RiskView
- Alex Orozco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 6
RiskView - Herramienta Visual de Gestión de Riesgo/Recompensa
Descripción del Producto:
RiskView es una herramienta esencial para traders serios que buscan maximizar su precisión y eficiencia en el análisis de riesgo/recompensa. Diseñado por traders para traders, nuestro Asesor Experto transforma complejos cálculos matemáticos en representaciones gráficas intuitivas con solo un clic.
Características Principales:
Cálculo Inteligente de Posición: Calcula automáticamente el tamaño de la posición basado en el riesgo porcentual de tu cuenta o un monto fijo, compatible con múltiples divisas de cuenta.
Visualización Avanzada: Dibuja instantáneamente niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit con códigos de colores y estilos totalmente personalizables.
Panel Flotante Discreto e Intuitivo: Interfaz fácil de usar y personalizable con temas adaptables (Claro, Oscuro, Profesional, Minimalista, Neon).
Soporte Multi-activo: Configuraciones optimizadas para Forex, Índices, Metales, Criptomonedas y Materias Primas.
Hotkeys Personalizables: Asigna atajos de teclado para las herramientas de dibujo, bloquear niveles y alternar visibilidad para una operación ultrarrápida.
Calculadora de Comisiones y Swap: Incluye el coste de comisiones y swaps en el cálculo del riesgo para una precisión máxima.
Modo de Órdenes Pendientes: Genera automáticamente órdenes pendientes (Buy Limit, Sell Stop, etc.) en tu plataforma con los niveles que definiste.
Conversor de Moneda Integrado: Convierte tu exposición al riesgo a las principales divisas mundiales (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, etc.) en tiempo real.
Beneficios Exclusivos:
✅ Ahorra 5-7 minutos por operación en cálculos manuales y dibujo.
✅ Reduce errores humanos en los críticos cálculos del tamaño de la posición.
✅ Mejora tu ratio de riesgo/recompensa con retroalimentación visual precisa antes de entrar en una operación.
✅ Adaptable a cualquier estrategia de trading, desde scalping hasta swing trading.
✅ Ideal para tu Journal o Diario de Trading: Guarda fácilmente una captura de pantalla de tu gráfico con la configuración visual de riesgo/recompensa para tu journal. Esto crea un registro visual poderoso para analizar el desempeño de tu estrategia y tu proceso de toma de decisiones over time.
📊 Funcionalidades Técnicas
Parámetros de Entrada:
Modo de Cálculo de Riesgo (Porcentaje de Capital / Monto Fijo)
Niveles de Riesgo/Recompensa (R:R) Totalmente Personalizables
Configuración de Costos de Comisión y Swap por Lote
Hotkeys Completamente Personalizables
Temas Visuales y Configuración de Etiquetas
¿Por Qué Elegir RiskView?
¿Cansado de calcular manualmente los tamaños de posición? ¿Frustrado con herramientas limitadas que no se adaptan a tu estilo de trading? RiskView elimina estas barreras realizando cálculos precisos y proporcionando una visualización profesional en tiempo real.
Captura tu Estrategia. Perfecciona tu Ejecución.
