 / 고정 금액)

  • 완전히 사용자 지정 가능한 위험/보상(R:R) 수준

  • 롯트당 수수료 및 스왑 비용 설정

  • 완전히 사용자 지정 가능한 핫키

  • 비주얼 테마 및 레이블 표시 설정

🎯 RiskView를 선택해야 하는 이유?

포지션 크기를 수동으로 계산하는 데 지치셨나요? 여러분의 트레이딩 스타일에 맞지 않는 제한적인 도구에 불만이 있으신가요? RiskView는 정확한 계산을 수행하고 실시간으로 전문적인 시각화를 제공하여 이러한 장벽을 제거합니다.

당신의 전략을 포착하세요. 실행을 완벽하게 하세요.

리뷰 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 23:25 
 

good indicator

개발자의 답변 Alex Orozco 2025.09.29 00:13
Thank you very much for your purchase, I am happy that the tool makes your work easier; I am at your disposal for any questions you may have.
리뷰 답변