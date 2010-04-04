Abiroid Nadaraya Watson Envelope MT5

Über:



Der Nadaraya-Watson Envelope ist ein hochentwickelter und dennoch praktischer technischer Indikator, der Händlern hilft, überkaufte und überverkaufte Zustände mit Hilfe fortschrittlicher Kernel-Regressionsmethoden zu erkennen.

Dies ist nur die MT5-Version.

Für die MT4 Version gehen Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/158640/



Hauptmerkmale

ATR-basierte Bänder: Drei obere und drei untere Bänder bieten abgestufte überkaufte/überverkaufte Zonen

Logarithmische Skalenberechnung

Mittellinie - bullisch (türkis) oder bearisch (rot)





Was ist die Nadaraya-Watson-Hüllkurve?

Stellen Sie sich einen Umschlag als einen Kanal um die Preisbewegung vor. Herkömmliche Hüllkurven verwenden einfache gleitende Durchschnitte mit festen prozentualen Bandbreiten. Die Nadaraya-Watson-Hüllkurve geht über dieses Konzept hinaus, indem sie eine Kernel-Regression verwendet - ein intelligenter mathematischer Ansatz, der die jüngsten Kursdaten stärker gewichtet, aber dennoch den historischen Kontext berücksichtigt.

Warum Kernel-Regression?

Die Kernel-Regression geht nicht davon aus, dass sich die Kurse in geraden Linien bewegen oder bestimmten Mustern folgen. Stattdessen wird jeder Preispunkt betrachtet und die Frage gestellt: "Wie stark sollten nahe gelegene Preise meine Schätzung hier beeinflussen? Näher gelegene Preise erhalten mehr Gewicht, weiter entfernte Preise weniger. So entsteht eine sanft anpassungsfähige Linie, die ohne die Verzögerung herkömmlicher gleitender Durchschnitte auf Marktveränderungen reagiert.

Der hier verwendete Rational Quadratic Kernel ist besonders leistungsfähig. Stellen Sie sich vor, Sie kombinieren mehrere gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Länge zu einer intelligenten Linie. Das ist im Wesentlichen das, was dieser Kernel tut, der Ihnen sowohl Reaktionsfähigkeit als auch Glätte in einer einzigen Berechnung bietet.





Lesen Sie die ausführliche Beschreibung mit Bildschirmabbildungen:



https://www.mql5.com/en/blogs/post/766072