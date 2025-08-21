RiskView
- ユーティリティ
- Alex Orozco
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 6
RiskView - リスクリワードビジュアル管理ツール
製品説明
RiskViewは、リスクリワード分析の精度と効率を最大化したい真剣なトレーダーのための必須ツールです。トレーダーによってトレーダーのために設計された当社のエキスパートアドバイザー（EA）は、複雑な数学的计算をワンクリックで直感的な視覚的表現に変換します。
主な特徴
-
スマートポジション計算: 口座のリスク率または固定金額に基づいてポジションサイズを自動計算。複数の口座通貨に対応。
-
高度なビジュアライゼーション: カラーコード化されたエントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを即座にチャート上に表示。スタイルは完全カスタマイズ可能。
-
直感的で控えめなフローティングパネル: ユーザーフレンドリーでカスタマイズ可能なインターフェース。対応テーマ（明るい、暗い、プロフェッショナル、ミニマリスト、ネオン）。
-
複数資産対応: 外国為替（FX）、指数、金属、暗号資産（クリプト）、商品先物に最適化された設定。
-
カスタマイズ可能なホットキー: 描画ツール、レベルロック、表示/非表示の切り替えにキーボードショートカットを割り当て、超高速操作を実現。
-
手数料とスワップ計算機: リスク計算に手数料とスワップポイントのコストを含め、正確性を最大化。
-
待機注文（ペンディングオーダー）モード: 定義したレベルでお使いの取引プラットフォームに自動的に指値注文（買い指値、売り指値など）を発注。
-
内蔵通貨コンバーター: リスクエクスポージャーを主要世界通貨（USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COPなど）にリアルタイムで換算。
独占的な利点
-
✅ 手動での計算と作図にかかる時間を1トレードあたり5〜7分節約。
-
✅ ポジションサイズ計算における人的ミスを大幅に削減。
-
✅ トレード実行前の正確な視覚的フィードバックにより、リスクリワード比率を改善。
-
✅ スキャルピングからスウィングトレードまで、あらゆるトレード戦略に適応。
-
✅ トレードジャーナルに最適: リスクリワードの設定を視覚的に表示したチャートのスクリーンショットを簡単に保存。これは、戦略のパフォーマンスや意思決定プロセスを時間をかけて分析するための強力な視覚的記録となります。
📊 技術的な機能
入力パラメータ
-
リスク計算モード（資本のパーセンテージ / 固定金額）
-
完全カスタマイズ可能なリスクリワード（R:R）レベル
-
ロットあたりの手数料とスワップコストの設定
-
完全カスタマイズ可能なホットキー
-
ビジュアルテーマとラベル表示設定
RiskViewを選ぶ理由
ポジションサイズの手動計算に疲れていませんか？ あなたのトレードスタイルに適応しない限定的なツールに不満を感じていませんか？ RiskViewは、正確な計算を実行し、リアルタイムでプロフェッショナルな視覚化を提供することで、これらの障壁を取り除きます。
あなたの戦略を可視化し、実行を完璧に。
