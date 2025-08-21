RiskView
- Utilitaires
- Alex Orozco
- Version: 1.0
- Activations: 6
RiskView - Outil de Gestion Visuelle Risque/Récompense
Description du Produit :
RiskView est un outil essentiel pour les traders sérieux qui cherchent à maximiser leur précision et leur efficacité dans l'analyse risque/récompense. Conçu par des traders pour des traders, notre Expert Advisor transforme des calculs mathématiques complexes en représentations visuelles intuitives en un seul clic.
Caractéristiques Principales :
-
Calcul Intelligent de la Position : Calcule automatiquement la taille de la position en fonction du pourcentage de risque de votre compte ou d'un montant fixe. Prend en charge les comptes en plusieurs devises.
-
Visualisation Avancée : Trace instantanément des niveaux d'Entrée, de Stop Loss et de Take Profit avec un code couleur et des styles entièrement personnalisables.
-
Panneau Flottant Discret et Intuitif : Interface conviviale et personnalisable avec des thèmes adaptatifs (Clair, Sombre, Professionnel, Minimaliste, Néon).
-
Support Multi-Actifs : Configurations optimisées pour le Forex, les Indices, les Métaux, les Cryptomonnaies et les Matières Premières.
-
Raccourcis Clavier Personnalisables : Attribuez des touches de raccourci pour les outils de dessin, le verrouillage des niveaux et la bascule de visibilité pour une utilisation ultra-rapide.
-
Calculateur de Commissions et de Swaps : Inclut le coût des commissions et des swaps dans le calcul du risque pour une précision maximale.
-
Mode Ordres en Attente : Génère automatiquement des ordres en attente (Buy Limit, Sell Stop, etc.) sur votre plateforme de trading avec les niveaux que vous avez définis.
-
Convertisseur de Devises Intégré : Convertit votre exposition au risque dans les principales devises mondiales (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, etc.) en temps réel.
Avantages Exclusifs :
-
✅ Économise 5 à 7 minutes par trade sur les calculs et dessins manuels.
-
✅ Réduit les erreurs humaines dans les calculs critiques de la taille de position.
-
✅ Améliore votre ratio risque/récompense grâce à un retour visuel précis avant l'entrée dans un trade.
-
✅ Adaptable à toute stratégie de trading, du scalping au swing trading.
-
✅ Idéal pour votre Journal de Trading : Sauvegardez facilement une capture d'écran de votre graphique avec la configuration visuelle risque/récompense pour votre journal. Cela crée une archive visuelle puissante pour analyser la performance de votre stratégie et votre processus de prise de décision dans le temps.
📊 Fonctionnalités Techniques
Paramètres d'Entrée :
-
Mode de Calcul du Risque (Pourcentage du Capital / Montant Fixe)
-
Niveaux Risque/Récompense (R:R) Entièrement Personnalisables
-
Configuration des Coûts de Commission et de Swap par Lot
-
Raccourcis Clavier Entièrement Personnalisables
-
Thèmes Visuels et Paramètres d'Affichage des Étiquettes
Pourquoi Choisir RiskView ?
Fatigué de calculer manuellement la taille de vos positions ? Frustré par des outils limités qui ne s'adaptent pas à votre style de trading ? RiskView élimine ces obstacles en effectuant des calculs précis et en fournissant une visualisation professionnelle en temps réel.
Capturez votre Stratégie. Perfectionnez votre Exécution.
good indicator