RiskView - Ferramenta Visual de Gestão de Risco/Recompensa

Descrição do Produto:
O RiskView é uma ferramenta essencial para traders sérios que buscam maximizar sua precisão e eficiência na análise de risco/recompensa. Projetado por traders para traders, nosso Expert Advisor (Assessor Especializado) transforma cálculos matemáticos complexos em representações visuais intuitivas com um único clique.

Características Principais:

  • Cálculo Inteligente de Posição: Calcula automaticamente o tamanho da posição com base no risco percentual da sua conta ou em um valor fixo, compatível com múltiplas moedas de conta.

  • Visualização Avançada: Desenha instantaneamente níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit com código de cores e estilos totalmente personalizáveis.

  • Painel Flutuante Discreto e Intuitivo: Interface amigável e personalizável com temas adaptáveis (Claro, Escuro, Profissional, Minimalista, Neon).

  • Suporte Multi-ativos: Configurações otimizadas para Forex, Índices, Metais, Criptomoedas e Commodities.

  • Hotkeys Personalizáveis: Atribua atalhos de teclado para ferramentas de desenho, bloquear níveis e alternar visibilidade para uma operação ultrarrápida.

  • Calculadora de Comissões e Swap: Inclui o custo de comissões e swaps no cálculo de risco para máxima precisão.

  • Modo Ordens Pendentes: Gera automaticamente ordens pendentes (Buy Limit, Sell Stop, etc.) em sua plataforma com os níveis que você definiu.

  • Conversor de Moeda Integrado: Converte sua exposição ao risco para as principais moedas mundiais (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, etc.) em tempo real.

Benefícios Exclusivos:

  •  Economiza 5-7 minutos por operação em cálculos manuais e desenhos.

  •  Reduz erros humanos nos cálculos críticos do tamanho da posição.

  •  Melhora seu ratio risco/recompensa com feedback visual preciso antes de entrar em uma operação.

  •  Adaptável a qualquer estratégia de trading, desde scalping até swing trading.

  •  Ideal para seu Diário de Trading (Journal): Salve facilmente uma captura de tela do seu gráfico com a configuração visual de risco/recompensa para o seu journal. Isso cria um registro visual poderoso para analisar o desempenho da sua estratégia e seu processo de tomada de decisão ao longo do tempo.

📊 Funcionalidades Técnicas

Parâmetros de Entrada:

  • Modo de Cálculo de Risco (Percentual do Capital / Valor Fixo)

  • Níveis de Risco/Recompensa (R:R) Totalmente Personalizáveis

  • Configuração de Custos de Comissão e Swap por Lote

  • Hotkeys Completamente Personalizáveis

  • Temas Visuais e Configuração de Etiquetas

 Por Que Escolher o RiskView?

Cansado de calcular manualmente o tamanho das posições? Frustrado com ferramentas limitadas que não se adaptam ao seu estilo de trading? O RiskView elimina essas barreiras realizando cálculos precisos e fornecendo visualização profissional em tempo real.

Capture sua Estratégia. Perfeccione sua Execução.

Comentários 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.09.21 23:25 
 

good indicator

