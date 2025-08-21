RiskView

RiskView - Herramienta Visual de Gestión de Riesgo/Recompensa

Descripción del Producto:
RiskView es una herramienta esencial para traders serios que buscan maximizar su precisión y eficiencia en el análisis de riesgo/recompensa. Diseñado por traders para traders, nuestro Asesor Experto transforma complejos cálculos matemáticos en representaciones gráficas intuitivas con solo un clic.

Características Principales:

  • Cálculo Inteligente de Posición: Calcula automáticamente el tamaño de la posición basado en el riesgo porcentual de tu cuenta o un monto fijo, compatible con múltiples divisas de cuenta.

  • Visualización Avanzada: Dibuja instantáneamente niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit con códigos de colores y estilos totalmente personalizables.

  • Panel Flotante Discreto e Intuitivo: Interfaz fácil de usar y personalizable con temas adaptables (Claro, Oscuro, Profesional, Minimalista, Neon).

  • Soporte Multi-activo: Configuraciones optimizadas para Forex, Índices, Metales, Criptomonedas y Materias Primas.

  • Hotkeys Personalizables: Asigna atajos de teclado para las herramientas de dibujo, bloquear niveles y alternar visibilidad para una operación ultrarrápida.

  • Calculadora de Comisiones y Swap: Incluye el coste de comisiones y swaps en el cálculo del riesgo para una precisión máxima.

  • Modo de Órdenes Pendientes: Genera automáticamente órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Stop, etc.) en tu plataforma con los niveles que definiste.

  • Conversor de Moneda Integrado: Convierte tu exposición al riesgo a las principales divisas mundiales (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, etc.) en tiempo real.

Beneficios Exclusivos:

  •  Ahorra 5-7 minutos por operación en cálculos manuales y dibujo.

  •  Reduce errores humanos en los críticos cálculos del tamaño de la posición.

  •  Mejora tu ratio de riesgo/recompensa con retroalimentación visual precisa antes de entrar en una operación.

  •  Adaptable a cualquier estrategia de trading, desde scalping hasta swing trading.

  •  Ideal para tu Journal o Diario de Trading: Guarda fácilmente una captura de pantalla de tu gráfico con la configuración visual de riesgo/recompensa para tu journal. Esto crea un registro visual poderoso para analizar el desempeño de tu estrategia y tu proceso de toma de decisiones over time.

📊 Funcionalidades Técnicas

Parámetros de Entrada:

  • Modo de Cálculo de Riesgo (Porcentaje de Capital / Monto Fijo)

  • Niveles de Riesgo/Recompensa (R:R) Totalmente Personalizables

  • Configuración de Costos de Comisión y Swap por Lote

  • Hotkeys Completamente Personalizables

  • Temas Visuales y Configuración de Etiquetas

¿Por Qué Elegir RiskView?

¿Cansado de calcular manualmente los tamaños de posición? ¿Frustrado con herramientas limitadas que no se adaptan a tu estilo de trading? RiskView elimina estas barreras realizando cálculos precisos y proporcionando una visualización profesional en tiempo real.

Captura tu Estrategia. Perfecciona tu Ejecución.


Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 23:25 
 

good indicator

DrawFX
Alex Orozco
Utilidades
Este indicador gratuito ayuda a optimizar el análisis técnico en MetaTrader 5 con herramientas de dibujo claras y prácticas. Funciones principales: Dibujar rectángulos para resaltar zonas de interés. Trazar líneas de tendencia de manera sencilla. Marcar estructuras como BOS y Market Structure (MS). Personalizar colores y estilos según tus preferencias. Perfecto para traders que utilizan Price Action o análisis basado en estructuras, manteniendo los gráficos organizados y fáciles de leer. Desc
FREE
DrawMaster
Alex Orozco
5 (1)
Utilidades
DrawMaster - Herramientas Profesionales de Dibujo para MT5 Panel todo-en-uno con herramientas de dibujo avanzadas para traders serios. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: •   Rectángulos inteligentes   - Vacíos y rellenos con colores personalizables •   Líneas de tendencia   - Múltiples estilos y grosores configurables •   Estructuras de mercado   - MS y BOS con detección automática •   Dibujo libre   - Marcadores y trayectos con colores direccionales •   Borrador por áreas   - Elimina múltiples
TimeView
Alex Orozco
Indicadores
¡Cambia de Timeframe al Instante con TimeView! El indicador   TimeView   para MetaTrader 5 te permite saltar a cualquier timeframe con solo presionar unas teclas. Sin menús complicados, sin búsquedas. ¡Rápido, intuitivo y eficiente! Características Clave:   Atajos de teclado : Activa el panel con teclas numéricas (1-6, 8).   Personalizable : Ajusta colores, fuentes y tamaño del panel.   Todos los timeframes : Soporta desde M1 hasta MN1.   Interacción fluida : Confirma con Enter, cancela
FREE
Alex Orozco
786
Respuesta del desarrollador Alex Orozco 2025.09.29 00:13
Thank you very much for your purchase, I am happy that the tool makes your work easier; I am at your disposal for any questions you may have.
