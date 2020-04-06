🔹 Name: NeuroScalp - Der neuronale Präzisions-Scalping-Bot

Beschreibung:

NeuroScalp ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Scalping-Roboter, der für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit über alle Symbole und Zeitrahmen hinweg entwickelt wurde. Er verwendet neuronale Logik, um Kerzenverhalten, Händlerdruck und Marktmomentum mit bemerkenswerter Präzision zu analysieren.

Der Bot erkennt die Stärke von Käufern und Verkäufern, bewertet die Qualität der letzten Kerzen und filtert falsche Signale mithilfe intelligenter Volatilitäts- und Spread-Filter heraus. Er verfügt außerdem über progressive Break-Even-Levels und dynamisches Take-Profit-Trailing, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt.

Hauptmerkmale:

Tiefgreifende Analyse der Candlestick-Stärke.

Dynamischer intelligenter Breakeven mit benutzerdefinierter Offset-Logik.

Unterstützt mehrere offene Trades mit präzisen Eingängen (FOK-Ausführung).

Volatilitäts- und Spread-Filterung zur Vermeidung schlechter Bedingungen.

Automatische Losgrößenbestimmung mit aktienbasierter Risikologik.

Intelligenter Trailing-Take-Profit, der sich an den Marktdruck anpasst.

Optimiert für alle Paare und Zeitrahmen.

Ob Sie nun wichtige oder exotische Paare scalpen, NeuroScalp bietet chirurgische Genauigkeit und unübertroffene Risikokontrolle.



