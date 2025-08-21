RiskView
- Utilitários
- Alex Orozco
- Versão: 1.0
- Ativações: 6
RiskView - Ferramenta Visual de Gestão de Risco/Recompensa
Descrição do Produto:
O RiskView é uma ferramenta essencial para traders sérios que buscam maximizar sua precisão e eficiência na análise de risco/recompensa. Projetado por traders para traders, nosso Expert Advisor (Assessor Especializado) transforma cálculos matemáticos complexos em representações visuais intuitivas com um único clique.
Características Principais:
-
Cálculo Inteligente de Posição: Calcula automaticamente o tamanho da posição com base no risco percentual da sua conta ou em um valor fixo, compatível com múltiplas moedas de conta.
-
Visualização Avançada: Desenha instantaneamente níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit com código de cores e estilos totalmente personalizáveis.
-
Painel Flutuante Discreto e Intuitivo: Interface amigável e personalizável com temas adaptáveis (Claro, Escuro, Profissional, Minimalista, Neon).
-
Suporte Multi-ativos: Configurações otimizadas para Forex, Índices, Metais, Criptomoedas e Commodities.
-
Hotkeys Personalizáveis: Atribua atalhos de teclado para ferramentas de desenho, bloquear níveis e alternar visibilidade para uma operação ultrarrápida.
-
Calculadora de Comissões e Swap: Inclui o custo de comissões e swaps no cálculo de risco para máxima precisão.
-
Modo Ordens Pendentes: Gera automaticamente ordens pendentes (Buy Limit, Sell Stop, etc.) em sua plataforma com os níveis que você definiu.
-
Conversor de Moeda Integrado: Converte sua exposição ao risco para as principais moedas mundiais (USD, EUR, GBP, RUB, ARS, COP, etc.) em tempo real.
Benefícios Exclusivos:
-
✅ Economiza 5-7 minutos por operação em cálculos manuais e desenhos.
-
✅ Reduz erros humanos nos cálculos críticos do tamanho da posição.
-
✅ Melhora seu ratio risco/recompensa com feedback visual preciso antes de entrar em uma operação.
-
✅ Adaptável a qualquer estratégia de trading, desde scalping até swing trading.
-
✅ Ideal para seu Diário de Trading (Journal): Salve facilmente uma captura de tela do seu gráfico com a configuração visual de risco/recompensa para o seu journal. Isso cria um registro visual poderoso para analisar o desempenho da sua estratégia e seu processo de tomada de decisão ao longo do tempo.
📊 Funcionalidades Técnicas
Parâmetros de Entrada:
-
Modo de Cálculo de Risco (Percentual do Capital / Valor Fixo)
-
Níveis de Risco/Recompensa (R:R) Totalmente Personalizáveis
-
Configuração de Custos de Comissão e Swap por Lote
-
Hotkeys Completamente Personalizáveis
-
Temas Visuais e Configuração de Etiquetas
Por Que Escolher o RiskView?
Cansado de calcular manualmente o tamanho das posições? Frustrado com ferramentas limitadas que não se adaptam ao seu estilo de trading? O RiskView elimina essas barreiras realizando cálculos precisos e fornecendo visualização profissional em tempo real.
Capture sua Estratégia. Perfeccione sua Execução.
