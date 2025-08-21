RiskView
RiskView - 风险回报可视化管理工具
产品描述：
RiskView 是面向严肃交易者的必备工具，旨在最大化风险回报分析的精确度和效率。由交易者为交易者设计，我们的智能交易系统（EA）只需一键点击，即可将复杂的数学计算转化为直观的视觉呈现。
主要特性:
-
智能头寸计算： 根据账户资金的百分比风险或固定金额自动计算头寸大小。支持多种账户货币。
-
高级可视化： 立即在图表上绘制带有颜色编码、完全可自定义样式的入场、止损和止盈水平线。
-
直观的悬浮面板： 用户友好且可自定义的界面，提供多种自适应主题（明亮、暗黑、专业、极简、霓虹）。
-
多资产支持： 为外汇、指数、金属、加密货币和大宗商品提供优化配置。
-
可自定义快捷键： 为绘图工具、锁定水平和切换可见性分配键盘快捷键，实现超快速操作。
-
佣金和隔夜利息计算器： 在风险计算中包含佣金和隔夜利息成本，以实现极致精确。
-
挂单模式： 使用您定义的水平，自动在您的交易平台上生成挂单（限价买入、止损卖出等）。
-
内置货币转换器： 实时将您的风险敞口转换为全球主要货币（EUR, USD, GBP, AUD, RUB etc）。
独家优势:
-
✅ 每笔交易节省 5-7 分钟的手动计算和绘图时间。
-
✅ 减少关键头寸大小计算中的人为错误。
-
✅ 通过在交易前提供精确的视觉反馈，改善您的风险回报率。
-
✅ 适应任何交易策略，从剥头皮到波段交易。
-
✅ 非常适合交易日志记录： 轻松保存带有风险回报可视化设置的图表截图，用于您的交易日志。这创建了强大的视觉记录，便于您分析策略表现和随时间推移的决策过程。
📊 技术功能
输入参数:
-
风险计算模式（资金百分比 / 固定金额）
-
完全可自定义的风险/回报水平 (R:R)
-
每手佣金和隔夜利息成本设置
-
完全可自定义的快捷键
-
视觉主题和标签显示设置
为什么选择 RiskView?
厌倦了手动计算头寸大小？对无法适应您交易风格的有限工具感到沮丧？RiskView 通过执行精确计算并提供实时的专业可视化，消除了这些障碍。
捕捉您的策略。完善您的执行。
